- Participantii la eveniment sunt rugati sa vina cu cate o candela pentru a onora memoria celor care si-au pierdut viata in urma cu 29 de ani. "Ne vom strange la ora 16:00 in Piata Victoriei, iar la ora 17:00 vom pleca in mars spre Piata Universitatii pentru a aprinde candele si pentru a citi numele fiecarui…

- Cateva organizații civice au anunțat pe Facebok organizarea unui protest, sambata, 22 decembrie, in Piața Victoriei, de la ora 16.00. Este vorba despre organizațiile civice Rezistența, Corupția Ucide și Inițiativa Romania, care au precizat ca, de la ora 17.00, protestul din fața sediului Guvernului…

- Pe Facebook bucureștenii s-au mobilizat pentru a participa duminica, 18 noiembrie, la un protest impotriva corupției. Cateva mii de internauți și-au anunțat participarea la protestul organizat de comunitatea #Rezist sub numele de ”Corupții din PSD ne scot din UE. Protestam, le cerem demisia” ”Dragnea…

- Gruparea #Rezist a anunțat un nou protest antiguvernamental masiv, ce urmeaza sa aiba loc de 1 decembrie în Piața Victoriei. Protestul vine drept raspuns privind ultimele evoluții din razboiul anti-justiție declanșat de PSD-ALDE, susțin organizatorii.Astfel, comunitațile civice…

- Aproximativ 100 de persoane s-au strans joi in Piata Victoriei, pentru a protesta impotriva deciziei luate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, prin care a fost declansata procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar.Protestul este organizat de mai multe organizatii,…

- Zeci de oameni s-au adunat in fața Guvernului, dupa ce ministrul Justiției a declanșat procedura de revocare a procurorului general, Augustin Lazar. In jurul orei 21.00, peste 100 de oameni se aflau in Piața Victoriei. Oamenii au scandat „Tudorele, fa ceva! Da-ți-ai tu demisia!”. Corupția Ucide și Rezistența…

- Dupa ce Tudorel Toader a declansat procedura de revocare din functie a procurorului general Augustin Lazar, in Piata Victoriei s-a anuntat un protest. Coruptia Ucide si Rezistenta au facut apel, pe Facebook, catre oameni sa iasa in Piata Victoriei cat mai repede pentru a-l sustine pe Augustin Lazar.…

- Circa 800 de persoane protestau in jurul orei 19.00 in Piața Victoriei. Mișcarile civice Rezistența și Corupția Ucide au anunțat, vineri, pe Facebook protestul impotriva OUG 92, scrie G4media.ro....