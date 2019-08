Peste 26.000 de hectare de culturi, afectate de secetă în Tulcea Peste 26.000 de hectare de culturi agricole infiintate in judetul Tulcea in toamna anului trecut si in primavara acestui an au fost afectate de temperaturile ridicate inregistrate in ultimele luni, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, subprefectul judetului Gabriel Marinov, la finele unei sedinte pe tema pagubelor produse de seceta, potrivit Agerpres. Prejudiciul a fost constatat de comisii judetene formate din specialisti in agricultura, iar culturile agricole din 30 de unitati administrativ-teritoriale au fost afectate in proportie de peste 30%. "Suprafata totala afectata la… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

