Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1.600 de masini inmatriculate pe numele unor romani si utilizate pentru comiterea de jafuri au fost puse sub sechestru in Italia, Romania si in alte opt state europene, in cursul unei operatiuni care vizeaza zeci de persoane de etnie roma, informeaza agentia de presa ANSA, conform Mediafax.Citește…

- Percheziții de amploare. 30 de tone de peste au fost confiscate Arhiva foto: Agerpres. Politistii români, în colaborare cu cei din Italia, Spania, Franta si Ungaria fac peste 150 de perchezitii, pentru a obtine informatii despre activitatea infractionala a unui grup organizat din…

- Peste 150 de percheziții au loc in Romania, precum și in Italia, Spania, Franța și Ungaria, la o grupare formata din sute de persoane care procurau ilegal cantitați mari de pește și le vindeau in Romania. 30 de tone de pește, impropriu consumului, au fost confiscate.Potrivit IGPR, polițiștii…

- Pentru prima data in Italia o operațiune a Poliției a fost incheiata cu ajutorul unui agent sub acoperire strain. S-a intamplat la Torino, iar agentul sub acoperire este un polițist roman, transmite corespondentul Digi24 in Italia.Romania are polițiști bine pregatiți, scriu ziarele. Ancheta…

- Doi luptatori de la Urban Legend Academy Constanta, Madalin Craciunica si Cristi Stoica, au evoluat in editia a treia a galei "Supreme Night Fightldquo;, care s a desfasurat in Sala Sporturilor din Dej. Intrecerea de kickbox pe reguli de K 1 a adus in ring luptatori cunoscuti din Romania, Italia, Republica…

- Chiar daca unii ar fi sceptici vizavi de economia sau exporturile judetului, cifrele sunt imbucuratoare. „La comertul international, pentru anul 2018, avem date pe 11 luni, asa ca am facut o comparatie 11 luni 2018, fata de 11 luni 2017. Exportul: firmele cu sediul in judetul Caras-Severin au exportat…

- Cantareata Loredana Groza (48 de ani) a explicat de ce a ales sa se intoarca in tara desi in anii '90 isi reincepuse cariera in Italia si a vorbit despre exodul dureros al tinerilor din Romania.

- Libertatea a dezvaluit, vineri, ca mai multi medici sustin ca tratamentele de la clinica Imunomedica nu sunt agreate de specialisti. Tratamente CONTROVERSATE la clinica lui Gigi Becali. Bolnavii sunt tratati cu leacuri pentru cancer NEDOVEDITE STIITIFIC "Sa stabilim ceva. Eu am investit…