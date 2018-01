Stiri pe aceeasi tema

- Un total de 1.939 de persoane, dintre care 700 civili, si-au pierdut viata în luna decembrie în razboiul din Siria, conform Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), care a precizat ca, potrivit calculelor sale, este cifra cea mai scazuta de

- 'Realizarea acestui acord raspunde intereselor Rusiei, intrucat contribuie la consolidarea prezentei militare ruse pe termen lung si garanteaza securitatea regiunii', se arata intr-o nota anexata documentului.Conform intelegerii, la baza navala de la Tartus vor putea stationa simultan pana…

- Noua persoane au fost ucise vineri la sud de Cairo intr-un atac jihadist care a vizat o biserica a crestinilor copti, cel mai recent dintr-o serie de atentate impotriva acestei minoritati crestine, scrie AFP.

- Un incendiu intr-un bloc de locuinte din cartierul newyorkez Bronx a facut joi cel putin 12 morti, a anuntat primarul metropolei americane, Bill de Blasio, citat de AFP și Agerpres. "Am trista datorie de a va spune ca 12 locuitori ai New Yorkului au murit, inclusiv un copil de un an", a declarat…

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise si alte 30 au fost ranite, într-un atac sinucigas produs, cu putin timp în urma, în Kabul, Afganistan. Potrivit ministrului de Interne, atacul a fost urmat de înca doua explozii devastatoare.

- Cel putin cinci persoane au murit și altele au fost ranite, dupa ce un autobuz a iesit de pe carosabil si a lovit mai multi calatori aflati in zona de acces a unei statii de metrou din vestul Moscovei, anunța agentia Tass. Se pare ca șoferul nu a reusit sa controleze vehiculul, iar un atac terorist…

- Un incident violent s-a produs in capitala Rusiei, iar autoritatile sunt in alerta maxima. Un autobuz de linie a intrat in plina viteza intr-o multime. In urma impactului, cinci persoane au murit, iar alte 15 au suferit mai multe rani. Zona a fost izolata, iar politistii ii sfatuiesc pe oamenii din…

- Grav accident la Moscova, capitala Rusiei! Un autobuz de linie a intrat in plina viteza in mulțime. In urma impactului, cinci persoane au decedat, iar alte 15 s-au ales cu diverse traumatisme.Accidentul a vut loc in aceasta dupa-amiaza, langa o stație de metrou. Oamenii legii incearca sa stabileasca…

- Furtuna tropicala Tembin, ridicata la categoria de taifun dupa ce a provocat aproximativ 200 de morti si zeci de disparuti in insula Mindanao din Filipine, s-a indepartat de arhipelagul filipinez indreptandu-se spre Marea Chinei meridionale, potrivit agențiilor de presa internaționale.

- Liderul de la Kremlin a mai afirmat joi, in cadrul conferinței sale anuale de presa, ca sistemul politic al Rusiei trebuie sa fie unul competitiv, dar ca opoziția nu dispune de un candidat redutabil cu care sa rivalizeze din cauza ca oponenții sai, deși sunt "zgomotoși", nu au reușit sa ofere un…

- Atacul s-a soldat cu cel putin 3 morti si peste zece raniti dupa ce un barbat inarmat a deschis focul intr-un liceu din New Mexico, au informat autoritatile locale. atacul a fost declansat joi dimineata. Seriful din San Juan County, Ken Christese, le-a spus reporterilor ca trei persoane si-au…

- Cel puțin opt persoane au fost ucise marți in explozia unui microbuz-capcana in orașul sirian Homs, in centrul țarii, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP, citat de agerpres.ro.

- Luptele din cadrul taberei rebele din capitala yemenita Sanaa s-au soldat cu cel puțin 234 de morți și 400 de raniți, a indicat marți o purtatoare de cuvant a Comitetului Internațional al Crucii Roșii (CICR), relateaza AFP. ''Avem acum 400 de raniți și 234 de morți'' începând…

- Cel puțin opt persoane au fost ucise marți in explozia unui microbuz-capcana in orașul sirian Homs, in centrul țarii, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), transmite AFP. Atentatul, care a provocat o explozie puternica, s-a produs în cartierul Akrama. …

- Atentat terorist de ultima ora. Cel putin 9 morti si 37 de raniti Un atentat terorist a avut loc vineri intr-un camin studentesc al Universitatii din orasul pakistanez Peshawar, bilantul fiind de cel putin 9 morti si 37 de raniti. Patru teroristi afiliati principalei grupari talibane pakistaneze Tehreek-i-Taliban…

- Armata rusa a dezmintit luni ca ar fi efectuat duminica raiduri aeriene in care si-ar fi pierdut viata peste 50 de civili intr-un sat controlat de gruparea jihadista Statul Islamic in estul Siriei, asa cum a afirmat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO, cu sediul la Londra), transmite…

- O declaratie a lui Putin a suscitat o atentie deosebita in mass-media din Rusia, numeroase ziare titrand „Putin redirectioneaza economia Rusiei pe un fagaș militar”, iar o multime de comentatori au subliniat ca in acest mod șeful statului rus ar confirma ca Moscova s-ar pregati de un nou razboi.

- Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sissi a promis ca va raspunde cu 'o forța ferma' dupa atacul comis vineri impotriva unei moschei in nordul peninsulei Sinai și care a curmat viața a cel puțin 235 de oameni, informeaza AFP. 'Forțele armate și poliția îi vor razbuna…

- Potrivit Mena, care citeaza surse oficiale, alte aproximativ 120 de persoane au fost ranite in acest atac care a vizat credinciosi in timpul marii rugaciuni saptamanale la Moscheea al-Rawdah, in localitatea Bir al-Abd, situata la aproximativ 45 de kilometri de capitala provinciei Sinaiul de Nord El-Arish.…

- Barbatul s-a detonat in momentul in care mai multe zeci de persoane manifestau in favoarea unui comandant de politie local care fusee concediat de catre autoritati, au preizat suse oficiale afgane citate de AFP. Toate cele opt persoane ucise erau civili, printre acestea numarandu-se si copii. Victimele…

- Un accident aviatic soldat cu cel putin trei morti a avut loc, vineri, in apropiere de Londra, unde un avion de mici dimensiuni a intrat in coliziune, in zbor, cu un elicopter, transmite Mediafax . Initial, publicatia Daily Mail a relatat ca patru persoane au murit in accident. Ulterior, Daily Mail…

- 'Acumularea de forțe și echipamente suplimentare NATO in apropiere de granițele noastre nu se limiteaza la istoria achiziționarii sistemelor Patriot (de catre Polonia). Sunt puse in aplicare deciziile Alianței Nord-Atlantice pentru consolidarea flancului estic, care implica desfașurarea in Polonia…

- Dupa o noapte în care a plouat torențial, miercuri, mai multe localitați din Grecia au fost lovite de inundații catastrofale chiar în apropiere de Atena. Cel puțin 10 oameni au murit, iar pagubele materiale sunt semnificative.

- Cel putin trei morti in urma unui incident armat produs intr-o scoala din Statele Unite. Incidentul armat a avut loc marti intr-o scoala primara situata in localitatea Rancho Tehama, in apropiere de Red Bluff, la 150 de kilometri nord-vest de Sacramento. Potrivit bilantului preliminar, trei…

- ”Stim ce faceti. Nu veti reusi”, a trimis premierul Theresa May catre Kremlin, intr-un discurs dur in care a denuntat ”actele ostile” ale Rusiei, in care a detaliat ”actiunile necesare ce trebuie luate pentru a contra aceste activitati”. Subliniind ca nu vrea ”o intoarcere la Razboiul Rece”, Theresa…

- Intr-un interviu acordat DW, expertul german Stefan Meister și-a impartașit impresiile despre intalnirea dintre președinții Rusiei și USA pe marginea summitului APEC din Vietnam și a explicat cum il influențeaza Putin pe Trump. Meister este șeful Centrului Robert Bosch pentru Studii Central și Est Europene…

- Marea Britanie are de platit cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din UE, estimeaza presedintele Parlamentului European Marea Britanie ar trebui sa plateasca cel putin 60 de miliarde de euro la iesirea din Uniunea Europeana (UE) pentru a-si onora angajamentele financiare, estimeaza…

- Șase oameni au murit, iar alți trei au fost raniți in urma prabușirii parțiale a unui bloc cu noua etaje la Ijevsk, Federația Rusa, potrivit unui nou bilanț anunțat vineri de autoritațile locale ruse.

- UPDATE ORA 18:29 Cel puțin doua persoane și-au pierdut viața și alte doua au fost ranite dupa ce un bloc de locuințe cu noua etaje s-a prabușit parțial joi in orașul rus Ijevsk, situat la 1.000 km est de Moscova, au anunțat autoritațile locale, relateaza AFP. 'Patru persoane au fost scoase…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Caras- Severin Cecilia Danet a declarat pentru News.ro ca un grav accident rutier a avut loc joi pe DN6, intre Slatina Timis si Ilova. "Accidentul a avut loc pe DN6, iar din primele cercetari a rezultat ca un barbat de 60 de ani din localitatea…

- Cinci persoane și-au pierdut viața și alte 14 au fost ranite in explozia survenita la o fabrica de vopseluri din sud-vestul Turciei, au anunțat oficiali, in timp ce media de stat au indicat ca este vorba de explozia unui boiler, relateaza agenția Reuters, scrie agerpres.ro.

- Cel putin 49 de oameni au murit si alti 27 sunt dati disparuti in Vietnam, dupa ce zona a fost maturata de un taifun puternic.Mai multe vase cargo s-au scufundat din cauza furtunii, iar 17 dintre disparuti erau la bordul acestora.Peste 2.000 de case au fost distruse si aproape 80.

- Dezvaluirile legate de George Papadopoulos, fost consilier pe probleme de politica externa in echipa de campanie a lui Donald Trump, aparute in presa in ultimele zile, nu socheaza doar SUA, ci si Marea Britanie. Ele scot la iveala inclusiv legaturile dintre Rusia si Marea Britanie si cum Kremlinul trage…

- Aproximativ 100 de oameni au murit într-un atentat cu masina capcana al Statului Islamic în provincia Deir Ezzor, din estul Siriei. Potrivit news.ro, alte zeci de persoane au fost ranite. Armata siriana a preluat controlul total asupra orasului Deir Ezzor (est), ultimul…

- Un bombardament al forțelor guvernamentale siriene asupra unei școli a ucis marți cel puțin 10 oameni, dintre care cinci copii, informeaza organizația neguvernamentala Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citata de de DPA. Alți 15 civili au fost raniți. Ținta atacului a fost…

- Politia sustine ca un suspect a fost arestat. VIDEO from scene shows multiple bikers laying on the ground after being struck by a truck pic.twitter.com/bFPVdi1rAh— New York City Alerts (@NYCityAlerts) October 31, 2017 Stire in curs de actualizare

- Ce putin 18 persoane au murit si peste 30 au fost ranite, sambata, in explozia unei masini-capcana din apropierea unui hotel din Mogadishu. In oras s-au mai semnalat doua explozii, una dintre ele provocata de un atacator sinucigas, relateaza AP.

- O explozie puternica s-a produs, cu putin timp în urma, la o fabrica de artificii din Jakarta, Indonezia. Potrivit Euronews, cel putin 27 de persoane au murit. Alte câteva zeci au fost ranite.

- "La finalul saptamanii trecute, noua civili au fost uciși", a declarat, pentru AFP, Mustefa Bali, purtator de cuvant al Forțelor Democratice Siriene (FDS), o alianța kurdo-araba care i-a alungat pe jihadiști din fostul lor bastion din Siria.FDS, susținute de coaliția internaționala condusa…

- Avocatul Alexei Navalnîi nu are niciun drept legal sa candideze în cadrul alegerilor prezidentiale din Rusia din 2018, a declarat marti sefa departamentului pentru respectarea drepturilor omului si a libertatilor din cadrul institutiei Procurorului General, relateaza site-ul agentiei…

- Cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața luni seara intr-un atac aerian cu origine neidentificata in apropiere de Deir ez-Zor, oraș din estul Siriei eliberat aproape complet de forțele regimului de la Damasc, a anunțat Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), relateaza AFP. …

- Portugalia a decretat trei zile de doliul national în memoria celor cel putin 36 de victime provocate de incendiile de vegetatie de padure care au facut trei morti si în Spania, informeaza marti AFP. În cursul noptii de luni spre marti, aproximativ 3.600 de pompieri…

- Un nou atac a avut, luni seara, la Londra! Conform primelor informații, este vorba despre un barbat care a injunghiat 3 persoane. Presa locala scrie ca poliția nu ia in calcul ipoteza terorista. Atacul a avut loc in stația Parsons Green.știre in curs de actualizare

- Acest graffiti a aparut nu doar intr-o perioada in care presedintele Rusiei si-a sarbatorit ziua de nastere, dar mai ales in mijlocul celei mai importante crize politice din Spania, guvernul de la Madrid incercand puna capat miscarilor de independenta din Catalonia.

- Cel puțin 13 persoane au murit și alte 25 au fost ranite, dintre care opt grav, in cursul unei revolte intr-o inchisoare din nordul Mexicului, au anunțat marți autoritațile, scrie Agerpres.ro.

- Printre persoane ce au decedat si cele ranite se numara cetateni germani. Soferul autobuzului se afla in custodia politiei pentru a fi interogat. In randul celor raniti s-ar numara si un copil. Autobuzul se intorcea in orasul Antalia, din localitatea Manavgat. Potrivit cotidianului turc Hurriyet,…

- Cel puțin 19 oameni, intre care si un copil, și-au pierdut viața vineri dimineața in coliziunea dintre un tren și un autobuz, in centrul Rusiei, au anunțat autoritațile regionale. Intre cei morți in accident se numara și un copil. Cel puțin cinci raniți au fost transportați la spital in urma ciocnirii…

- Atacul a avut loc in zona Qusour si, potrivit organizatiei DeirEzzor24, cincisprezece persoane au fost ucise, inclusiv trei copii si trei femei. In urma atacului cu rachete au fost distruse o scoala si un imobil rezidential. Informatiile despre atac au fost confirmate de organizatia…

- Cel putin 19 oameni au murit, iar alți cinci, dintre care doi copii, au fos grav raniți dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un autobuz. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, aproximativ la ora 03:30 (ora Moscovei) in regiunea Vladimir, din centrul Rusiei, transmite UNIMEDIA cu referire la site-ul…

- Cel puțin 19 oameni și-au pierdut viața vineri dimineața in coliziunea dintre un tren și un autobuz, in centrul Rusiei, au anunțat autoritațile regionale citate de dpa. Între cei morți în accident se numara și un copil. Cel puțin cinci raniți au fost transportați…