- Titulari cu studii superioare si chiar doctoranzi au aplicat pentru posturi cu mult sub pregatirea lor. Indian Railways, compania feroviara nationala a Indiei, se afla in plin proces de recrutare pentru cele 100.000 de posturi disponibile. Chiar daca ofertele de munca nu au fost publicate decat luna…

- Peste 25 de milioane de persoane, adica un numar mai mare decat populatia Australiei, si-au exprimat interesul pentru cele aproximativ 90.000 de locuri de munca scoase la concurs de compania de cai ferate din India, o dovada a provocarilor cu care se confrunta premierul Narendra Modi in a crea mai multe…

- Consiliul de administratie al Compania de Apa SA Buzau, prin Presedintele Consiliului de Administratie, cu sediul in Buzau, str Unirii, bl 8 FGH, inmatriculata sub nr. 110/1610/2007, CUI RO 22987337, in baza art. 111 si urm. din. Legea nr.

- Grupul Alro,din care face parte si producatorul de aluminiu Alro Slatina, a inregistrat anul trecut un profit net consolidat record, de 391 de milioane de lei, fata de 71,5 milioane de lei in 2016, iar vanzarile au atins 2,7 miliarde de lei, in crestere de la 2,3 miliarde de lei in anul precedent,…

- Mikhail Putin, identificat de Kremlin ca o ruda a presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, a fost numit vicepresedintele Consiliului de Administratie al Gazprom, a anuntat vinei compania controlata de statul rus, transmite Reuters.

- Angajatii Complexului Energetic Oltenia vor primi salarii mai mari si majorari ale primelor anuale. Noul contract colectiv de munca, semnat miercuri, prevede indexarea grilei de salarizare cu 19,9%, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit managerului CEO, Sorin Boza, negocierile intre…

- SNGN ROMGAZ SA ( https://romgaz.ro) Romgaz este cel mai mare producator si principal furnizor de gaze naturale din Romania. Compania este admisa la tranzactionare din anul 2013 pe piata Bursei de Valori din Bucuresti si a Bursei din Londra ( LSE). Actionar principal este statul roman cu o participatie…

- În 2017, Bonami a reușit o creștere cu 50% fața de anul anterior și a depașit ținta planificata de 27 milioane de euro. În plus, compania a fost profitabila pentru al patrulea an la rând. Magazinul online de home & deco și-a îmbunatațit semnificativ poziția pe toate piețele…

- De aproximativ 150 de ori pe zi, camioanele companiei Lakeland Dairies traverseaza granița irlandeza, pentru a se aproviziona cu materie prima. Și oricat de bun ar fi acordul comercial pe care Marea Britanie il va negocia cu UE, companiile se tem ca afacerile lor vor incetini dupa Brexit, scrie Bloomberg.…

- La inceputul lunii noiembrie 2017, compania nationala de transport aerian estima ca va inregistra pierderi in valoare de 206,79 milioane lei, cifrele fiind avansate in proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pus in dezbatare de actionarul majoritar, Ministerul Transporturilor.…

- Compania japoneza de automobile, Honda Motor Co intentioneaza sa isi dubleze cota de piata in India in urmatorii ani, datorita faptului ca a inceput sa iti sporeasca prezenta pe cea de-a cincea cea mai mare piata de automobile din lume, a declarat seful unitatii de vanzari locale pentru Reuters.…

- Compania care asigura transportul in comun subteran are un nou sef. Este vorba despre Dumitru Sodolescu, desemnat in postura de director general al Metrorex de catre reprezentantii Consiliului de Administratie al companiei, din cate se precizeaza, vineri, intr-un comunicat oficial. Mandatul sau este…

- Banca Transilvania va derula in perioada 1 -23 martie un proces de rascumparare a 10 milioane de actiuni proprii, la un pret maxim de 3,5 lei/titlu. . Actiunile bancii au deschis sedinta de joi in scadere cu 0,61% ”Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor…

- Sutele de mii de bucuresteni care au centrale termice de apartament alimentate cu gaz risca sa aiba probleme de incalzire, in zilele urmatoare, in conditiile in care, miercuri, 28 februarie, Sistemul National de Transport (SNT) al gazelor a intrat in stare de dezechilibru si era pe punctul de a ajunge…

- SUA vor devansa Rusia, devenind cel mai mare producator mondial de petrol, cel mai tarziu in anul 2019, in conditiile in care cresterea productiei de petrol de sist va continua, a estimat marti directorul Agentiei Internationale a Energiei (IEA), Fatih Birol, scrie Reuters. Potrivit IEA, la finele anului…

- Un grup de piloti care a condus anul trecut revolta angajatilor Ryanair a cerut luni demisia directorului general Michael O’Leary, cel mai recent indiciu al tensiunilor din interiorul celei mai mari companii aeriene low-cost din Europa, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Consiliul reprezentanţilor…

- Curtea de Conturi a descoperit ca membrii Consiliului de Administrație și-au luat drepturi necuvenite in valoare de 3.000 de lei, iar personalul de conducere a primit fara temei legal tichete de masa in valoare de 5.000 de lei. Mai mult, societatea a pierdut 6.000 de lei din cauza ca nu au fost aplicate…

- Guvernul britanic se pregateste pentru un anunt care ar urma sa vina de la Unilever, una din cele mai mari companii britanice, care va informa ca a decis sa aleaga Olanda in detrimentul Marii Britanii pentru noul sau sediu general, informeaza Financial Times, preluat de Agerpres. Potrivit publicaţiei…

- Societatea Nationala a Sarii-Salrom a stabilit pentru 2018 un buget de investitii de 54 milioane lei, pentru retehnologizare si eficientizare a productiei, protectia mediului si a zacamintelor, securitate in munca, dezvoltarea de noi produse si a turismului salin, parte a unui program de peste…

- Presedintia lui Donald Trump a costat compania imobiliara a familiei o suma uriasa prin pierderea unor afaceri, a spus Donald Trump Jr, fiul cel mare al liderului de la Casa Alba, relateaza dpa miercuri. Donald Trump Jr, cel care conduce in prezent Organizatia Trump, care are afaceri in intreaga lume,…

- Curtea de Conturi constata abateri Actiunile de audit financiar si de conformitate efectuate anul trecut de catre Curtea de Conturi au identificat 21.427 de abateri, care au generat venituri suplimentare de 978,1 milioane lei, prejudicii de 687,6 milioane lei sau erori financiar-contabile…

- Directorul general al CFR SA si membrii Consiliului de Administratie al companiei au beneficiat nelegal de remuneratii bonus in suma de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alti angajati au utilizat, in perioada 2015 - 2016, autovehicule aflate in proprietatea societatii,…

- Guvernul a anuntat vineri ca va incerca sa stabileasca propunerea prin schimbari legislative, dupa aprilie 2020, adaugand ca o crestere a varstei de pensionare de la 60 de ani, cat e in prezent, la 65 de ani va fi facuta gradual pentru 3,4 milioane de functionari de stat. In prezent, japonezii pot alege…

- „Rezultatele financiare inregistrate de Alro in 2017 sunt cele mai bune din ultimii zece ani, de la primele semne care prevesteau in 2008 inceputul crizei in industria aluminiului. Datorita strategiei noastre pe termen lung de integrare pe verticala, am reusit sa monitorizam si sa reducem impactul…

- Capitalizarea bursiera a companiilor romanesti a depasit 21 de miliarde de euro la finalul lunii trecute Valoarea tranzactiilor cu actiuni de la Bursa de Valori Bucuresti a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor. Bursa de Valori Bucuresti…

- Japonezii de la Fujifilm au anuntat ca vor da afara 10.000 de oameni la nivel global dupa ce a achizitionat compania americana Xerox si a creat business-ul comun Fuji Xerox, pentru a se adapta declinului pe care il inregistreaza industria copiatoarelor in era digitala, potrivit Reuters. …

- Valoarea tranzactiilor cu actiuni a depasit nivelul de 200 milioane de euro in ianuarie, pe fondul intensificarii activitatii investitorilor, spune Lucian Anghel, presedintele BVB. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inregistrat in ianuarie 2018 o crestere de aproape 8%, dupa ce indicele BET, principalul…

- Adecco a deschis perioada de inregistrare pentru programul ”CEO pentru o luna”, prin care candidatii pot intra in rolul liderilor din mediul de afaceri din 48 de tari, la editia din acest an castigatorul urmand sa lucreze alaturi de Alain Dehaze, CEO al Grupului Adecco. Dupa desemnarea castigatorilor…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Antibiotice Iasi (simbol bursier ATB), unul din cei mai importanti producatori romani de medicamente generice, vrea sa isi deschida reprezentante in Ucraina si in Republica Moldova, subiectul urmand a fi supus votului de catre actionari in adunarea din 5 martie. De altfel, compania a deschis anul trecut…

- Gheorghe Chindris a fost ales de consiliul de administratie al Cupru Min Abrud, societatea care exploateaza zacamantul de la Rosia Poieni, unde se afla 60 la suta din rezervele de cupru ale Romaniei, in functia de director general interimar al societatii, in urma depunerii mandatului de catre Nicolae…

- Un numar de 23 de milioane de persoane au fost victime ale criminalitatii informatice in 2017 in Germania, echivalentul a circa 38% din totalul adultilor care se afla cu regularitate online, a informat marti compania americana de securitate informatica Norton by Symantec, relateaza DPA, informeaza AGERPRES…

- ​Netflix a adaugat trimestrul trecut un numar record de 8 milioane de abonati si a ajuns la 117 milioane in cele 190 de tari in care este prezenta, noteaza Reuters. Compania are planuri mari pentru acest an cand si-a bugetat investitii de 8 miliarde dolari in seriale si emsiuni si doua miliarde dolari…

- Grupul auto german Volkswagen a anuntat duminica, la Salonul auto de la Detroit, ca divizia sa principala VW a vandut in 2017 un numar record de 6,23 milioane de vehicule, cu 4,2% mai mult decat in 2016, in conditiile in care cererea crescuta de modele VW in China si cele doua Americi a devansat declinul…

- India si-a lansat vineri cel de-al 100-lea satelit in spatiu, in conditiile in care premierul Narendra Modi doreste ca tara sa sa devina un furnizor de servicii spatiale low-cost, transmite Reuters. Vineri au fost lansate 31 de sateliti in spatiu.

- Mai multe persoane purtand cagule si inarmate cu topoare au furat, miercuri, bijuterii in valoare 39; 39;de peste 4 milioane de euro 39; 39; dintr un magazin situat in faimosul hotel Ritz din Paris, informeaza Reuters si AFP, preluat de Agerpres.Jaful din hotelul de lux a fost executat in jurul orei…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro Inc. a anuntat luni un nou set de masuri de restructurare, printre care eliminare a peste 250 de locuri de munca, echivalentul a 20% din efectivele sale, precum si iesirea de pe piata dronelor, informeaza AFP. Acest anunt…

- La randul sau, si producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,02 milioane lei, in urma unei investigatii pe piata producerii si comercializarii contoarelor de energie electrica si a echipamentelor conexe, insa anunta…