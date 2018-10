Stiri pe aceeasi tema

- Patru posturi la Inspectoratul de Politie Judetean Salaj au fost scoase la concurs prin incadrare directa. Inscrierile se fac la sediul unitatii, pana la data de 13 septembrie 2018. Persoanele care iși doresc o cariera in Poliția Romana se pot inscrie la concursurile organizate pentru ocuparea a patru…

- Urmatoarea sesiune de admitere pentru școlile de agenți sau subofițeri ale MAI este in perioada 10-21 ianuarie 2019. Inscrierile se pot face pana la data de 23 noiembrie 2018, la sediul structurilor de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Poliție al Județului pe raza caruia iși are domiciliul…

- Peste 2.800 de locuri in Poliție, Frontiera și Jandarmerie sunt scoase la concurs pentru incadrare in anul 2019. Persoanele interesate sa urmeze o cariera in domeniu trebuie sa se inscrie la sediul structurilor de resurse umane din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului pe raza caruia isi are…

