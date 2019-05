Stiri pe aceeasi tema

- Peste 18.000 de alergatori din 75 de tari, printre care si atleti de elita din Kenya, Maroc si Etiopia, vor participa sambata si duminica la probele celei de-a 8-a editii a Bucharest Half Marathon, au anuntat organizatorii, vineri, intr-o conferinta de presa. Presedintele Bucharest Running Club, Valeria…

- Atunci cand iți ințelegi rolul, ca jurnalist, cand știi ca ești acolo, in profesia asta minunata ca sa promovezi BINELE și sa pui la colț ceea ce este rau in societate, ca sa indrepți și sa iți asumi rolul cu asupra de masura, roadele apar. Read More...

- Competitia se va desfasura in 4 mai 2019! Doua mii de alergatori sunt asteptati sa ia startul la Cros si la Maraton, in „Salomon EcoRun Moieciu”, eveniment ce se va desfaura in 4 mai 2019, pe potecile traditionale din zona Moieciu si Fundata. Din cei peste 2.000 de participanti, 726…

- Statiunea Mamaia a adunat duminica, 31 martie 2018, peste 1.800 de atleti amatori si profesionisti si alte cateva sute de sustinatori la MARATONUL NISIPULUI. Marii castigatori ai cursei de 42 de kilometri au fost: Vitalie Gheorghita din Republica Moldova si romanca Alexandra Ungureanu, se arata intr…

- La Mamaia, din Piateta Perla, s a dat startul, astazi, editiei a sasea a Maratonului Nisipului, unul dintre primele maratoane din Europa care se desfasoara integral pe nisip.Peste 1.200 de persoane care iubesc miscarea, atat din tara, cat si din strainatate, s au inscris in intrecerea care contine patru…

- Maratonul Nisipului, unul dintre primele maratoane din Europa care se desfasoara integral pe nisip, va avea loc duminica, 31 martie 2019, in statiunea Mamaia. Pana la ora actuala, peste 1.200 de sportivi din Romania si din alte tari s au inscris la inedita cursa de la malul Marii Negre si alte cateva…

- Cele 24 de echipe participante la turneul final al Cupei Africii pe Natiuni la fotbal 2019 (21 iunie - 19 iulie) din Egipt s-au stabilit in urma ultimelor meciuri disputate duminica in ultima faza preliminara, relateaza AFP. Ultima faza preliminara a cuprins 12 grupe preliminare, din care…

- Ca urmare a problemelor de lot cu care se confrunta antrenorii Selim Benachour, Bogdan Tudoreanu și Mihai Gurița, conducerea Forestei a decis sa anuleze jocul test cu Ceahlaul Piatra Neamț, care trebuia sa se dispute vineri, 22 februarie, pe terenul sintetic de la Liceul cu Program Sportiv. Daca ...