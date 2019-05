Peste 200.000 de oameni au semnat pentru reglementarea ridesharing

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Coalitia pentru Economie Digitala, organizatie independenta care reprezinta principalele companii de ridesharing si e-hailing din Romania, Uber, Bolt si Clever, lanseaza petitia #continuam, o initiativa dedicata celor care doresc ca...

- Astazi, la Iasi, a fost semnat contractul de consolidare si modernizare a Spitalului Clinic de Copii „Sfanta Maria”. Valoarea proiectului este de peste 27 de milioane de euro si depaseste investitia de la Aeroport, care a fost de 25 de milioane de euro. Presedintele Consiliului Judetean, Maricel Popa,…

- Deputatul constantean Bogdan Hutuca sustine mesajul presedintelui Klaus Iohannis si ii invita pe cetateni la vot.Daca romanii vor veni la vot si vor spune ca nu sunt de acord cu PSD, atunci noi avem un mandat sa actionam. Imediat, a doua zi Klaus Iohannis, Presedintele Romaniei.Redam mai jos discursul…

- China National Electric Engineering Co, Ltd. (CNEEC), una dintre cele mai importante companii de stat din China, va investi 500 de milioane de euro in proiectele tip Smart City din Romania, in urma semnarii unui acord de finantare cu Asociatia Romana Pentru Smart City si Mobilitate (ARSCM).Potrivit…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca temele propuse de președintele Klaus Iohannis pentru referendum sunt fundamentale pentru evoluția societații romanești. ”Fiecare roman care s-a saturat de PSD, care s-a saturat sa fie condus de hoții care au jefuit Romania, care s-a saturat ca in fruntea…

- Reprezentanții societații civile au ieșit de la consultarile cu președintele Klaus Iohannis. Aceștia au spus ca președintele este decis 100% și vom avea referendum. Mai mult, Iohannis s-a decis și asupra intrebarii care va fi una simpla, fara elemente tehnice.”Nu a fost o intalnire pentru…

- Regele Iordaniei și-a anulat vizita de trei zile in Romania care trebuia sa inceapa luni dupa ce premierul Viorica Dancila a declarat, duminica 24 aprilie, ca ambasada Romaniei din Israel va fi mutata de la Tel Aviv la Ierusalim, noteaza arabnews.com. "Majestatea Sa, Regele Abdullah al II-lea, anuleaza…

- Reprezentantii companiilor de ridesharing Uber si Taxify solicita Guvernului sa amane o potentiala Ordonanta de Urgenta care poate duce la limitarea sau disparitia serviciilor alternative de transport urban. "In legatura cu protestele de astazi si OUG-ul pentru modificarea legii taximetriei,…