Stiri pe aceeasi tema

- Cozmin Gusa, actionar al Realitatea Tv, le mulțumește celor 21.000 de oameni care și-au exprimat, în mai puțin de o saptamâna, dorința de a se alatura Partidului Realitatea.

- Directorul postului de știri Realitatea TV, Edward Pastia, impreuna cu Octavian Hoandra și alte persoane au depus actele pentru inscrierea Partidului Realitatea, anunțat recent de Cozmin Gușa, conform informațiilor disponibile pe portalul instanțelor de judecata. Printre petenții inscriși nu apar nici…

- „Este o certitudine ca ei vor sa ne falimenteze sau sa ne preia. Nu se va intampla asa ceva. Noi vom emite, dar aceasta intentie a lor de a ne distruge le arata frica de o entitate independenta care tine partea cetatenilor. Si decizia mea de a infiinta pe Partidul Realitatea se bazeaza nu doar pe […]…

- Cozmin Gusa a vorbit, intr-o interventie telefonica, despre crearea Partidului Realitatea: "Acesta este un partid dedicat oamenilor profesionisti care doresc sa schimbe ceva si inca se mai gandesc ca ar fi posibil, nu au renuntat la aceasta lupta"."Sigur ca e nevoie de partide noi in Romania,…

- Cozmin Gușa anunța intenția crearii unui nou partid politic, Partidul Realitatea, acuzând PSD ca a luat decizia "închiderii Realitatea TV, fie prin falimentare, fie prin preluare de catre stat".

- Smiley a publicat recent o fotografie pe rețelele de socializare, insoțita de un versurile unei melodii de-ale lui. Artistul a scris un mesaj care a lasat loc de interpretari, iar fanii au reacționat imediat. „Și sunt oameni de bine ce-ți spun sa renunți…dar cand inima striga, eu zic s-o asculți #aprindescanteia”,…

- Trei oameni au cazut in Dambovița! Anunțul a fost facut la 112 și s-a precizat ca sunt trei barbați in imposibilitate de a ieși din raul Dambovita, zona Sema Parc. ”Au fost scoși din apa de catre pompieri doi barbați in stare de inconstiența, iar pe mal a fost gasit al treilea barbat, in stare […] The…