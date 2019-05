Stiri pe aceeasi tema

- De șase ani, o data pe an, petrecem o zi impreuna cu angajații Star Transmission & Star Assembly și familiile lor. Moto-ul nostru este ”STC is more than work, STC & STA Family.”… Si de aceea, ne dorim sa aducem familiile angajaților mai aproape de firma. Family Day este un prilej de sarbatoare, unde…

- Puteți ajuta 15 familii din Timișoara și imprejurimi sa petreaca sarbatorilor in condiții decente. Ce trebuie sa faceți? Simplu. Toate detaliile cu cei care au nevoie de ajutor le gasiți aici. Daca doriți sa ajutați o familie, puteți apela la numarul de telefon al responsabilului familiei respective…

- SUNATI LA 112 DOAR DACA AVETI O URGENTA! Principalele evenimente pentru care poti apela 112 sunt enumerate in infograficul de mai jos: Populatia trebuie sa constientizeze rolul dar si modul de functionare a serviciilor de urgente, in ideea eficientizarii lor. Facebook

- In 7 martie, primarul Timișoarei scria pe rețeaua preferata de socializare ca haosul și neregulile din zona Aurora-Flavia vor disparea. Nu inainte ca edilul sa lanseze insa un sondaj pe rețeaua de socializare, numit probabil simbolic „s-a terminat cu «lumea a treia» din zona Aurora-Flavia”.…

- Scrisoarea, al carei text a fost publicat joi pe pagina sa de Facebook de eurodeputatul Cristian Preda, este adresata lui Jeppe Tranholm-Mikkelsen, secretar general al Consiliului UE, dar ii are ca destinatari si pe comisarul european pentru justitie, Vera Jourova, si eurodeputatii Claude Moraes, presedintele…

- Viorica de la Clejani a dat anunț, pe contul sau de Facebook, ca iși cauta menajera. Artista a explicat ce anume vrea de la cele care doresc sa lucreze pentru ea. Vorica de la Clejani este in cautarea unei femei care sa o ajute la treburile gospodarești. "Buna, dragii mei! Vreau sa fac un anunț. Caut…

- "Angajam specialist infrumusetare chiparosi", a postat Lugera pe pagina oficiala de Facebook. "Detalii la [email protected]", se mai arata in mesaj, aluzie la cel de-al doilea prenume al lui Teodorovici, Orlando. "Cand vorbeam despre joburile viitorului, nu neaparat la un astfel de rol ne gandeam, dar…