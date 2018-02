Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii DSP Harghita au declarat ca in ianuarie si februarie aproape 30 de persoane, majoritatea copii, dintr-o comunitate vulnerabila, au fost internate la sectia de Boli Infectioase a Spitalului Municipal Gheorgheni, scrie Mediafax. O parte dintre ei s-au vindecat si au fost externati,…

- Pacientii cu afectiuni oncologice care urmeaza tratament chimioterapeutic la Spitalul Judetean Constanta pot beneficia gratuit de implantarea subcutanata a unei camere pentru citostatice, operatiunea fiind decontata de Casa de Asigurari de Sanatate. Dispozitivul permite administrarea repetata si…

- Cadrele medicale au declarat astazi ca la Constanta au fost confirmate pana in prezent trei cazuri de gripa. Directorul medical al Spitalului Judetean Constanta, Bogdan Obada a declarat ca la unitatea sanitara au fost internati noua pacienti cu suspiciune de gripa. Dintre acestea trei cazuri au fost…

- V. S. Rujeola nu se da batuta și se impraștie constant in randul prahovenilor, alte 15 cazuri noi fiind inregistrate saptamana trecuta. Conform informațiilor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Prahova, in saptamana 5 – 11 februarie, la nivelul județului Prahova au aparut alte 15 cazuri de pojar,…

- Se anunta investitii masive in sistemul de sanatate constantean. Dupa ce anul trecut, Consiliul Judetean Constanta a alocat fonduri pentru angiograf, pentru sectia de radioterapie, pentru modernizari si dotari in urgenta, acum toate eforturile sunt canalizate pentru investitia intr-un spital de pediatrie,…

- In saptamana 05.02.2018-11.02.2018 la nivelul judetului Prahova s-au inregistrat 15 cazuri de rujeola din care: 2 vaccinati si 13 nevaccinati. Pe grupe de varsta situatia este urmatoarea: -0-1 an - 2 cazuri -1-4 ani - 7 cazuri -5-15 ani - 5 cazuri - peste…

- Doi cazuri noi de rujeola, din cele peste 120 de cazuri de imbolnaviri confirmate la nivel national, s-au inregistrat in ultima saptamana in judetul Ialomita. De la debutul epidemiei, numarul imbolnavirilor a ajuns la 10.749, peste 10.200 de cazuri fiind la persoane nevaccinate.

- Cercetatorii care studiaza celulele stem din UConn Health au publicat recent concluziile unui studiu referitor la sindromul Prader Willi in Human Molecular Genetics. Descoperirea ofera indicii care ar putea conduce la un tratament pentru Prader-Willi,...

- In dimineata zilei de 7 februarie 2018, DSP Buzau a primit confirmarea de la Institutul National de Boli Infectioase, a patru cazuti de gripa in judet. „Este vorba despre trei copii, cu varste 2, 5 si 14 ani, si un adult care sufera de bronhopneumopatie obstructiva cronica.

- Patru cazuri de gripa au fost confirmate la pacienti din judetul Buzau, trei fiind la copii cu varste cuprinse intre 2 si 14 ani, nevaccinati antigripal. Directia de Sanatate Publica Buzau a restrictionat accesul vizitatorilor in unele dintre sectiile unitatilor medicale si a restrand programul de…

- Direcția de Sanatate Publica a primit confirmarea, de la Institutul Național de Boli Infecțioase ,,Prof. Dr. Matei Balș” privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din județul Buzau. Este vorba despre un adult și trei copii de 2, 5 și 16 ani. Doi dintre copii și adultul sunt la acest…

- Directia de Sanatate Publica a primit confirmarea, miercuri dimineata, de la Institutul National de Boli Infectioase privind depistarea unor cazuri de gripa, la patru persoane din judetul Buzau.

- Potrivit unui comunicat de presa al Directiei de Sanatate Publica Alba, la nivelul judetului au fost confirmate sase cazuri de gripa in toate situatiile fiind vorba de copii. Patru dintre cazuri sunt la copii sub un an, dintre care doi au necesitat internarea, iar cate un caz la copii de trei,…

- Medicii de familie din județul Alba mai au 460 de doze de vaccin antigripal, care vor fi administrate in aceasta saptamana. Vaccinarea este cea mai sigura si eficienta metoda de prevenire a imbolnavirilor prin gripa si recomandam tuturor celor care sunt in categoriile cu risc crescut de imbolnavire…

- Peste 130.000 de pacienti cu afectiuni oncologice sunt inscrisi in acest an in Programul National de Oncologie, finantarea diagnosticarii si tratamentelor se ridica la circa 1,5 miliarde lei, potrivit CNAS. Tot pentru bolnavii oncologici, distinct de Programul National de Oncologie, CNAS…

- De la inceputul anului, in judetul Salaj au fost inregistrate cinci cazuri de gripa, patru dintre ele la copii, au transmis oficialii Directiei de Sanatate Publica Salaj. Primul caz confirmat in Salaj l-a vizat pe un adolescent de 15 ani, fara conditii medicale pre-existente cunoscute, nevaccinat antigripal,…

- Stresul la copii apare și din cauza numarului prea mare de teme. Un volum foarte mare de teme, de sarcini la o varsta timpurie poate debalansa echilibrul fragil al copilului și astfel apare mini-depresia. Consecința stresului la copil este blocajul, situație in care nu mai poate ține pasul cu ceilalți,…

- Peste 110.000 de apeluri au fost inregistrate anul trecut la Telefonul Copilului (116 111), ceea ce indica o creștere alarmanta, cu peste 24% mai mult fața de anul 2016. Principala forma de abuz asupra copilului, inregistrata in 2017, este abuzul emoțional, in special in cadrul familiei. In 34,81% de…

- Un incendiu violent a cuprins luni dupa amiaza o casa din localitatea Vasluiana Paltinis, comuna Bacesti. Doi copii, unul de trei ani si altul de un an si opt luni, au fost descoperiti in casa cu arsuri foarte grave. Medicul coordonator SMURD a decis preluarea cu elicopterul doar a bebelusului de un…

- Serviciul de Probațiune este șansa condamnaților de a nu ajunge in penitenciare sau in centrele de reeducare. Consilierul de probațiune are menirea de a aduce infractorul pe calea cea dreapta. Subordonat direct Ministerului Justiției, Serviciul de Probațiune se ocupa cu supravegherea…

- Organizatia USR Constanta va depune, la inceputul saptamanii viitoare, reclamatii conducerii Spitalului Judetean Constanta, Directiei de Sanatate Publica a judetului si Consiliului Judetean, dupa ce, zilele trecute, a imortalizat cum pacienti, apartinatori si cadre medicale fumeaza in incinta unitatii…

- Teodora Mocanu, femeia care a decedat dupa ce a adus pe lume un copil, ar fi implinit pe data de 7 februarie 35 de ani. Femeia a nascut la spitalul privat Isis din Constanta, in noaptea dintre 23 si 24 ianuarie. Dupa nasterea pe cale naturala, Teodora a intrat in stop cardio respirator, a fost resuscitata…

- Centenarul, spatiul virtual pentru copii si siguranta in situatii de urgenta, teme abordate de primarul Dragusin in conferinta de presa in Eveniment / In perspectiva evenimentelor care domina deja la nivel national, cel mai important fiind Centenarul Marii Uniri, Primaria Alexandria a initiat un…

- "Cei cinci micuti se afla in afara oricarui pericol. Nu a fost necesar transferul catre alte unitati sanitare, asa cum s-a intamplat in alte judete", a declarat, marti, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, doctor Alina Neacsu. De la inceputul anului, in Spitalul Judetean…

- Tanarul in varsta de 30 ani a fost transportat la Spitalul Judetean Constanta in coma, cu traumatism cranian dupa ce, ieri dimineata, a traversat strada Dezrobirii prin loc nepermis. Barbatul a fost lovit de o autoutilitara.Potrivit purtatorului de cuvant al Spitalului Judetean Constanta, Crina Kibedi,…

- Proiectul modernizarii Sectiei de terapie intensiva nou-nascuti a Spitalului Judetean Constanta, care nu a mai fost refacuta din 1968, anul construirii spitalului, marcheaza incheierea primei etape a lucrarilor de renovare si una dintre cele mai complexe, cea de demolare a vechii structuri si de recompartimentare…

- Spitalul Clinic Județean de Urgența, Constanța va primi, in acest an, echipamente performante de imagistica medicala, constand intr-un aparat de rezonanța magnetica și sistem de arhivare a imaginilor medicale. Presedintele Consiliului Județean Constanța, Marius Țuțuianu, și managerul Spitalului Județean…

- Au aparut primele imagini cu proaspatul soț al prezentatoarei de televiziune Dana Grecu. Prezentatoarea de televiziune Dana Grecu a avut parte de un sfarșit de an tumultuos. Vedeta a divorțat de Bogdan Grecu , cu care are doi copii. Apoi, o alta veste bomba: Dana Grecu s-a casatorit, la nici o luna…

- Din mainile lui ies adevarate opere de arta și, deși ar fi putut face o avere din asta, și-a pus toata maiestria și harul primit de la Dumnezeu in slujba legii. E vorba despre Aurelian Badulescu, polițistul criminalist in mainile caruia lutul prinde viața. Copii disparuți cu mulți ani in urma, infractori…

- Sute de brașoveni și turiști au apelat, prin numarul de urgența112, la salvatorii de la Ambulanța Brașov, asta inseamna o creștere cu 50% fața de o zi obișnuita. In ultima zi a anului 2017 si primele doua zile din 2018, ambulantierii brasoveni au avut peste 300 de solicitari pe zi. Pentru a putea face…

- Peste 5.200 de obiecte si substante interzise au fost depistate anul acesta in unitatile penitenciare, dintre care aproape 2.700 de telefoane si circa 2.400 de cartele SIM. 'De la inceputul anului 2017 si pana in prezent au fost descoperite 5.255 de obiecte si substante interzise, dupa cum…

- Se apropie Craciunul și este una dintre cele mai frumoase și sfinte sarbatori de peste an. Craciunul inseamna, pentru mulți dintre noi, impodobirea bradului, inseamna cadouri și mese imbelșugate luate in sanul familiei, inseamna bucuria de a te revedea cu cei dragi. Exista, insa și oameni care nu iși…

- Pentru numarul care apare maine pe piața, revista VIVA! i-a luat un interviu complex unuia dintre cei mai cunoscuți medici esteticieni din Romania, Adina Alberts. Cunoscuta drept ”esteticianul vedetelor”, soția omului de afaceri Viorel Catarama este o prezența rara in paginile revistelor de profil,…

- Senatul a adoptat, in calitate de Camera decizionala, o serie de amendamente la OUG 33/2017, astfel incat presedintele si vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii vor fi numiti de catre plenul reunit al celor doua Camere, cu votul majoritatii senatorilor…

- O noua ediție a Cupei Salina la inot a adunat circa 200 de copii la Bazinul de Inot din Turda, care au incercat sa fie cei mai buni pe diverse distanțe, la diverse stiluri și la diverse categorii de varsta. Read More...

- La trei zile dupa crima oribila de la metrou, petrecuta la statia Dristor, un nou incident da alarma la Politia Capitalei. Astazi, o femeie in varsta de 42 ani a sesizat catre Poliția de la metrou faptul ca a fost amenințata de catre o necunoscuta. Medicul psihiatru Gabriel Diaconu a declarat ca acest…

- Un nou incident grav a avut loc la metrou, la doar trei zile de la crima oribila care s-a petrecut la stația Dristor 1. Vineri, o femeie in varsta de 42 ani a sesizat catre Poliția de la metrou faptul ca a fost amenințata de catre o necunoscuta. Medicul psihiatru Gabriel Diaconu a declarat ca acest…

- In numai doua saptamani, 15 prahoveni au inghitit voluntar substante toxice V. Stoica Rapoartele intocmite de reprezentanții Serviciului de Ambulanța Județean Prahova in ultimele doua saptamani arata ca mult prea mulți prahoveni au ajuns la unitațile de primiri urgențe ale spitalelor din Ploiești din…

- Cea mai recenta prelevare de organe facuta la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț a fost, ca și cele de pana acum, o reușita. Operația a avut loc in dimineața de 21 noiembrie. Donatorul, un barbat in varsta de 62 de ani, din Piatra Neamț, fusese ranit grav la cap, dupa un accident pe care il provocase…

- Medicul pediatru imunolog Alexis Cochino spune ca vietile a aproape 100 de copii sunt puse in pericol in acest moment din cauza lipsei imunoglobulinei de pe piata medicamentelor din Romania. Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunta ca a sesizeaza Parchetul General…

- „Fascinatia noastra pentru lucruri care suna spectaculos, care presupun cel mai inalt grad al stiintei, tehnicii sau medicinii nu are limite. Daca pana acum laserul era elementul capabil sa garanteze...

- De multe ori suntem obisnuiti ca eroii sa aiba un fizic impresionat si sa fie niste persoane cu abilitati deosebite. Sute de cazuri au demonstrat insa ca eroismul nu tine tine nici de pregatirea profesionala, nici de cea fizica si nici macar de varsta sau calitati intelectuale.

- De multe ori suntem obisnuiti ca eroii sa aiba un fizic impresionat si sa fie niste persoane cu abilitati deosebite. Sute de cazuri au demonstrat insa ca eroismul nu tine tine nici de pregatirea profesionala, nici de cea fizica si nici macar de varsta sau calitati intelectuale.

- Mare cucoana-i lenea aceasta, iar la noi, nu știu cum se face, dar e crescuta și ținuta la calduț cu ajutorul banilor sociali sau, altfel spus, cu ajutoare sociale. Sunt de acord ca trebuie ajutați oamenii nevoiași, dar este foarte important de a examina foarte atent și a stabili cine are nevoie cu…

- Sezonul rece ne intampina cu o mulțime de provocari, ce vizeaza activitațile sportive pe care le vom desfașura. Este o adevarata incercare mai ales pentru parinți, pentru ca grija acestora este dedicata exclusiv modului in care ii vor pregati pe cei... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Tot mai mulți copii ajung sa mearga cu groaza la școala. In pauze, in loc sa se recreeze, sunt umiliți, amenințați, batuți sau batjocoriți de colegi. Unii nu mai rezista infernului din recreație și chiar ajung sa-și doreasca sa moara. Matei este inscris la o școala normala din Timișoara. Are sindrom…