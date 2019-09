Stiri pe aceeasi tema

- Mai este putin pana cand clopetelul va anunta inceputul unui nou an scolar. Copiii au profitat de ultima zi de vacanta pe terenurile de joaca, iar parintii au colindat magazinele de rechizite ca totul sa fie pregatit pentru prima zi de scoala.

- In luna martie 2019, in Romania functionau 1.180 de scoli cu grupuri sanitare necorespunzatoare, anunta Ministerul Educatiei Nationale, precizand ca anul trecut numarul unitatilor de invatamant care aveau grupuri sanitare neconforme era 1.489.

- Peste 2,8 milioane de elevi și copii de gradinița vor incepe luni, 9 septembrie, cursurile noului an școlar 2019 – 2020. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei Nationale (MEN), in acest an scolar cursurile vor fi predate de un numar total de 215.289 de cadre didactice. Un numar de 2.824.594…

- „In urma solicitarii prim-ministrului Viorica Dancila, adresata ministrului Educatiei Nationale, de a stabili data inceperii noului an scolar prin consultarea tuturor partilor implicate, ministrul interimar al Educatiei, Valer-Daniel Breaz, a decis ca prima zi de cursuri din anul scolar 2019-2020 sa…

- Anul școlar 2019-2020 va incepe pe 9 septembrie, a anunțat azi Ministerul Educației Naționale. Astfel, prima zi de școala va fi intr-o zi de luni, potrivit calendarului, iar data a fost fixata in urma consultarilor oficialilor din educație cu partenerii de dialog social. Ministrul interimar al Educației,…

- Maine se va incheia cea de-a doua etapa de inscriere in invatamantul profesional si dual, la nivelul judetului Iasi fiind disponibile peste 1.500 de locuri. Astfel, absolventii de clasa a VIII-a care doresc sa urmeze cursurile unor scoli profesionale de stat au la dispozitie 1.505 de locuri pentru invatamantul…