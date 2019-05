Peste 16.200 de detinuti au fost eliberati in baza recursului compensatoriu, dintre care 1.800 de criminali

Peste 16.200 de detinuti au fost eliberati in baza recursului…

Peste 16.200 de persoane persoane au fost eliberate din inchisori in baza legii recursului compensatoriu, in perioada 19 octombrie 2017-15 martie 2019.



Mai exact, 16.217 de detinuti au beneficiat de Legea 169/2017, conform unui raspuns al Ministerului Justitiei transmis catre Camera Deputatilor la solicitarea deputatului Sorin Ioan Bumb.



Dintre cei 16.217 detinuti, 2.909 au fost eliberati la termen si 13.308 de persoane au fost puse in libertate conditionat, conform hotararilor instantelor de judecata. Conform raspunsului Ministerului Justitiei, 1.834 dintre cei 16.217 de detinuti…