Stiri pe aceeasi tema

- Specialistii companiei Delgaz Grid au identificat, in primele noua luni din 2019 peste 2.500 de cazuri de consum fraudulos, 800 dintre acestea fiind de gaze naturale si peste 1.700 de energie electrica. Improvizatiile facute de diverse persoane pentru a sustrage energie sau gaze naturale pun in pericol…

- Specialistii companiei Delgaz Grid au identificat, in primele noua luni din 2019 peste 2.500 de cazuri de consum fraudulos, 800 dintre acestea fiind de gaze naturale si peste 1.700 de energie electrica. Improvizatiile facute de diverse persoane pentru a sustrage energie sau gaze naturale pun in pericol…

- Productia de energie a scazut in primele opt luni ale acestui an, o evolutie similara consemnand si exportul de energie electrica, iar consumul populatiei a urcat cu 20,5% potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. In perioada ianuarie - august 2019, productia interna de…

- Despre schimbarea contractului de energie electrica sau gaze naturale se vorbește mult, și cel mai adesea oamenii iși imagineaza ca este vorba despre un proces greoi, cu multa harțogaraie, care costa, ori care va atrage diferite probleme, precum lipsa citirii contorului, sau ca nu se vor mai face interventii…

- Consumul final de energie electrica in primele sapte luni ale anului in curs a fost de 32,556 miliarde de kWh, cu 0,3% mai mare fata de perioada corespunzatoare a anului 2018, in conditiile in care iluminatul public a inregistrat o crestere cu 12,5%, iar consumul populatiei a urcat cu 19,4%, releva…

- Exportul de energie electrica a scazut cu apoape 32% in primele sapte luni ale anului, la 2.374,1 milioane kWh, in timp ce importurile au crescut cu 45%, la 2.131,6 milioane kWh, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Acest software tip dashboard va prezenta o serie de indicatori tehnici din piata de energie electrica si gaze naturale, oferind o imagine de ansamblu asupra sectoarelor, arata reprezentantii ANRE. Concret, se vor afisa date privind productia de energie electrica in timp real in functie de…

- Au fost verificate locuri de consum din 38 de localitati din judet, atat din mediul rural cat si din cel urban, fiind depistate 62 de cazuri de consum ilicit de energie electrica, pentru care au fost incheiate note de constatare. In peste 90% din cazurile identificate au fost intocmite dosare penale,…