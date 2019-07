Peste 20.000 de persoane s-au adunat sambata pe un larg bulevard din centrul Moscovei pentru a cere alegeri locale libere si corecte, transmite AFP. Oamenii au iesit in strada la apelul opozitiei dupa ce autoritatile ruse au invalidat inregistrarea a aproximativ 60 de candidati la alegerile parlamentare din Moscova, un scrutin planificat pentru luna septembrie. "Este evident cel mai mare miting al opozitiei din ultimii ani", a declarat opozantul Kremlinului si bloggerul anticoruptie Alexei Navalny, prezent in strada alaturi de aliati ai sai. Potrivit ONG-ului White Counter specializat in numararea…