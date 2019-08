Stiri pe aceeasi tema

- Peste 2.800 de cazuri de minori disparuți au fost sesizate in prima parte a anului 2019, precizeaza Poliția Romana, la solicitarea MEDIAFAX. Pe site-ul Poliției figureaza insa 17 cazuri de copii disparuți, intrucat doar atatea au acordul familiei privind mediatizarea.SONDAJ CURS - Iohannis…

- Poliția Romana a contorizat infracțiunile grave produse in primele șase luni ale anului 2019. 946 de violuri, 112 omoruri și 19.851 de fapte de violența domestica au fost comise in țara, potrivit unei statistici a polițiștilor. In primele 6 luni ale anului 2019, la nivel national au fost inregistrate…

- 946 de infracțiuni de viol au fost inregistrate in primele 6 luni ale anului 2019 la nivel național, precizeaza Poliția Romana. In prima parte a anului, au mai fost sesizate 112 infracțiuni de omor și 19.851 de violența domestica, potrivit Mediafax.In primele 6 luni ale anului 2019, la nivel…

- Cinci persoane din județul Alba, figureaza ca fiind disparute, pe site-ul Poliției Romane, la secțiunea ”Persoane Disparute”. Dintre cele cinci persoane, patru sunt barbați cu varsta cuprinsa intre 51 și 42 de ani și o femeie de 72 de ani. Unul dintre barbați, din ultimele informații ale poliției, a…

- Politia Romana si DIICOT au facut, in ultimele doua saptamani, 146 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. Au fost indisponibilizate droguri, bani, in lei si in valuta, echipamente IT, arme si tigari de contrabanda. 91 de persoane au fost retinute sau arestate,…

- Poliția Romana a facut marele anunț despre fostul edil al Constanței. Se pare ca acesta va fi adus, in sfarșit, astazi, in Romania. „La aceasta ora, persoana urmarita internațional, Radu Ștefan Mazare, este in custodia Poliției Romane. Va reamintim faptul ca, la nivelul Poliției Romane, s-a constituit…

- Radu Mazare, condamnat definitiv la 9 ani de inchisoare cu executare, urmeaza fie adus, luni, in Romania, sub escorta Poliției, dupa ce autoritațile din Madagascar au admis solicitarea de extradare din partea țarii noastre, potrivit Poliției Romane.Dupa ce, pe 14 mai, autoritațile din Madagascar…

- Vineri seara, a aparut informația conform careia Radu Mazare ar fi evadat din arest, in Madagascar, cu doar trei zile inainte de a fi extradat in Romania. A venit, iata, și poziția oficiala a Poliției Romane.