Peste 200 de persoane au luat startul la crosul caritabil de la Turda

Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a se desfasura in siguranta ”Marșul Umanitar”, din zona Centru a municipiului Turda in data de 18.05.2019, intre orele 09.30 -13.45 se va realiza inchiderea circulatiei in intersectiile: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Societate cu capital privat german din Turda angajeaza 15 persoane – personal calificat si necalificat – pentru mai multe posturi. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Comparativ cu anul 2000, populația municipiului Turda a scazut de la 60.689 persoane la 55.907 persoane, in timp ce populația din Campia Turzii a scazut de la 30.973 la 27.745 (conform datelor INS,... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Sucursala de Distributie a Energiei Electrice Cluj-Napoca anunta intreruperea alimentarii cu energie electrica la Turda pe 27 și 28 martie Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Senatorul PMP Vasile-Cristian Lungu, președinte al organizației județene a PMP Cluj, a declarat azi, la Turda, ca a facut un amendament la Legea Bugetului de Stat pe anul 2019, prin care a solicitat... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administrația locala a decis sa inlocuiasca dalele de pe zona pietonala a centrului municipiului Turda. Este vorba despre dalele special montate pentru accesul auto, dar care au cedat in timp. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un accident rutier grav s-a produs in jurul orei 14,10 la ieșirea din Turda spre Alba in apropierea depozitului Kaufland. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fundația Filantropica „Sf. Irina” din Turda, prin Centrul de Recuperare psiho-neuro-motorie pentru Copilul cu Handicap „Sf. Irina”, multumeste, in numele copiilor cu dizabilitati beneficiari ai... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!