Peste 200.000 de euro chirie pentru Maternitatea Odobescu, timp de trei ani. Noua cladire, in proiectare

Primaria Timișoara a negociat, in vara anului 2016, un nou contract de inchiriere pentru cladirea de pe Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 24, in care funcționeaza Maternitatea Odobescu. Este vorba despre imobil cu demisol, parter + etajul 3, cu suprafața construita desfașurata de 2129,50 mp și teren construit și neconstruit in suprafața de 797 mp, pe care municipalitatea a inchiriat-o pana acum cu 5.100 euro/luna.

Vreme de doi ani s-a platit atat, insa contractul a expirat la sfarșitul lunii august. S-a inceput o noua runda de negocieri cu reprezentanții Fundației Caritatea. Comisia de negociere…