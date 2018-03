Stiri pe aceeasi tema

- "Romania a ratat oportunitati si a ratat tinte pentru ca, din pacate, capacitatea sa administrativa la nivel central si local (...) a fost si a devenit din ce in ce mai slaba. Altfel, nu imi explic cum facem tot felul de strategii, dar niciuna nu e pusa in aplicare. Eu, astazi sau maine, dau in judecata…

- Clujul a comandat anul trecut 15 autobuze lungi Mercedes, de 18 metri, pentru care va plati in total peste 21 de milioane de lei, adica aproximativ 4,5 milioane de euro. Astfel, pretul unui sigur vehicul este 300.000 de euro.

- Romania a importat zilele acestea pana la o treime din consumul zilnic de gaze pentru a trece cu bine perioada geroasa, acestea fiind cele mai mari importuri zilnice de gaze din ultimii cinci ani, potrivit unor surse din sectorul energetic. Consumul zilnic de gaze a fost de circa 65 de milioane…

- Guvernul a aprobat proiectul privind acordarea unui ajutor de stat Societații Naționale de Inchideri Mine Valea Jiului. 68.260.000 de lei este valoarea ajutorului acordat pentru inchiderea unitaților miniere. “Pentru acoperirea costurilor exceptionale se acorda ajutor de stat in suma de 68.260…

- Funcționarii cereau mita in suma de 1,3 milioane hrivne de la conducatorul unei organizației publice locale. Banii le-au fost transmiși intr-o valiza, cu care au și fost reținuți. In regiunea Kiev, cu mita in suma de 1,3 milioane hrivne, au fost reținuți șeful administrației regionale de stat Polesie…

- In judetul Constanta au fost autorizate la plata, in campania 2017, avansuri si plati finale in valoare totala de 107,76 milioane de euro destinate finantarilor pentru agricultura. Pe urmatoarele doua locuri in topul judetelor din perspectiva finantarilor din fonduri europene si bugetul national…

- Directia Nationala Anticoruptie (DNA) isi prezinta astazi bilantul de activitate pe 2017. Conform datelor DNA centralizate de „Adevarul”, anul trecut s-au dat hotarari de condamnare definitiva in 291 de dosare penale instrumentate de procurorii institutiei. Prejudiciile sunt de cel putin sute de milioane…

- Facebook va investi trei milioane de dolari intr-un program conceput pentru a ajuta mai multe titluri din presa locala americana sa isi creasca numarul de abonati online, un obiectiv major pentru aceste cotidiene, informeaza AFP.

- Aradenii au ajuns sa plateasca scump deszapezirea, in conditiile in care RER Ecologic Service Oradea SA nu a intervenit la timp pentru a inlatura zapada de pe strazi. In plin scandal s-a aflat suma pe care o primeste firma pentru deszapezire. Conform bugetului municipiului Arad, in nota de fundamentare…

- Cateva zeci de milioane de euro au fost investite, in ultimii ani, in domeniul schiabil din Poiana Brașov, numarul celor care au ales sa schieze aici crescand considerabil. De exemplu, numai in 2017 instalațiile din Poiana Brașov au intregistrat peste 2,3 milioane de urcari.

- Ritmul de implementare a proiectelor cuprinse in Programul Operational Regional trebuie mult crescut pentru a nu pierde fonduri europene importante, sustine Ministerul Dezvoltarii intr-un proiect de act normativ.

- Catedrala a beneficiat, in anul 2017, de 19,5 milioane de lei din partea Primariei Capitalei. De asemenea, sumei i s-a adaugat și contribuția venita din partea Guvernului, respectiv 20 de milioane de lei.

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Parlamentul Greciei a aprobat vanzarea unei participatii de 67% in Autoritatea portuara Salonic (OLTH) unui consortiu franco-germano-elen, South East Gateway Salonic (SEGT), care va plati statului elen...

- Chiar daca susține ca Republica Moldova a indeplinit condițiile necesare pentru a primi asistența macrofinanciara promisa de UE, președintele Parlamentului, Adrian Candu susține ca nu vom muri de foame in caz ca acești bani nu vor veni. Subiectul a fost discutat in cadrul emisiunii „Important" de la…

- Un tablou realizat de Pablo Picasso, cu o puternica incarcatura biografica, este estimat la 40 de milioane de euro si va fi scos la licitatie de casa Sotheby's pe 28 februarie, scrie NEWS.RO.Citeste si: Apel de ULTIM MOMENT catre Tudorel Toader: 'Joaca de-a rapoartele trebuie sa INCETEZE...'…

- Viorica Dancila a declarat ca discutiile pe care le-a avut la Bruxelles privind accesarea fondurilor europene au ingrijorat-o, o situatie speciala fiind legata de construirea celor trei spitale regionale din Cluj, Craiova si Iasi

- Anii de capitalism au lasat Romania mai saraca cu 2 milioane de locuri de munca si peste 6.000 companii disparute, a declarat Cristina Chiriac, ambasadoarea antreprenoriatului feminin in Romania si presedinte al Federatiei Patronatelor Femeilor Antreprenor (FPFA) intr-un comunicat de presa remis…

- HyperX®, divizia de gaming Kingston Technology Company, Inc., a anunțat astazi livrarea a peste 4 milioane de perechi de caști de gaming. HyperX a început sa livreze caști de gaming în aprilie 2014, atingând cifra de 1 milion de unitați în mai puțin de doi ani.…

- România risca sa piarda 830 de milioane de euro de la UE. Constructia spitalelor regionale, mentionate în programul de guvernare, e pusa sub semnul întrebarii, deoarece proiectul are spune ca are mari întârzieri.

- Trei blocuri cu locuințe sociale, o sala de spectacole, parcuri și un dispensar vor fi construite in cartierul Lumea Noua din Alba Iulia, care este locuit preponderent de etnici romi. Aceasta zona a fost lipsita de investiții, insa autoritațile locale spun ca vor aloca opt milioane de euro in urmatorii…

- Trei proiecte finantate cu circa 9,7 milioane de euro din bani europeni vor ajuta integrarea tinerilor someri pe piata muncii, a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Contractele de finantare, derulate prin Programul Operational Capital Uman 2014…

- Comunitatea internationala s-a angajat vineri la Dakar, capitala Senegalului, sa impulsioneze inca o data ajutorul financiar destinat facilitarii accesului copiilor la educatie, in special in Africa. Initiativa a fost salutata de cantareata Rihanna si de presedintele francez Emmanuel Macron, informeaza…

- Daca inaintea sedintei consiliului de administratie a refuzat sa faca declaratii pe seama propunerii de destituire a directorului general, la finalul intrunirii de joi a CA, adjunctul de la SC Urban Serv SA si-a explicat solicitarea.

- Republica Moldova va obține în urmatorii doi ani 15,8 milioane de euro din partea Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei și Malariei. Pentru controlul HIV/SIDA este prevazuta suma de 7,1 milioane de euro, iar pentru controlul tuberculozei – 8,7 milioane de euro, transmite IPN.…

- Republica Moldova va obtine in urmatorii doi ani 15,8 milioane de euro din partea Fondului Global de Combatere SIDA, Tuberculozei si Malariei. Pentru controlul HIV/SIDA este prevazuta suma de 7,1 milioane de euro, iar pentru controlul tuberculozei – 8,7 milioane de euro, transmite IPN.

- EximBank va asigura necesarul de finantare pentru derularea activitatii curente a Companiei Nationale Posta Romana, cel mai mare operator de servicii postale, in urma castigarii licitatiei organizata de societate, la finele anului trecut, pentru contractarea unui imprumut in valoare de 30 de milioane…

- Spitalul Clinic de Urgenta „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, administrat de Serviciul Roman de Informatii (SRI), va cumpara reactivi si consumabile in valoarea de 6,35 milioane lei (1,4 milioane euro), fara TVA, de la patru firme, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice…

- In 2018, intreprinderilor mici si mijlocii le va fi oferit suport prin intermediul mai multor programe si fonduri finantate de la bugetul de stat. In buget sunt prevazute 29,4 milioane de lei in scopul stimularii investitiilor pentru dezvoltare regionala prin crearea locurilor de munca. Din aceasta…

- Compania care administreaza reteaua de cai ferate din Romania, CFR SA, a lansat licitatia pentru servicii de consultanta pe sectiunea Brasov-Sighisoara, contract estimat la 28,2 milioane lei, fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP).

- Asociatiile de producatori din Uniunea Europeana, inclusiv din Rominia, pot accesa si in anul 2018 fonduri europene pentru promovarea produselor agroalimentare pe pietele internationale, Comisia Europeana anuntand, vineri, ca va acorda anul acesta o finantare de 169 de milioane de euro pentru aceste…

- Agricultorii care au terenuri dupa traseul Rabnita-Tiraspol vor primi bani de la Guvern. Cabinetul de miniștri a alocat aproape opt milioane in acest sens. Pentru fiecare hectar este prevazuta suma de 1.229 de lei.

- Luni, 15 ianuarie 2018, orele 12.00, la sediul Bibliotecii Judetene „I. H. Radulescu” Dambovita, Sala de Conferinte, va avea loc un amplu program dedicat Zilei Culturii Nationale, in contextul aniversarii Centenarului Marii Uniri.

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) a imprumutat, joi, 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 50 de luni, la un randament mediu de 3,80% pe an, informeaza Agerpres. Valoarea nominala a emisiunii a fost ...

- Spania a devenit in 2017 a doua tara cea mai vizitata din lume dupa Franta si depasind Statele Unite - cu 82 de milioane de turisti straini, a declarat seful guvernului spaniol, Mariano Rajoy, citat de AFP. "82 milioane de cetateni straini au vizitat Spania anul trecut, cu 9% mai mult…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- Peste 600 de familii din Craiova s-au trezit fara apa calda si caldura in mijlocul iernii din cauza datoriilor pe care le-au acumulat de-a lungul timpului. Societatea de Termoficare a luat aceasta decizie din cauza ca oamenii au de achitat creante de peste 9 milionae de lei.

- Ministerul Economiei si Infrastructurii (MEI) propune revizuirea listei marfurilor foste in folosinta ce cad sub interdictia de a fi importate, comercializate si distribuite pe teritoriul Republicii Moldova. Aceasta pentru ca aplicarea prevederilor ce interzic importul, comercializarea, precum si distribuirea…

- Peste 30 de spitale din tara vor fi dotate cu echipamente medicale de imagistica, precum computer tomograf, rezonanta magnetica nucleara si sisteme informatice PAC, informeaza Ministerul Sanatatii. Valoarea contractelor se ridica la 19,8 milioane de euro. Cele trei contracte pentru achizitionarea…

- Consiliul Județean Suceava va avea de repartizat doar aproximativ 18 milioane de lei pentru echilibrarea bugetelor locale, fața de 30 de milioane in 2017. Anunțul a fost facut de șeful PNL al administrației județene, Gheorghe Flutur. El a spus ca scaderea vine ca urmare a faptului ca, potrivit legislației…

- Presedinta Hollywood Foreign Press Association (HFPA), Meher Tatna, a anuntat ca asociatia, care organizeaza anual gala Globurilor de Aur, a donat 2 milioane de dolari pentru a sprijini lupta pentru protejarea libertatii presei, informeaza AFP.

- Incepind de astazi, la Primaria Suceava pot fi achitate taxele si impozitele locale pentru 2018. Cuantumul darilor s-a majorat, in medie, cu 19% fața de anul trecut. Pentru plata integrala a impozitului pentru teren, cladiri și autovehicule, pina la 31 martie, se aplica o reducere de 10%. Viceprimarul…

- Amenzi de aproape 16 milioane de euro de la Consiliul Concurentei. Este sanctiunea totala primita de cinci firme care instalau contoare pentru masurarea consumului de energie electrica, dar si un distribuitor si furnizor de curent.

- Primarul General, Gabriela Firea, si Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, au semnat astazi, la sediul Municipalitatii, un acord de colaborare intre Primaria Municipiului Bucuresti si Ministerul Fondurilor Europene, prin care cele doua institutii se angajeaza sa colaboreze pentru sustinerea…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) va incepe dezvoltarea portalului dedicat informarii publice, aceasta fiind urmatoarea etapa in aplicarea Legii prevenirii, care a fost adoptata in Parlamentul Romaniei si promulgata de presedintele Romaniei in data de 22 decembrie…

- "Fonduri europene in valoare de 9 milioane de euro pentru trei spitale din Capitala! Am semnat azi, impreuna cu Ministrul delegat pentru fonduri europene, Marius Nica, un acord de colaborare intre Primaria Municipiului Bucuresti, Ministerul Fondurilor Europene prin care cele doua institutii…

- Compania Tel Drum contesta sechestrul de 4 milioane lei pus de procurorii DNA. Contestația a fost depusa la tribunalul Teleorman. Procurorii au decis sa impuna sechestru pentru a se asigura ca prejudiciul de 20 de milioane de euro și 30 de milioane de lei va fi recuperat. Este vorba de dosarul Tel Drum…

- Vor putea depune cereri de finantare unitatile administrativ-teritoriale, autoritatile publice locale, institutiile administratiei publice locale aflate in subordinea sau coordonarea autoritatii publice locale, in calitate de potentiali beneficiari. Intervalul in care vor putea fi depuse aplicatiile…

- Pentagonul a cheltuit 22 de milioane de dolari din bugetul Departamentului de Stat pentru derularea unui program care sa investigheze OZN-urile, scriu jurnalistii de la New York Times, care redau mai multe interviuri cu persoane implicate si citeaza...