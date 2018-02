Stiri pe aceeasi tema

- Fostul adjunct al IPJ Prahova, Adrian Radulescu, anchetat de seful DNA Ploiesti pentru cercetare abuziva, sustine ca cei doi magistrati, Lucian Onea si Mircea Negulescu, i-ar fi cerut favorizarea unor persoane in perioada in care facea parte din conducerea Inspectoratului, informeaza Mediafax.Adrian…

- Fostul adjunct al IPJ Prahova, Adrian Radulescu, anchetat de seful DNA Ploiesti pentru cercetare abuziva, sustine ca cei doi magistrati, Lucian Onea si Mircea Negulescu, i-ar fi cerut favorizarea unor persoane in perioada in care facea parte din conducerea Inspectoratului.

- Carmen de la Salciua, una dintre cele mai iubite artiste de muzica populara si de petrecere, s-a plictisit de look-ul pe care l-a afisat ani intregi si a hotarat ca are nevoie de o schimbare totala a aspectului ei. Fanii au reactionat imediat si i-au apreciat decizia, desi nu se asteptau. Cantareata…

- Festivalul International de Film de la Berlin da startul pe 15 februarie uneia dintre cele mai importante competiții de productii de film din intreaga lume. In ultimii anii, filmul romanesc s-a aflat la loc de cinste in cadrul unuia dintre cele mai importante festivaluri de film din lume, Institutul…

- In urma verificarilor de pe parcursul saptamanii trecute inspectorii de munca au depistat un numar record de persoane care munceau „la negru”. Astfel, un numar de 24 de persoane care prestau munca nedeclarata au fost depistate de catre inspectorii de ...

- O firma de constructii din comuna gorjeana Albeni si alta din Targu Jiu au fost depistate in timp ce foloseau 15 muncitori „la negru”. Verificarile la agentii economici respectivi s-au produs ultimele zile si in total au fost depistate 15 ...

- Pelicula ''Lemonade'', debutul in lungmetraj al regizoarei Ioana Uricaru, produsa de Cristian Mungiu, a fost selectata in sectiunea Panorama a Festivalului International de Film de la Berlin, care are loc in perioada 15-25 februarie, s-a anuntat joi pe site-ul festivalului. ''Lemonade'' spune povestea…

- Pelicula ''Lemonade'', debutul in lungmetraj al regizoarei Ioana Uricaru, produsa de Cristian Mungiu, a fost selectata in sectiunea Panorama a Festivalului International de Film de la Berlin, care are loc in perioada 15-25 februarie, s-a anuntat joi pe site-ul festivalului. …

- Peste 5000 de romani au semnat o petiție online prin care cer scoaterea Monicai Macovei din Parlamentul European. Pana la ora scrierii acestui articol, petitia a fost de semnata de 5043 de romani. "Monica Macovei nu reprezinta interesele romanilor in Parlamentul European, ci interese sorosiste. Minte…

- "Pororoca", cel mai recent lungmetraj al regizorului Constantin Popescu, a fost selectat in competitia oficiala a Festivalului International de Film de la Goteborg, Suedia, care va avea loc in perioada 26 ianuarie - 5 februarie.

- Lungmetrajul "Fotbal Infinit", regizat de cineastul roman Corneliu Porumboiu, a fost selectat in sectiunea Forum a Festivalului International de Film de la Berlin, au anuntat joi organizatorii evenimentului. In cea de-a 48-a editie a sectiunii Forum vor fi proiectate 44 de filme, dintre…

- Inspectorii ITM au depistat, in urma controalelor din perioada 15-19 ianuarie, 16 persoane care munceau fara documentele legale. Șapte angajatori au primit amenzi in cuantum de 200.000 de lei pentru munca nedeclarata. In domeniul relatiilor de munca au fost controlate 43 de unitați. Inspectorii ITM…

- O școala, un liceu, doua firme și trei persoane fizice au fost amendate de inspectorii ITM Alba, dupa ce au fost descoperite ca au primit in activitate, in total, 13 persoane muncind fara forme legale de angajare. Saptamana trecuta, au fost aplicate 5 amenzi in valoare totala de 205.000 lei și 60 de…

- In cea de-a 48-a editie a sectiunii Forum vor fi proiectate 44 de filme, dintre care 35 vor avea premierele mondiale la Berlin. Filmul „Fotbal Infinit” al regizorului Corneliu Porumboiu analizeaza obsesia Romaniei pentru acest sport, concentrandu-se asupra unui reprezentant al unor autoritati locale…

- Lungmetrajul „Fotbal Infinit”, regizat de cineastul Vasluian Corneliu Porumboiu, a fost selectat in sectiunea Forum a Festivalului International de Film de la Berlin * in cea de-a 48-a editie a sectiunii Forum vor fi proiectate 44 de filme, dintre care 35 vor avea premierele mondiale la Berlin. Filmul „Fotbal…

- COMPETITIE… Cea mai recenta pelicula a regizorului vasluian Corneliu Porumboiu, “Fotbal Infinit”, a fost selectata in sectiunea Forum a Festivalului International de Film de la Berlin. Premiera mondiala a lungmetrajului va avea loc in cadrul evenimentului programat in perioada 15-25 februarie. Acesta…

- Lungmetrajul "Fotbal Infinit", regizat de cineastul roman Corneliu Porumboiu, a fost selectat in sectiunea Forum a Festivalului International de Film de la Berlin, au anuntat joi organizatorii evenimentului. In cea de-a 48-a editie a sectiunii Forum vor fi proiectate 44 de filme, dintre care 35 vor…

- TNL Arges: PSD isi bate joc de viitorul generatiei noastre, sustinem declansarea alegerilor anticipate. Singura varianta de premier agreata de Liviu Dragnea este el insusi. Hristescu George Cristian presedintele TNL Arges a declarat ca ...

- Lungmetrajul "Nu ma atinge-ma" ("Touch Me Not"), regizat de Adina Pintilie, a fost selectat in competitia oficiala a Festivalului International de Film de la Berlin, au anuntat luni organizatorii evenimentului. Dupa ce organizatorii Berlinalei au anuntat primele opt filme din competitie…

- Noi trenduri si alt gen de coafuri. Anul 2018 aduce schimbari si in domeniul hairstylingului, multe dintre trendurile si coafurile anilor trecuti fiind considerate acum depasite. Hairstylistul Cristi Pascu ne explica la ce trebuie sa renuntam daca ne dorim sa tinem pasul cu moda. Nu se mai poarta parul…

- Cele cinci persoane din Gorj, acuzate de trafic de persoane, proxenetism și spalare a banilor, care au fost anchetate de procurorii DIICOT din luna noiembrie a anului trecut, au fost trimise in judecata pentru constituirea unui grup infractional organizat. Dosarul a fost inregistrat la Tribunalul…

- Polițiștii Serviciului Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu fac apel la cetațeni sa ii anunțe daca au informații cu privire la un minor, plecat voluntar la data de 15.12.2017 de la domiciliul din municipiul Giurgiu. BALAN MIHAIȚA, de 15 ani, nascut la data de…

- Vicepreședintele Partidului Liberal, Valeriu Munteanu, solicita președintelui PDM, Vladimir Plahotniuc, informații privind autenticitatea diplomei de bacalaureat a lui Chiril Gaburici, dar și deznodamantul cauzei penale deschise pentru falsificarea actului de studiu al ex-premierului.

- Craciunul este sarbatoarea cea mai importanta pentru crestini, este sarbatoarea Nasterii Mantuitorului, sarbatoarea bucuriilor, pacii si linistii sufletesti. Este o perioada in care primim si daruim iubire si caldura sufleteasca. In acest context, Centrul Școlar de Educație Incluziva „Orizont”…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala.

- Craciun cu ghinion pentru o familie din Amara. 9 persoane, adulti si copii, toti din aceeasi gospodarie, sunt suspectati de trichineloza, dupa ce au consumat carne infestata. Directia de Sanatate Publica ii monotorizeaza la domiciliu pe toti, insa, pana in arezent, niciunul dintre ei nu a manifestat…

- Potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, remis marti AGERPRES, barbatul este cercetat pentru 24 de infractiuni de inselaciune comise in perioada ianuarie - martie 2014. Acesta, impreuna cu alte persoane, ar fi oferit spre vanzare pe internet…

- Puțin peste 450 de solicitari au avut in weekendul trecut ambulanțele din cadrul SAJ Teleorman, printre pacienții pentru care s-a apelat numarul unic de urgența 112 numarandu-se și doua persoane care au incercat sa-și ia viața, opt victime ale accidentelor rutiere, dar și patru persoane pentru care…

- Planul roșu de intervenție a fost inițiat de autoritațile din Bacau in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autobuz și un autoturism. Șase persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Autoritațile din Bacau au inițiat planul roșu in urma unui accident rutier petrecut in localitatea Barsanești,…

- Cateva mii de persoane marsuluiesc in mai multe orase din tara, protestand fata de modificarea legilor justitiei. La Cluj-Napoca sunt peste cinci mii de oameni in strada care scandeaza ”Justitie, nu coruptie” si ”Dragostea de tara, in strada se masoara”.Numarul celor care protesteaza la Cluj-Napoca…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata din cauza alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Kai-Tak pe o insula din centrul Filipinelor, conform unui anunt facut duminica de autoritatile filipineze, transmite AFP. "In total 26 de persoane si-au pierdut viata in alunecarile de teren care…

- Directorul executiv al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava, Danuț Burgheaua a anunțat ca, in primele 11 luni din 2017, instituția a oferit suport pentru incadrarea a 17.719 persoane. Potrivit șefului AJOFM, cererea din partea angajatorilor s-a concretizat prin 19.742 de locuri…

- Patru copii au murit, iar alte 19 persoane au fost ranitw, dintre care sapte grav, in coliziunea care a avut loc joi dupa-amiaza intre un autobuz scolar si un tren expres regional (TER) la o trecere la nivel cu calea ferata, potrivit unui nou bilant provizoriu anuntat de Ministerul francez de Interne,…

- Aproximativ 150 de persoane au participat, joi, la un nou flashmob in fata sediului PSD din Sibiu, protestatarii fiind imbracati in negru si avand lumanari, in semn de respect pentru doliul national. Protestul mut de la Sibiu, de tipul ”sit-in”, dureaza deja de luni, fiind organizat fata de ”modificarile…

- Peste 11.000 de persoane au semnat o petitie pentru instalarea unor scuturi anti suicid accidente la metrou si pentru instalarea de camere de supraveghere performante montate in toate statiile. Petitia a fost initiata in urma nenumaratelor cazuri de suicid accidente din statiile de metrou ale capitalei…

- O petitie pentru instalarea de „scuturi antisuicid“ pe marginea peroanelor de metrou a fost initiata online, dupa incidentul de marti seara, in care o tanara a fost impinsa in fata garniturii de metrou in statia Dristor 1 si a murit. Petitia a fost semnata deja de aproape 10.700 de persoane.

- In perioada 1 ianuarie – 30 noiembrie 2017, in Prahova, s-au produs in medie 555 de incendii la locuinte in urma carora circa 33 de persoane au fost ranite, iar alte 6 si-au pierdut viata, potrivit statisticilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al județului Prahova. Acest tip de incidente,…

- Ministerul german al Culturii a anunțat marți ca Dieter Kosslick, directorul Festivalului Internațional de Film de la Berlin, va parasi postul in mai 2019 la incheierea mandatului sau, pe fondul frondei unui grup de cineaști, relateaza AFP. Sursa foto: www.berlinale.de Dieter Kosslick,…

- Filmul de animație a lui Wes Anderson "Isle of Dogs" va fi prezentat la 15 februarie in deschiderea celei de a 68-a ediții a Festivalului internațional de film de la Berlin de anul viitor, informeaza luni site-ul berlinale.de, consultat de Agerpres. Sursa foto: berlinale.de …

- Cu toții cunoaștem persoane care primesc totul pe tava, fara sa faca un efort in mod special. Astrele se aliniaza pentru ele și totul le iese perfect. La polul, opus sunt aceia care nu realizeaza mai nimic din ce-și propun și nu pentru ca nu ar lupta pentru asta, ci pentru ca pur și simplu nu au noroc.

- Consilierii locali din Timișoara au adoptat un proiect de hotarare prin care se cere desființarea Colegiului Ion Mincu. Inspectoratul Școlar Județean Timiș urmeaza sa dea un raspuns vizavi de aceasta decizie pana la mijlocul lunii decembrie. Pana atunci insa, a fost lansata o petiție online prin care…

- Acest nou bilant a fost anuntat in contextul in care mai multe puteri straine isi intensifica eforturile diplomatice intr-o incercare de a pune capat acestui conflict sangeros si cu doar cateva zile inaintea unei noi runde de negocieri de pace sub egida ONU la Geneva. Observatorul, care dispune de o…

- Egiptul a luat poziție ferma la adresa Turciei miercuri, acuzand serviciile de informații și de securitate de la Ankara ca ar fi incercat sa submineze instituțiile statului, in colaborare cu membrii Frației Musulmane.

- La Iasi, accidentele rutiere baga in pamant zeci de oameni. Numarul accidentelor rutiere mortale a urcat considerabil in primele 9 luni ale acestui an, fata de anul trecut. In acest an, au murit in urma evenimentelor rutiere cu 9 persoane mai mult decat in cursul anului anului trecut. Daca in aceeasi…

- Doua persoane fizice din Aiud, cu domeniu de activitate – lucrari agricole, au fost sancționate de inspectorii ITM Alba, pentru munca „la negru”. In urma controalelor, inspectorii au descoperit patru persoane primite la munca fara forme legale de angajare. Intr-o saptamana, in județul Alba au fost aplicate…

- Doua persoane fizice din Aiud au fost sanctionate, in total, cu 80.000 de lei de inspectorii ITM Alba, pentru ca au fost depistate avand la munca persoane fara forme legale de angajare. In perioada 13-17 noiembrie 2017, au fost controlate in total 79 de unitati comerciale din județ și au fost aplicate…

- Ce face diferit un curs de limba engleza in weekend este faptul ca are loc doar in prima jumatate a zilei, are cea mai inalta productivitate și are cea mai mare implicare a cursantului in procesul de studiere a limbii engleze.