- Au fost salvate 17 persoane iar alte trei au ajuns singure la tarm. Doua dintre aceste persoane au murit ulterior la spital. Autoritatile nu au specificat nationalitatile migrantilor. Garda de coasta a informat ca activitatile de cautare si salvare continua pentru a se gasi alti posibili migranti…

- Garda de coasta spaniola a anuntat duminica, potrivit AFP, ca a salvat de pe Marea Mediterana, in cursul ultimelor 48 de ore, aproape 1.200 de migranti care, cu ajutorul unor ambarcatiuni improvizate, incercau sa ajunga in Spania, informeaza AGERPRES . Potrivit sursei citate, sambata si duminica au…

- Dupa ce 405 de migranti au fost salvati sambata, 270 au fost salvati in timpul zilei de duminica, fiind urcati la bordul a sapte salupe, a explicat purtatorul de cuvant duminica seara.Sapte "copii sau bebelusi" se aflau printre pasageri, dintre care jumatate erau originari din Africa Subsahariana…

- Marea Mediterana a fost "mai ucigatoare ca oricand" pentru migranti in timpul primelor luni ale lui 2018, cu 1.600 de persoane care si-au pierdut viata in apele ei de la inceputul anului, potrivit unui raport al Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR), publicat luni, informeaza AFP. In…

- Agentia de turism Mara International Tour revine cu o propunere pentru vacanta Dumneavoastra, cu avion direct din Cluj: Malta. Formata dintr-un arhipelag in Marea Mediterana, fosta colonie britanica situata intre Europa (Italia) si Africa, Malta este un cocktail delicios de influente italiene, arabe…

- Organizatia pentru drepturile omului Amnesty International a acuzat tarile din Uniunea Europeana pentru numarul mare de migranti morti in Marea Mediterana pana in aceasta vara, relateaza miercuri agentia DPA. Sprijinul UE pentru paza de coasta libiana in prevenirea plecarilor de migranti…

- Spania a devenit in acest an prima poarta de intrare pentru migranti in Europa, depasind Italia, care si-a inchis porturile pentru migranti.Cele 458 de persoane, intre care 13 copii, se aflau la bordul a noua ambarcatiuni in stramtoarea Gibraltar si in Marea Alboran, intre Spania si Maroc,…