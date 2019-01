Peste 25.000 de controale efectuate de politistii maramureseni in 2018. Amenzile au ajuns la aproape 9 milioane lei

Stiri pe aceeasi tema

- Intre 10 și 17 ianuarie, polițiștii suceveni au aplicat 902 sancțiuni contravenționale, din care 742 la regimul rutier, 102 pentru acte de tulburare a ordinii și liniștii publice, iar 58 pentru fapte de alta natura. Amenzile au insumat 344.800 de lei. De asemenea, polițiștii au reținut 48 de permise…

- Politistii rutieri sunt in permanenta pe drumurile publice si depun toate diligentele necesare pentru descurajrea comiterii de infractiuni la regimul circulatiei pe drumurile publice insa, inainte de toate, siguranta in trafic este conferita de cei care inteleg sa respecte normele rutiere si sa conduca…

- Peste 8.500 de politisti vor actiona, in medie, zilnic, in minivacanta prilejuita de sarbatoarea Craciunului, pentru ca oamenii sa petrecuta in liniste si siguranta. In caz de nevoie, apelati la Serviciul 112 sau adresati-va celui mai apropiat politist. Politia Romana este la datorie, in serviciul comunitatii,…

- In perioada 29 noiembrie-5 decembrie, polițiștii suceveni au aplicat 788 de sancțiuni contravenționale, din care 670 la regimul rutier, 80 pentru acte de tulburare a ordinii și liniștii publice, iar restul pentru fapte de alta natura. Amenzile au totalizat peste 320.000 de lei. De asemenea, polițiștii…

- In perioada 3-11 noiembrie, politistii maramureseni au organizat 10 actiuni punctuale pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, pe parcursul saptamanii trecute s-a intervenit la peste 170 evenimente de natura judiciara sau privind siguranta publica…

- Politia Romana anunta ca, in urma actiunilor desfasurate in ultima saptamana pentru siguranta transporturilor aeriene, navale si feroviare, au fost intocmite 95 de dosare penale. Totodata, 40 de persoane au fost prinse in flagrant, fiind confiscate bunuri in valoare de 1.600.000 de lei.

- Polițiștii au intervenit, vineri, la peste 2.700 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112, și au constatat peste 700 de infracțiuni, fiind aplicate aproape 10.000 de sancțiuni contravenționale, informeaza un comunicat de presa al Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR).Peste…

