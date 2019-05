Peste 20 de mii de careieni cu drept de vot Prefectul judetului Satu Mare, Darius Filip a prezentat astazi, in Sala Mica de sedinte a Palatului Administrativ, principalele coordonate ale organizarii alegerilor la nivelul judetului nostru. Astfel, in judetul Satu Mare sunt organizate 337 sectii de votare, cu 3 mai mult decat la procesele electorale anterioare. Aceste 3 sectii au fost infiintate pe raza unitatilor administrativ-teritoriale Lazuri, Odoreu si Viile Satu Mare. Numarul de alegatori inregistrati pe listele electorale in judetul Satu Mare este de 314.740. In municipiul Carei vor avea drept de vot 20.615 careieni din totalul de… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

