- Politistii de frontiera si inspectorii vamali galateni au descoperit miercuri asupra unui tanar cu dubla cetatenie, romana si Republica Moldova, un numar de 33 de colete continand timbre de acciza false pentru tutun si bauturi alcoolice, se arata intr-un comunicat de presa transmis miercuri de purtatorul…

- Polițiștii de frontiera și militarii hușeni au oferit daruri de Craciun mai multor copii și batrani din satele de pe Valea Prutului. Cu cateva zile inainte de Craciun, așa cum procedeaza an de an, polițiștii de frontiera au vrut sa faca o bucurie semenilor mai puțin norocoși. “Batrani singuri, lipsiți…

- Contrabandiștii de țigari folosesc drone pentru a introduce in țara marfa de contrabanda. Frontieriștii de la Sighetu Marmației au prins in flagrant o astfel de grupare și au fost nevoiți sa foloseasca armamentul din dotare dupa ce suspectul care trebuie sa intercepteze țigarile a fugit. Polițiștii…

- Polițiștii de frontiera din Timiș au reținut mai mulți cetațeni romani, sirieni și suedezi, parte a unui grup infracțional specializat in traficul de migranți. Grupul racola tineri carora le solicitau intre 100 și 200 de euro pentru a-i ajuta sa treaca din Serbia in Romania iar mai apoi in zona Schengen.…

- Polițiștii satmareni au reținut șapte cetațeni irakieni, socilitanți de azil, care au incercat sa treaca frontiera țarii cu Ungaria, cu ajutorul taxiurilor. Ei au fost opriți la granița de frontieriști. Polițiștii satmareni au observat un grup de șase cetațeni de origine afro-asiatica care s-au urcat…

- Ministerul Afacerilor Interne organizeaza, in premiera, o sesiune de admitere in luna ianuarie 2018 in scolile de agenti si subofiteri, fiind scoase la concurs 2.880 de locuri. Perioada de inscriere s-a incheiat. La nivelul judetului Buzau, 263 de persoane si-au depus dosarele pentru admitere la Scoala…

- In data de 8 decembrie, in jurul orei 17.30, politistii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Viseu de Sus au efectuat semnalele regulamentare pentru a opri la control un autoturism, marca Mercedes CLA 200 D, cu numar de inmatriculare specific Italiei. Soferul era un cetatean roman in varsta de 38…

- La Inspectoratul pentru Situații de Urgența “Unirea” al județului Alba au fost depuse 44 de cereri pentru Scoala de Subofiteri de Pompieri “Pavel Zaganescu” Boldești. Data limita pentru inscrieri a fost 5 decembrie, transmite ISU Alba. Pentru reducerea deficitului de personal, la nivelul MAI s-a stabilit…

- Pentru reducerea deficitului de personal, la nivelul MAI s-a stabilit creșterea cifrei de școlarizare la instituțiile de invațamant postliceale. In acest context, in perioada 13 – 21 ianuarie 2018, va avea loc un examen de admitere, conform graficelor/calendarelor publicate de fiecare dintre unitațile…

- Polițiștii de la frontiera de nord a țarii au gasit in urma unui control de rutina, peste 80 de kilograme de chihlimbar, ascunse intr-o autoutilitara. Polițiștii de frontiera de la Petea, din județul Satu Mare, au depistat doi barbati care au incercat sa scoata din tara peste 88 kg de chihlimbar, in…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu –P.T.F. Bechet au descoperit intr-un automarfar, aproximativ 8 tone de tutun maruntit, se arata intr-un comunicat al Politiei de Frontiera. In data de 30.11.2017, in jurul orei 10.00, la Punctul de Trecere a ...

- Pe frontiera de vest sunt operationale 11 puncte de trecere a frontierei, in care sunt deschise 37 de fluxuri de iesire din tara, au anuntat, joi, reprezentantii Politiei de Frontiera care au precizat ca cea mai mare aglomeratie se inregistreaza la granita cu Ungaria. Politistii recomanda folosirea…

- In perioada 14 – 17 noiembrie, in orasul Calimanesti, judetul Valcea, s-a desfasurat Campionul National de Judo 2017 pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne. Competitia a fost organizata de catre Biroul Coordonare Activitati Sportive din cadrul Centrului Cultural al Ministerului Afacerilor…

- În rezultatul desfașurarii activitaților de supraveghere și control la frontiera de stat, prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalitații transfrontaliere, angajații Politiei de Frontiera, pe parcursul a 24 de ore, au înregistrat urmatoarele acțiuni ilegale:…

- Un barbat de 35 de ani a incercat sa treaca granița la Siret cu o mașina cu documente false. Polițiștii de frontiera au confiscat autoturismul in valoare de 40.000 de euro. Un cetațean ucrainean s-a prezentat pentru efecutarea formalitaților la punctul de frontiera Siret. Barbatul, in varsta de 35 de…

- În perioada 13 - 19 noiembrie 2017, la „frontiera verde" și în punctele de trecere polițiștii de frontiera au notificat 102 evenimente, cu documentarea a 105 persoane, care au încalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova, dupa cum urmeaza: …

- Politistii de frontiera din cadrul PTF Siret au indisponibilizat un autoturism marca Lexus, an fabricație 2014, in valoare de 40.000 de euro, ce figura in bazele de date ca fiind cautat de catre autoritatile din Italia. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontiera, vineri, 17 noiembrie a.c., in…

- În zilele de odihna, angajații Poliției de Frontiera au depistat și ridicat cinci acte contrafacute. Cazurile au fost înregistrate în timpul controlului trecerii frontierei de stat, prin punctele de trecere Leușeni și Sculeni. Trei carți de identitate românești, cu…

- În perioada 6 - 12 noiembrie 2017, la ”frontiera verde" și în punctele de trecere polițiștii de frontiera au notificat 119 evenimente, cu documentarea a 125 de persoane, care au încalcat legislatia frontaliera si migrationala a Republicii Moldova, dupa cum urmeaza: …

- Ministerul Afacerilor Interne organizeaza, in premiera, o sesiune de admitere, in ianuarie 2018, la școlile de agenți și subofițeri. Din cele 2.880 locuri scoase la concurs, 300 sunt alocate Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civila “Pavel Zaganescu” Boldești. Astfel, tinerii care doresc…

- Cea mai mare organizatie sindicala cu acoperire în Ministerul Afacerilor Interne (MAI) avertizeaza Guvernul ca salariile polițiștilor vor scadea cu procente cuprinse însa 5% si 20% ca urmare a transferului contribuțiilor la angajați.

- O femeie de 32 de ani din Iasi a fost condamnata la opt luni de inchisoare cu suspendare dupa ce a fost gasita vinovata pentru ultraj. Tanara ar fi agresat un agent de politie care tocmai o salvase din mainile sotului agresiv. Cristina Oana Stratulat va trebui sa achite si daune morale de…

- Falsul într-un permis de conducere moldovenesc și într-o carte de identitate româneasca, a constituit motiv de cercetare a doi cetațeni moldoveni. Polițiștii de frontiera au depistat documentele falsificate în punctul de trecere Leușeni. Actele au fost identificate…

- Politistii de frontiera au descoperit, ascunsi pe corpul si in bagajele unui cetatean turc, peste 230.000 de euro, 29.900 dolari si 5.000 de lire sterline, sume de bani pe care barbatul intentiona sa le scoata ilegal din tara, se arata intr-un comunicat de presa emis marti de Inspectoratul Teritorial…

- Ministerul Afacerilor Interne schimba baremele de admitere la Academia de Poliție și la școlile de subofițeri din sistem, mai ales ca primul examen va urma in ianuarie 2018, astfel ca probele fizice se vor desfașura in alte condiții fața de cele de la admiterea din luna iulie 2017. In prima luna a noului…

- Eliminarea conditiei de înaltime va fi mentinuta si pentru viitoarele concursuri din sursa externa si pentru cele din anul 2018 la Academia de Politie si scolile de agenti si subofiteri, a anuntat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan. Ea a facut astfel precizari referitoare la un…

- Ministerul Afacerilor Interne a lansat in dezbatere publica un pachet legislativ care are rolul sa intareasca siguranta politistilor si a cetatenilor, a anuntat, in cadrul unei conferinte de presa, ministrul Carmen Dan. Proiectul vizeaza modificari atat pentru polițiști, cat și pentru romanul de rand.…

- Un cetațean al R. Moldova este documentat de polițiștii de frontiera din Giurgiulești pentru tentativa trecerii ilegale a frontierei moldo-ucrainene. Barbatul de 44 de ani, fiindu-i refuzata traversarea frontierei prin faptul ca avea aplicata interdicție de intrare în Ucraina, a încercat…

- Polițiștii de frontiera maramureșeni au fost nevoiți sa traga focuri de avertisment pentru a opri un tanar aflat volanul unei mașini, pline cu țigari de contrabanda. Polițiștii maramureșeni au fost obligați sa foloseasca armamentul din dotare pentru a opri un tanar care avea mașina plina cu țigari de…

- Trei carți de identitate românești false au fost descoperite de politistii de frontiera la doi cetațeni moldoveni, în cadrul formalitaților trecerii frontierei pe sensul de ieșire din R. Moldova. În primul caz persoana era în calitate de curier al documentelor false, iar…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat douazeci de cetateni din Iran, Afganistan si Irak, care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunsi in compartimentul de marfa al unei autoutilitare. Șoferul mașinii a declarat ca nu știa de prezența migranților cu care a incercat sa treaca vama Nadlac. Polițiștii…

- Politistii de frontiera romani au salvat, in cadrul unei misiuni internationale, 60 de oameni aflati pe o barca gonflabila care risca sa se scufunde in apele Marii Egee. De la inceputul acestui an, politistii romani flati in misiune Frontex in Grecia au salvat aproximativ 1.300 de persoane. Politia…

- Liderul Partidului Democrat (PD), Vlad Plahotniuc, este nemulțumit de faptul ca șoferii sunt practic harțuiți pe drumurile naționale de cei peste 1 000 de agenți rutieri. Astfel, acesta a cerut conducerii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) sa le interzica polițiștilor sa opreasca fara motive șoferii.…

- Ministerul Afacerilor Interne organizeaza, in premiera, o sesiune de admitere, in ianuarie 2018, la scolile de agenti si subofiteri. Din cele 2.880 locuri scoase la concurs, 300 sunt alocate Scolii de Subofiteri de Pompieri si Protectie Civila “Pavel Zaganescu” Boldesti. Tinerii care doresc sa urmeze…

- Politistii de frontiera au depistat 8 cetateni din Iran și 3 din Irak, care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Serbia in Romania. Grupul, din care faceau parte și copii, era ajutat de doua calauze din Turcia, cercetate acum pentru trafic de migranți. Migranții, din Irak și Iran, incercau, cu…

- Școlile de agenți și subofițeri de poliție au 2.880 de locuri disponibile pentru sesiunea de admitere din ianuarie 2018. In ianuarie 2018, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va organiza in premiera o sesiune de admitere in școlile de agenți și subofițeri. Vor fi scoase la concurs 2.880 de locuri, astfel:…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in urma mai multor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu tigari, 18.532 pachete cu țigari in valoare de 201.300 lei. Doi barbati sunt cercetati de catre politistii…

- ”Coldea a inceput sa joace, strange oameni din sistem”, a spus Dragomir, care a adaugat ca acești oameni vor avea soarta fostului adjunct al SRI. ”Colaboratorii lui Coldea urmareau bani, funcții, faima”, mai spune fostul ofițer. In cadrul emisiunii, Dragomir a prezintat un document…

- Polițiștii de frontiera suceveni din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, în urma mai multor acțiuni specifice pe linia combaterii contrabandei desfașurate la frontiera de nord, peste 15.