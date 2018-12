Peste 2.000 de persoane in mars din Piata Victoriei spre Piata Universitatii

Stiri pe aceeasi tema

- Sute de persoane s-au adunat, sambata, in Piata Victoriei, pentru o actiune anuntata pe retelele de socializare drept "22 Decembrie - Revolutia noastra", apoi au plecat in mars spre Piata Universitatii. O parte dintre manifestanti au steaguri ale Romaniei si Uniunii Europene. De asemenea, in Piata Victoriei…

- „Pentru Justitie si Democratie - va oprim din nou” - aproape 1.000 de persoane protesteaza duminica in Piata Victoriei. Oamenii isi manifesta nemultumirea fata de ordonanta de urgenta pentru legile Justitiei adoptata, luni, de Guvernul Dancila.