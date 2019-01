Stiri pe aceeasi tema

- Actiuni pentru persoanele fara adapost Politistii locali din Cluj-Napoca au desfasurat in aceasta saptamana mai multe actiuni pentru a depista persoanele fara adapost de pe raza municipiului. Au fost gasite pe strazi inclusiv persoane din Alba Iulia. In urma actiunilor au fost identificate 31 persoane…

- Pentru ca afara este cea mai friguroasa perioada din aceasta iarna, Primaria Cluj-Napoca anunța ca sunt 110 locuri e cazare pentru cei fara adapost.Primaria dispune de 110 locuri pentru persoane fara adapost. In prezent sunt ocupte 98. In cazuri urgente se mai poate suplimenta cu 20 de locuri. Centrul…

- In ultimele zile, 248 de migranți din diferite țari din nordul Africii au ajuns in Malta. Suplimentar fața de aceștia, doua vase cu 49 de migranți la bord au ajuns in largul coastelor malteze, fara a primi permisiunea de acostare. Ministerul Afacerilor Externe confirma informatiile publicate de presa…

- Aproximativ 2.000 de “veste galbene” participa, sambata, la manifestatiile de la Paris, conform estimarilor autoritatilor locale. Protestele au fost marcate de incidente, iar 79 de persoane au fost retinute. In intreaga tara, numarul protestatarilor este 23.800, potrivit lci.fr. La Saint-Chamond…

- Dupa a patra zi de mobilizare a "vestelor galbene", presedintele francez, Emmanuel Macron, este asteptat sa anunte noi masuri ca raspuns la aceasta criza sociala care ii pune la incercare mandatul, comenteaza AFP, conform agerpres.ro. Circa 125.000 de manifestanti au protestat sambata pe strazile…

- Ciocniri violente intre fortele de ordine si sute de protestatari au izbucnit sambata pe bulevardul Champs Elysees din Paris, pe marginea celui de-al treilea protest national al ''vestelor galbene'', francezi...

- Iarna i-a luat prin surprindere pe un grup de migranti origanari din Afganistan. Sute de persoane s-au adapostit in corturi in orasul Bihac, iar pentru a se incalzi aprind focuri de tabara. Chiar si asa, cu greu fac fata temperaturilor scazute.

- Statul va finanta cu 491,2 milioane de lei 9 proiecte de investitii realizate in baza schemei de ajutor de stat pentru stimularea investitiilor majore, in urma carora se vor crea 1.947 de locuri de munca. Potrivit unui comunicat al Ministerului Finantelor, remis lui AGERPRES, pentru finantarea…