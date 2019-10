Conform acestora, pana marti seara, 218.000 pelerini s-au inchinat la raclele celor doi sfinti, care de cinci zile se afla intr-un baldachin special amenajat in curtea Mitropoliei, iar alte 5.500 de persoane se afla la rand, 200 dintre acestea fiind in curtea Mitropoliei. De vineri dimineata, de la ora 6,00, cand a inceput pelerinajul, au fost 811 solicitari de interventie a cadrelor medicale, in 65 de cazuri pelerinii avand nevoie de asistenta specializata in spital.

'A fost un numar foarte mare de pelerini. Este o situatie oarecum fara precedent pentru ultimii ani. Este multa oboseala…