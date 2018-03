Peste 160 de monede antice furate din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei au fost recuperate

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe tezaure de monede antice furate din siturile arheologice din Muntii Orastiei si traficate pe piata neagra au fost recuperate de autoritatile romane, din Germania. Anchetatorii sunt pe urmele altor bartari dacice de aur.

- Parchetul General anunța ca 164 de monede antice, dintre care 20 monede dacice de tip Koson, furate din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei, au fost recuperate in Austria si Germania.

- Parchetul General a anuntat vineri ca 164 monede antice, dintre care 20 monede dacice de tip Koson, sustrase din siturile rezervatiei arheologice din Muntii Orastiei, au fost recuperate in urma unor perchezitii efectuate in Austria si Germania. Potrivit unui comunicat remis vineri, Sectia de urmarire…

- Conform sursei citate, Sectia de urmarire penala si criminalistica a Parchetului Inaltei Curte de Casatie si Justitie face cercetari intrun dosar vizand infractiuni de spalare de bani si complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul priveste bunuri arheologice apartinand patrimoniului…

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat continuarea cercetarilor in dosarul „Furtului Tezaurului Dacic de la Sarmizegetusa Regie” si recuperarea mai multor obiecte de patrimoniu din tari precum Austria si Germania.

- Biroul de informare si relatii publice este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza cercetari intr-o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza cercetari intr o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de spalare de bani si complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul priveste bunuri arheologice…

- Procurorii de la Parchetul instanței supreme au demarat cercetarile intr-o cauza avand ca obiect fapte de spalare de bani și complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul privește bunuri arheologice aparținand patrimoniului cultural național roman: tezaure de brațari spiralice, monede,…

- Procesul in care sunt judecati politistul Traian Berbeceanu si fostii sai anchetatori va fi reluat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie. A fost declarat apel in dosarul in care, pe fond, Berbeceanu a fost achitat de fata de acuzatiile care i-au fost aduse, iar procurorul Ioan Muresan, anchetatorul…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a declarat, miercuri, ca se roaga la Dumnezeu ca dosarul Hexi Pharma, pe care Parchetul General l-a finalizat in anul 2017, sa nu ajunga la ICCJ pentru ca nu are unde sa-l depoziteze.

- Barbatul grec care și-a rapit copiii din Prahova și complicele sau au fost plasați sub control judiciar. Georgios Micheloudachis, in varsta de 44 de ani, a fost prins de jandarmi, marți, in București, la nici 24 de ore dupa ce și-a luat cu forța fetița și baiețelul, fara acordul mamei acestora. Intre…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost achitat, luni, in dosarul in care DNA l-a acuzat de folosirea influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a respins astfel recursul facut de DNA dupa ce si in prima instanta Orban fusese achitat.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, luni, sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad ...

- Magistratii instantei supreme vor pronunta luni decizia definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Prahova Mircea Cosma a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit cinci ani inchisoare. Ei sunt…

- Inalta Curte de Justitie si Casatie a respins cererea de confirmare a redeschiderii urmaririi penale, formulata de Parchetul de pe langa ICCJ si Directia Nationala Anticoruptie, in dosarul in care a fost vizat vicepremierul Paul Stanescu alaturi de alti fosti functionari publici.

- Victor Ponta a fost audiat, luni, a Inalta Curte de Casatie si Justitie, in calitate de martor, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita. In dosar, fostul deputat este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala. Astfel, procurorul a cerut o pedeapsa maxima cu executare…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au programat pentru miercuri dezbaterile finale in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam.Dosarul a fost trimis in instanta in ianuarie…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au programat pentru miercuri dezbaterile finale in dosarul retrocedarilor ilegale de paduri, in care sunt judecati Viorel Hrebenciuc, fiul acestuia, Andrei Hrebenciuc, Tudor Chiuariu si Ioan Adam.Dosarul a fost trimis in instanta in ianuarie…

- Consiliul Superior al Magistraturii va organiza, prin Institutul National al Magistraturii, concursul de promovare in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Concursul se organizeaza pentru ocuparea a sase posturi vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie…

- Victor și Ioan Becali au fost condamnați la inchisoare de magistrații Inaltei Curți de Casatie si Justitie in dosarul in care sunt acuzati ca i-au dat mita aproape 200.000 de euro judecatoarei Geanina Terceanu. Magistratul, care a primit banii pentru a da o soluție favorabila in dosarul transferurilor,…

- Primarul comunei aradene Zabrani, Marian Toader, a castigat definitiv un proces cu Agentia Nationala de Integritate la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma recursului pe care l-a formulat impotriva sentintei date in octombrie 2016 de Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care fostul presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, a fost condamnat in prima instanta la opt ani inchisoare, iar fiul acestuia, fostul deputat Vlad Cosma, a primit 5 ani inchisoare.…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie dezbate, luni, ultimul termen in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, este judecat pentru folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanta,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a programat pentru luni audierea fostului presedinte al Consiliului Judetean Prahova, Mircea Cosma, in dosarul in care acesta a fost condamnat la opt ani inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.Procesul de afla in faza de apel, la un complet…

- Magistratii instantei supreme au decis, vineri, sa mențina sechestrul pe bunurile Tel Drum, respingand astfel contestatia formulata de catre societate la masura de instituire a sechestrului asigurator luata de procurorii DNA in 16 ianuarie. “Respinge, ca nefondata, contestatia declarata de suspecta…

- Irinel Popescu, plasat sub control judiciar pentru luare de mita. Procurorii DNA au inceput urmarirea penala impotriva medicul Irinel Popescu, fost președinte al Casei Naționale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), pe care il acuza de luare de mita. Medicul a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, va fi audiat pe 21 martie in dosarul in care este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, au decis joi magistratii de la Inalta…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie vor continua joi audierea unor martori in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia…

- Fostul premier Victor Ponta este asteptat sa se prezinte joi la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a fi audiat ca martor in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenele anterioare au fost audiati…

- Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapad de raspunderea penala dupa ce faptele s-au prescris."Parchetul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis, joi, ca DNA are termen pana la 1 mai sa finalizeze ancheta in dosarul mortii politistului Bogdan Gigina, in care fostul ministru de Interne Gabriel Oprea este urmarit penal pentru savarsirea infractiunii de ucidere din...

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis ca DNA e obligata sa trimita in judecata dosarul moții polițistului Bogdan Gigina. Procurorii au și un termen: cel tarziu 1 mai.Decizia vine dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie a judecat primul termen in procesul in care familia lui Bogdan…

- Ministerul Public susține ca nu a deschis un dosar penal dupa afirmațiile lui Liviu Dragnea despre șeful SPP, Lucian Pahonțu. „Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public referitoare la existenta pe rolul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a unui dosar penal constituit…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, informeaza agerpres.ro. La termenul…

- Radu Ștefan, propus la Ministerul pentru IMM-uri, nu știe in ce stadiu este dosarul sau de evaziune fiscala: ”Sincer, nu știu”, a spus acesta, luni, dupa audierea din comisiile de specialitate. El a precizat ca o instanța a Romaniei, Camera preliminara a Inaltei Curți de Casație și Justiție, s-a pronunțat…

- S a stabilit un nou termen in dosarul in care Geanina Terceanu, fost judecator al Tribunalului Bucuresti, a fost condamnata, in prima instanta, la 5,6 ani de inchisoare, pentru luare de mita. Cauza se afla pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a Romaniei. Noul termen a fost programat pentru…

- Omul de afaceri Florian Walter a negat marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca fostul deputat Eduard Martin i-ar fi cerut in anul 2008 sa retraga firma Romprest de la o licitatie organizata de Primaria Constanta pentru un contract de salubritate, castigat de compania Polaris.Florian…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 8 februarie pronuntarea sentintei in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Valcov a fost trimis in judecata de DNA…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au decis ca rechizitoriul intocmit de procurorii DIICOT in dosarul Romgaz, in care sunt trimisi in judecata fostul ministru al Economiei Adrian Videanu si omul de afaceri Ioan Niculae, este nelegal, informeaza Agerpres.ro. Totodata, instanta a stabilt…

- La termenul de astazi de la Curtea Suprema al unuia dintre dosarele privind despagubirile acordare de Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, avocatul Alinei Bica a declarat ca aceasta este plecata din tara de trei saptamani. Fostul sef al DIICOT, Alina Bica, se afla de trei saptamani…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Înalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Vâlcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima într-un dosar de trafic de

- Simona Camelia Marcu, in varsta de 51 de ani, este membru al CSM din partea Inaltei Curti de casatie si Justitie. Potrivit CV-ului sau, Simona Marcu a absolvit Facultatea de Drept a Universitatii Bucuresti in 1988 si a fost jurisconsult, judecator la Judecatoria Sector 1 si la Tribunalul Bucuresti,…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…

- Sectia pentru procurori a CSM sustine ca propunerile de modificare a Codurilor penale vor paraliza capacitatea Ministerului Public de a apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor si solicita Parlamentului sa amane derularea procesului legislativ in acest caz. …