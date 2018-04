Stiri pe aceeasi tema

- Tradiționalul „Targ de Paște" și-a deschis ușile la finele saptamanii trecute in Piața Vasile Lupu din municipiul Orhei. Evenimentul susținut de Primaria orașului Orhei in comun cu AO „Pentru Orhei" se afla la cea de a treia ediție.

- In acest weekend, 31 martie 1 aprilie, pe platoul Centrului Cultural din Ovidiu, 35 de producatori cu produse variate legume, fructe, produse preparate din pasare, miere de albine, miei vii si produse artizanale va asteapta la Targul Floriilor. Ajuns la cea de a doua editie, Targul Floriilor, organizat…

- Prezentatorul de televiziune Victor Slav a petrecut weekend-ul in compania fiicei sale, Sofia Natalia, care este pe zi ce trece mai simpatica. Victor Slav are o fetița frumoasa foc, Sofia Natalia , din povestea de iubire pe care o traiește cu Bianca Dragușanu . Prezentatorul de televiziune a profitat…

- Demonstratii de olarit, tesut, incondeiere de oua, pictura de icoane pe sticla si pe lemn se numara printre manifestarile ce vor fi prezentate la targul traditional de Paste gazduit luni la noul terminal "Plecari" din Aeroportul "Henri Coanda" din Capitala. Evenimentul este organizat de…

- Prin centrul Timișoarei s-a pornit un alai format din copii costumați in iepurași pe role și pe biciclete, majorete și sportivi. Toți au pornit prin centrul Timișoarei, cu muzica și voie buna. Urechile de iepurași care erau purtate de participanții la parada au fost elementul comun. Unii…

- Incepand de sambata, 31 martie, pana vineri, 6 aprilie, pe Esplanada Casei de Cultura din centrul municipiului Suceava are loc „Targul de Pasti" al mesterilor populari, organizat de Consiliul Judetean Suceava, prin Centrul Cultural „Bucovina", in parteneriat cu Primaria ...

- Primarul Sectorului 6, Gabriel Mutu, a precizat, vineri, ca a dispus anularea contractului privind inchirerea unor figurinelor – iepuras, care ar fi trebuit amplasate in sase gradinite din sector.

- Targul de Paște organizat pe zona pietonala din centrul municipiului Turda a fost inaugurat joi dimineața, in prezența primarului Cristian Matei, dar și a sute de copii prezenți la manifestare, care au primit oua de ciocolata din partea organizatorilor, prin intermediul actorilor de la Teatrul ”Aureliu…

- Astazi, 29 martie 2018, in centrul pietonal al municipiului Turda a avut loc deshiderea oficiala a Targului de Paște 2018. Organizatorii au pregatit momente speciale pentru toți cei micuți. Deasemenea,

- Premiera la Targul de Paște de la Timișoara. De Florii, in Piața Libertații, veți putea vedea la lucru pricepuții meșteșugari din Moldova. Vor incondeia oua, vor picta icoane și vor ciopli, spre incantarea celor mari și mici.

- Salarii de cel putin sase mii de lei, cu posibilitate de avansare in functie. Asta cer tinerii care au venit la Targul de cariere din Capitala. Companiile insa sunt dispuse sa ofere lefuri mari doar pentru cei cu experienta.

- Targul de Paște organizat de Primaria și Consiliul Local Turda iși deschide astazi porțile in centrul pietonal al Turzii. Meșteșugarii locali și-au expus deja produsele și va așteapta in fiecare zi, pana in data

- Targul locurilor de munca isi deschide portile. Peste 50 de companii nationale si internationale isi vor prezenta ofertele. Evenimentul se va desfasura la Palatul National "Nicolae Sulac" din Capitala.

- Targul "Traditii si flori de sarbatori" se va desfasura in Parcul Herastrau, in perioada 30 martie - 9 aprilie, evenimentul fiind organizat de Primaria Municipiului Bucuresti, prin creart - Centrul de Creatie, Arta si Traditie. "Ajuns la cea de a 9-a editie, evenimentul reuneste un targ cu obiecte si…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) organizeaza in perioada 30 martie – 9 aprilie 2018, targul dedicat Sarbatorilor Pascale din Capitala –„Traditii si Flori de Sarbatori”, in Parcul Regele Mihai (Herastrau).

- Mai sunt doua saptamani pana la Paste, dar in pietele din Capitala au aparut deja vopselele pentru oua. Mare atentie insa la ele. Acestea pot fi periculoase pentru sanatate, daca gospodinele nu respecta cateva reguli.

- "Angajatori de top", la Sala Palatului Arhiva Foto: facebook.com/MinisterulMuncii. Târgul de cariera "Angajatori de top" poate fi vizitat si astazi la Sala Palatului din Capitala. Sunt prezente 130 de companii care ofera peste 6.000 de locuri de munca, iar candidatii au posibilitatea…

- Primaria municipiului Aiud anunța ca in perioada 29.03.2018 – 31.03.2018 și respectiv perioada 05.04.2018 – 07.04.2018, in intervalul orar 7:00 – 13:00, va funcționa centrul provizoriu de sacrificare miei, amenajat in targul de animale din Aiud, str. Ostașilor, nr. 16D. Centrul provizoriu de sacrificare…

- De curand, Delia a fost surprinsa la o clinica de fertilizare, motiv pentru care toata lumea a crezut ca aceasta a mers acolo pentru a face tratament sa ramana insarcinata. Delia, care și-a amanat concertul de la Sala Palatului , este considerata una dintre cele mai de succes artiste de pe scena muzicala…

- A BURGARI, burgaresc, burgarești, burgarim vb. 1. A degusta un numar cat mai mare de burgeri, la iarba verde, la BURGERFEST 2018 2. A nu lasa niciun burger neterminat. 3. A te bucura de un weekend in aer liber, cu multa muzica buna, distracție și evident, burgeri senzaționali! Cea de-a patra ediție…

- Casuțe pe platoul din fața Operei și in Piața Libertații, scena tot in Piața Libertații, handmade, colaci secuiești, langoși și mezeluri. S-a deschis, sambata, a 11-a ediție a Targului de Paște de la Timișoara, care așteapta curioși pana pe 10 aprilie.

- Chiar daca afara vremea amintește mai mult de Craciun, in Piața Victoriei și Piața Libertații din Timișoara s-a deschis Targul de Paști. Puținii timișoreni care au infruntat ploaia și frigul și au ieșit la plimbare prin centrul orașului au putut gasi la cele cateva zeci de casuțe amplasate…

- Pana duminica inclusiv, la parterul Iulius Mall se desfașoara Targul de Sanatate și Frumusețe, la care participa peste 25 de expozanți. Oferta este deosebit de variata: de la semințe, fructe uscate, condimente pentru diabetici, ceaiuri, tincturi, sucuri pentru detoxifiere, catina, miere,…

- Primaria Sectorului 4 din Capitala, condusa de Daniel Baluta, i-a obligat pe cei care au copii sa declare veniturile micutilor la primarie, pentru ca si acestia sa achite taxa de salubrizare. Explicatia: copiii produc mai mult gunoi decat adultii.

- Targul de carte de la Leipzig, al doilea ca marime din Germania dupa Frankfurt, s-a deschis joi pentru public, in pofida protestelor impotriva participarii unor edituri cu simpatii de dreapta, relateaza DPA. Ceremonia oficiala de deschidere de miercuri a fost umbrita dupa ce circa 400…

- Targul cartabil de Paști va avea loc in 24 și 25 martie, intre orele 10-19, la Centrul de zi pentru copii din Dumbravița, pe strada Kos Karoly nr. 28. Toți participanții la targ pot face donații, fie ei expozanți sau cumparatori. La final, din donații se vor cumpara alimente și dulciuri…

- Pe banner-ul principal al standului nostru era reprezentat un peisaj rural in care aparea un barbat cu capul in maini, tricoul ridicat și incalțat doar in șosete albe. Organizatorii au observat eroarea abia la Berlin și au incercat sa-l acopere cu o boxa pe romanul care pare sa sufere. Iar aceasta…

- Femeia si copilul in varsta de sase ani au murit dupa ce s-au intoxicat cu gaz. Descoperirea a fost facuta chiar de sotul femeii. Barbatul s-a intors de la servicu si a incercat sa deschida usa, insa a vazut ca este blocata. A alertat autoritatile, iar acestea au ajuns imediat la fata locului. Au…

- Daca sunteti in cautarea martisorului traditional, realizat manual din materiale naturale, cu migala, drag si pricepere, trebuie sa veniti la Targul de Martisoare organizat de Muzeul de Arta Populara din Constanta, pe platoul din fata institutiei de cultura, in perioada 25 februarie 1 martie. Longeviva…

- Agentiile de turism, tour-operatorii si companiile de transport, prezente in aceste zile la Targul de Turism al Romaniei (TTR) de la Romexpo, au venit cu oferte pentru toate buzunarele romanilor, incepand cu cele "soc" de la 1 euro cazarea in insule grecesti, pana la destinatii exotice si croaziere…

- Targul de Turism de la Romexpo continua Mii de persoane au vizitat standurile celor aproape 300 de firme care îsi prezinta ofertele la Târgul de Turism al României de la Complexul Romexpo din Capitala. Organizatorii au anuntat reduceri de pâna la 50% la pachetele turistice…

- Bijuterii unicat, pietre pretioase si semipretioase, minerale de pe toate continentele, urme de viata si marturii ale trecutului vor putea fi admirate la Targul de Martisor, deschis pana pe 4 martie, la Muzeul National de Geologie din...

- Un nou flashmob are loc duminica, 18 februarie, in Piata Victoriei din Capitala, intitulat sugestiv "Ne furati viitorul!". Manifestatia are loc in contextul in care Guvernul a dat OUG 3, care scade semnificativ veniturile persoanelor aflate in concediu medical sau de crestere a copilului.…

- Lanțul de clinici medicale Hipocrat, ce se lauda cu un portofoliu de sute de mii de pacienți in 22 de ani de activitate, a inaugurat recent cea de-a cincea locație din București. Este vorba despre Centrul de...

- Cea de-a doua editie a Festivalului Neversea va avea loc in perioada 5-8 iulie, pe o plaja din municipiul Constanta, aceasta urmand sa fie aleasa in saptamanile urmatoare. Organizatorii spun ca peste 200 de artisti vor urca pe scenele festivalului in acest an, estimand o crestere a numarului de participanti…

- Eveniment rusinos la Roman, acolo unde campioana Romaniei la handbal feminin, CSM Bucuresti a batut cu 29-25 pe terenul echipei CSM din localitate. Organizatorii meciului Liga Nationala nu au fost in stare nici macar sa puna perdele la dusurile de la vestiare.Citeste si: La asta nu te-ai fi…

- Jucatoarele lui CSM București au fost surprinse la dușuri dupa meciul caștigat luni pe terenul lui Roman, scor 29-25. Organizatorii n-au pus niciun fel de perdea in zona geamului de la dușuri, iar jucatoarele din Capitala au fost surprinse in toata splendoarea lor de spectatorii care plecau de la meci.…

- Sapte presupusi traficanti de animale au fost arestati in Indonezia, acuzati ca ar fi vandut pe Facebook si WhatsApp crocodili, pitoni si alte specii protejate, au informat miercuri reprezentanti ai politiei indoneziene, relateaza AFP.

- Un protest antiguvernamental este anuntat pentru miercuri, in Capitala, urmand ca manifestantii sa faca o hora in Piata Victoriei intr-un gest simbolic de Ziua Micii Uniri. Organizatorii numesc manifestatia ”Hora Unirii Noastre pentru o justitie independenta neaservita politic, impotriva politicienilor…

- Sunt sute de oameni care au ajuns in centrul Timișoarei, ca sa protesteze fața de acțiunile guvernanților. Ei flutura tricolorul, au pancarte și striga ”Rezistam, nu cedam!”, ”PSD, ciuma roșie!” Organizatorii au confecționat o caracatița cu chipul șefului PSD, Liviu Dragnea. ”Caracatița…

- Peste 50 de copii au dansat, si-au scuturat manusile si au strigat "Fulg de nea, fulg de nea, vino pe manușa mea." Alaturi de parinti, micutii au chemat, in acest fel, zapada.La actiune au participat si cativa micuti de la un centru de plasament din raionul Ialoveni.

- Andreea Marin are un loc special unde merge sa se relaxeze – casa sa de vacanța de pe Valea Prahovei. Andreea Marin, care in februarie anul trecut a divorțat de cel de-al treilea soț al sau, medicul turc Tuncay Ozturk , are o casa de vacanța pe Valea Prahovei, la Telega. Pana la vila din Telega, diva…

- Peste un milion de vizitatori a adunat pana acum Targul de Craciun, deschis de Guvern in centrul Capitalei.Peste 40 la suta dintre cei care au venit sa admire zona de pe strada 31 august plina cu casute de sarbatoare au fost copii.