- O alunecare de teren care s-a produs in comuna Drajna afecteaza un drum comunal, accesul la 24 de gospodarii din zona facandu-se in prezent doar pietonal, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae,…

- Violeta Stoica Zeci de prahoveni vor primi ajutoare de urgența de la Ministerul Muncii și Justiției Sociale, valoarea totala a fondurilor alocate județului Prahova ridicandu-se la 75.000 de lei. Banii sunt destinați pentru acoperirea parțiala sau totala a unor cazuri speciale, ca urmare a unor alunecari…

- Castelul Peles din statiunea Sinaia nu beneficiaza, de peste o luna, de incalzire din cauza unei defectiuni a centralei termice, reprezentantii muzeului spunand ca patrimoniul acestuia risca sa fie afectat de temperaturile scazute. Reprezentantul Muzeului National Peles, Daniela Voitescu, a declarat,…

- Alunecarea de teren a avut loc pe DN 76, intre localitațile aradene Halmagiu și Leasa. Din cauza topirii zapezii și a ploilor abundente din ultima perioada, in cursul zilei de joi, pamantul a luat-o la vale, trecand și de parapetul de susținere construit recent. Pentru ca circulația…

- Situatia de urgenta in judetul Teleorman continua, zeci de echipe de interventie fiind in teren, joi seara, pentru indepartarea efectelor inundatiilor si pentru monitorizarea situatiei. Patru rauri au depasit cota de atentie, iar rauri din mai multe bazine hidrografice din judetsunt sub cod galben…

- Opt persoane din Boldesti Scaieni, judetul Prahova, au fost evacuate, miercuri seara, dupa ce locuintele lor au fost afectate de o alunecare de teren care se intinde pe o suprafata de doi kilometri patrati provocata de topirea zapezii. Viceprimarul localitatii Boldesti Scaieni, Gheorghe Preda, a declarat…

- Opt persoane din Boldesti Scaieni, judetul Prahova, au fost evacuate, miercuri seara, dupa ce locuintele lor au fost afectate de o alunecare de teren care se întinde pe o suprafata de doi kilometri patrati, provocata de topirea zapezii.

- Autoritațile din Prahova au lansat, in aceste zile, un nou apel catre populație, indemnand la vaccinare antigripala, in condițiile in care, saptamana trecuta, in județ au fost inregistrate inca doua decese din cauza gripei.

- Alte sase persoane – patru femei si doi barbati cu varste cuprinse intre 46 si 70 de ani – au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor din cauza virusului gripal ajungand la 79. Doua dintre victime sunt din Bucuresti, iar alte doua din judetul Prahova, transmite News.ro . Conform datelor transmise…

- Centrul Infotrafic al IGPR avertizeaza ca sambata dimineata, din cauza carosabilui ud si a temperaturilor scazute, sunt conditii de aparitie a poleiului pe drumuri din noua județe. Este vorba despre județele Brasov, Braila, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Ialomita, Mures si Prahova. Din cauza temperaturilor…

- Doua autoturisme au intrat in coliziune, impactul avand loc, din primele cercetari, pe fondul neadaptarii vitezei in curba. In urma coliziunii dintre doua autoturisme doi barbați cu varsta de 52 respectiv 46 de ani au suferit traumatisme cranio cerebrale, un altul in varsta de 46 de ani un…

- Un copil in varsta de 5 ani, bolnav, a fost dus la ambulanta pe brate, miercuri, de membrii echipajului de salvare, care nu au putut inainta cu autospeciala din cauza unui autoturism abandonat, care bloca drumul de acces, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- V.Stoica Zilnic, serviciile locale ale salvamontiștilor care acționeaza in județul Prahova, atat pentru recuperarea turiștilor rataciți pe carari montane pe care nu ar trebui sa se afle in perioada iernii, dar și pe partiile de schi din stațiunile turistice, sunt apelate de persoanele care au nevoie…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) anunta ca efectivele institutiei au intervenit, luni, in cazul a 215 persoane aflat in situatii de risc din cauza vremii, nefiind inregistrare situatii foarte grave. "Nu sunt semnalate puncte de trecere a frontierei inchise, dar la nivelul drumurilor…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 57 in sezonul 2017 – 2018, dupa confirmarea a trei noi decese, la doi barbati si o femeie. Niciunul dintre pacienti nu a fost vaccinat antigripal. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat,…

- Consiliul județean Dambovița a anunțat, astazi, ca din 21 februarie se vor relua lucrarile pe DJ 710 Pucioasa – Bezdead, Post-ul DJ 710 a luat-o la vale din cauza alunecarilor de teren și a eroziunii malurilor paraului Bizdidel apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In zona au fost dispuse masuri de semnalizare si avertizare a soferilor, fiind montate indicatoare si balize directionale. ''Le recomandam conducatorilor auto sa circule cu prudenta si sa reduca viteza de deplasare pe acel sector de drum'', se precizeaza in informarea IPJ Dambovita.

- foto Arhiva Din cauza unor alunecari de teren, pe o porțiune de aproximativ 50 de metri, pe DJ 710 Pucioasa Post-ul Circulație pe un sens pe DJ 710 Pucioasa – Bezdead, din cauza unor alunecari de teren apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Alunecare de teren langa un santier din Roma. Sase masini au ajuns in groapa, iar cateva cladiri au fost evacuate. Nimeni nu a fost ranit, insa pagubele materiale sunt insemnate. Cauza surparii pamantului nu a fost stabilita deocamdata.

- Traficul rutier pe DN 1A Brașov – Ploiești se desfașoara ingreunat, miercuri, din cauza ninsorii abundente. Cinci tiruri nu șsi-au mai putut continua drumul intr-o panta abrupta, insa drumul nu a fost blocat. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane a informat ca pe DN1A Brasov…

- Patru persoane si-au pierdut viata in sudul Filipinelor, unde furtuna tropicala Sanba a provocat ploi torentiale si alunecari de teren, informeaza marti politia citata de AFP. Furtuna insotita de rafale de vant de pana la 75 km/h a lovit coasta de est a insulei Mindanao. Ploile…

- Patru persoane si-au pierdut viata si alte doua sunt date disparute in urma unei alunecari de teren produsa intr-o statiune turistica din provincia Java de Vest din Indonezia, au anuntat marti autoritatile guvernamentale, citate de Xinhua. Dezastrul natural care a avut loc in statiunea Puncak, o destinatie…

- Doua persoane si-au pierdut viata si o alta a suferit rani grave in urma unei alunecari de teren produsa in provincia Java de Est din Indonezia, au anuntat luni autoritatile guvernamentale, citate de Xinhua. Dezastrul natural s-a produs in satul Bayu din districtul Banyuwangi al provinciei,…

- Un numar de 19 localitati din judetul Galati, dar si Faleza Dunarii si a Bratesului, vor avea harti de risc natural pentru cutremure si alunecari de teren, pentru realizarea acestora fiind alocata suma de aproape 800.000 de lei, fara TVA, banii fiind asigurati in proportii egale de Consiliul Judetean…

- Polițiștii din Prahova și ai Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Romane au reușit prinderea in flagrant a unui barbat banuit de comiterea mai multor furturi. In aceasta dimineața, au efectuat 4 percheziții la domiciliile unor suspecți in aceeași cauza. In seara zilei de 30 ianuarie a.c.,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, la aceasta ora, in judetul Prahova, traficul rutier este blocat pe DN1A Ploiesti – Cheia, pe raza localitatii Valea Popii, din cauza unui accident in care au fost implicate doua ...

- La data de 19 ianuarie, ofițeri din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice au efectuat cercetari intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunii de contrabanda. Sunt banuiți șase ploieșteni și o femeie din județul Calarași. Dosarul a fost inaintat unitații de parchet cu propunere…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) anunta ca, vineri, din cauza vremii severe, cursurile vor fi suspendate in 30 de unitati scolare din Galati, Iasi, Prahova si Tulcea, urmand a fi recuperat e pe parcursul primului semestru al anului scolar 2017-2018. "Vineri, 19 ianuarie 2018, din cauza conditiilor…

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat ca, din cauza vremii, cursurile vor fi suspendate vineri in 38 de unitati scolare din cinci judete. "In data de 19 ianuarie 2018 vom avea suspendate cursurile in 38 de unitati scolare", scrie ministrul pe pagina sa de Facebook. Judetele in care se va aplica aceasta…

- Mai multe drumuri sunt inchise din cauza condițiilor meteo, iar un tren cu aproximativ 50 de calatori este blocat. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora sunt opt drumuri județene inchise, dar și ca un tren este blocat din cauza viscolului. Astfel,…

- Cursurile in scolile si gradinitele din Sinaia sunt suspendate, joi, pentru ca elevii nu pot ajunge din cauza zapezii si a viscolului. Potrivit primarului din Sinaia,Vlad Oprea, autoritatile au decis sa suspende, joi, cursurile la toate scolile si gradinitele din Sinaia. ”Cursurile…

- Optsprezece judete din Oltenia, Transilvania si Moldova se afla pana joi seara sub cod portocaliu de ninsori si viscol. De asemenea, pana la ora 22.00 este in vigoare o avertizare cod galben de vant puternic si precipitatii abundente. Centrul Infotrafic al Politiei Romane anunta ca mai multe drumuri…

- Aproape 1.000 de prahoveni uciși de poluare, in 2016, și alți 37.000 grav bolnavi! La opt luni de la momentul in care USR Prahova, la inițiativa deputatului Dan Radulescu, a inceput campania impotriva poluarii din Ploiești și zonele limitrofe, centralizarea informațiilor stranse pana acum duce la concluzii…

- Centrul Infotrafic din cadrul IGPR informeaza ca, in jurul orei 22,00, pe drumurile nationale DN1 si DN1A din zona montana a judetului Prahova ninge abundent si s-a format un strat de zapada de 2-3 centimetri, circulandu-se in conditii de iarna.

- Doua locuinte din comuna doljeana Cetate sunt in pericol din cauza unei alunecari de teren. Oamenii sustin ca drumul national a fost distrus pe o portiune de 200 de metri anul trecut in primavara, iar de atunci au ajuns sa stea cu frica in san. Localnicii se tem ca in orice moment louintele pot fi distruse.

- Salvatorii montani au reluat, duminica dimineata, cautarile tanarului surprins de o avalansa pe Valea Costilei din Bucegi. Actiunea este una dificila, intrucat pe munte este ceata, ninge si exista riscul de producere a unor noi avalanse. Salvamontistii spun ca este imposibil ca barbatul sa fi supravietuit,…

- Cel putin 13 persoane au murit si mai multe case au fost distruse in comitatul Santa Barbara din statul american California, marti, in urma unei ploi puternice care a provocat o alunecare de teren de pe muntii Santa Ynez, care au ramas fara vegetatie dupa incendii de padure recente.

- F. T. Ieri, polițiștii din cadrul IPJ Prahova, impreuna cu jandarmi și angajați ai Direcției Operațiuni Speciale din cadrul IGPR, au efectuat patru percheziții domiciliare in comuna Brazi, la locuințele unor persoane banuite de comiterea unor infracțiuni silvice. Conform unui comunicat al poliției prahovene,…

- Horoscop Domnul fie laudat, am vazut Carul Anului Nou! Și nu unu, ci doua! Aici, in Drajna, in Prahova submontana, areal vechi unde istoria este prezenta intr-un amestec tainic al trecutului, viitorului și prezentului. Castrul roman, Rumi Dava, drumul invaziilor care imi trece pe sub fereastra, și inca…

- Un incendiu a izbucnit duminica in anexa unei cabane din Azuga, au anuntat oficiali ai ISU Prahova, precizand ca pompierii au intervenit cu doua autospeciale pentru a stinge focul si nicio persoana nu a fost ranita. In incendiu a ars acoperisul, pe o suprafata de aproximativ 32 mp. Cabana nu a fost…

- 250 kg de articole pirotehnice au fost indisponibilizate vineri si doua persoane au fost conduse la audieri, in urma perchezitiilor efectuate in cursul diminetii la locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept, scrie AGERPRES. Potrivit…

- La aceasta ora, politistii din Prahova efectueaza 5 perchezitii la locuintele unor persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. 2 persoane vor fi conduse la audieri. In aceasta dimineata, politistii din Valenii de Munte, Drajna si Mizil efectueaza 5…

- Politistii vor pune in aplicare si doua mandate de aducere, persoanele depistate urmand sa fie conduse la audieri. Potrivit sursei citate, din cercetari a reiesit ca, in perioada 20 - 28 decembrie, cei in cauza ar fi achizitionat ilegal articole pirotehnice din categoria celor interzise…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A, la kilometrul 97+400 de metri, in localitatea Lipanesti, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Cauza producerii a fost neacordarea de prioritate, impact in urma…

- Politisti specializati in arme, explozivi si substante periculoase ai IPJ Prahova efectueaza joi opt perchezitii domiciliare in municipiul Campina, la persoane banuite ca ar fi efectuat operatiuni cu articole pirotehnice, fara a avea acest drept. "Din cercetari a reiesit ca, incepand cu 1…

- O alunecare de teren care s-a produs luni pe unul dintre versantii vulcanului Merapi din insula indoneziana Java a provocat moartea a cel putin opt mineri si a ranit alti opt, potrivit Agentiei pentru gestionarea dezastrelor, informeaza Reuters. Minerii excavau nisip si pietre pe o panta abrupta…

- Cel putin 5 oameni au murit si 15 sunt dati disparuti in urma unei alunecari de teren care a acoperit partial un sat din sudul statului Chile. Presedintele de la Santiago a decretat stare de catastrofa in zona afectata.

- Circulatie rutiera blocata din cauza zapezii Foto: Arhiva/Cristiana Sabau. În unele zone din tara, ninsoarea abundenta a provocat blocarea circulatiei rutiere. Catalin Bocai, comisar-sef Centrul InfoTrafic: La aceasta ora, circulatia rutiera este întrerupta în judetul…