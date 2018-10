Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii legii au intrat in alerta imediat dupa producerea scandalului, insa pana la sosirea lor romii au disparut de la fața locului, lasand in urma lor patru mașini. Polițiștii au inceput cercetarile și au pus autoturismele, doua inmatriculate in județul Arad și doua in Franța, sub…

- Actiunile pentru siguranta comunitatii din ultima saptamana au avut ca rezultat prinderea in flagrant a 10 persoane, precum si dispunerea a 16 masuri preventive. In trafic, pentru neregulile rutiere, 26 de conducatori auto au ramas fara permis.

- Masina ministrului Educatiei, Valentin Popa, a fost urmarita cativa kilometri in noaptea de joi spre vineri de Politia Rutiera. Soferul care il conducea pe ministru nu a vrut sa opreasca la unul dintre filtrele politiei, acesta conducand cu viteza excesiva, potrivit realitatea.net

- Caz revoltator in Georgia! Gestul poliției locale a atras un val de indignare in randul comunitații, in urma unui incident deosebit de grav. O femeie de 87 de ani, care nu știe limba engleza, a fost trantita la pamant de oamenii legii. incidentul a avut loc in cartierul Chatsworth. Batrana avea in mana…

- Aproape 7.500 de politisti vor actiona, la nivel national, dintre care peste 700 in judetul Braila, pentru prevenirea evenimentelor neplacute, protejarea drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si salvarea de vieti.

- Pe parcursul ultimelor doua saptamani, Politia Romana si D.I.I.C.O.T. au efectuat 101 perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. 166 de persoane sunt cercetate pentru comiterea de infractiuni din sfera criminalitatii organizate. Pe parcursul ultimelor doua saptamani,…

- Incepand cu ora 09, polițiști de investigare a criminalitații economice din cadrul serviciului de profil, impreuna cu un specialist de la Comisariatul Județean pentru Protectia Consumatorilor, au efectuat o actiune pe raza stațiunilor Sinaia și Azuga, avand ca scop prevenirea si combaterea activitaților…

- Scene socante, noaptea trecuta, in Arges. O tanara in varsta de 31 de ani a fost impuscata din greseala de politisti, dupa ce iubitul acesteia, alaturi de care se afla intr-o masina, a refuzat sa opreasca la semnalul oamenilor legii. Soferul era baut, nu a vrut sa se legitimeze si a inceput sa faca…