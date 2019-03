Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Timișoara 2021 Capitala Europeana a Culturii organizeaza WorkCafe 21, o intalnire intre producatori și directori de evenimente culturale din Romania și operatori culturali din Timișoara, pentru a crește și dezvolta echipele de lucru pentru momentul 2021.

- Cel mai mare targ de cariera din Romania revine in Timisoara pe 15-16 martie la Centrul Regional de Afaceri. Angajatori de TOP Timisoara reuneste 70 de companii, angajatori din zone foarte variate si multi jucatori din domeniile precum: inginerie,...

- Primarul Timișoarei Nicolae Robu transmite timișorenilor ca, in drum spre 2021, cand Timișoara va fi Capitala Europeana a Culturii, trebuie sa-și schimbe mentalitatea. Aceasta insemnand ca locuitorii urbei sa-și scoata locuințele la inchiriat in regim hotelier. The post Robu: Timisorenii ar trebui sa-și…

- Anul trecut a fost lansata Alianța Vestului, intre administrațiile din Timișoara, Arad, Oradea și Cluj, un concept in care, cel puțin declarativ, se vor dezvolta proiecte de infrastructura, economice culturale. Primarul Timișoarei, Nicolae Robu, vine cu o propunere… turistica – city…

- Liviu Bratescu, președintele Comisiei Naționale de Cultura, Culte și Minoritați a Partidului Național Liberal, constata ca Bugetul pentru 2019 al Ministerului Culturii și Identitații Naționale contrazice flagrant chiar Programul de Guvernare asumat de PSD-ALDE și include, din start, sume de bani care…

- Start la cumparaturi! S-a deschis Salonul Industriei Ușoare, ediția de primavara. Cei care doresc sa iși schimbe garderoba o pot face, pana duminica, la Centrul Regional de Afaceri din Timisoara. Salonul este deschis incepand de astazi și pana duminica. “S-a deschis ediția de primavara a Salonului Industriei…

- Diskoteka Festival este cel mai recent festival de muzica anuntat in Romania, care va debuta intre 31 mai si 2 iunie, in Timisoara. Timp de 3 zile, pe stadionul "Dan Paltinasu", peste 50 de artisti reprezentantivi ai anilor...

- Bienala Art Encounters 2019 se va desfașura in aceasta toamna, mai exact in perioada 20 septembrie – 26 octombrie, iar curatoarele acestei ediții sunt Maria Lind și Anca Rujoiu. Noutatea celei de-a treia ediții este faptul ca vor avea loc o serie de evenimente transdisciplinare, incepand…