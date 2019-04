Peste 22.000 de politisti, pompieri, jandarmi, politisti de frontiera si paramedici SMURD sunt mobilizati in fiecare zi a minivacantei de Pasti si 1 Mai pentru siguranta in trafic sau in locurile in care vor avea loc evenimente cu grupuri mari de oameni, a declarat, vineri, la o conferinta de presa, purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Monica Dajbog.



Potrivit acesteia, in aceasta perioada vor fi organizate peste 900 de manifestari publice, la care vor participa, in total, un milion de persoane. Dajbog a adaugat ca bisericile sunt in atentia angajatilor MAI,…