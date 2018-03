Stiri pe aceeasi tema

- Biroul de informare si relatii publice este imputernicit sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele: Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza cercetari intr-o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor…

- Sectia de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie efectueaza cercetari intr o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunilor de spalare de bani si complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul priveste bunuri arheologice…

- Procurorii de la Parchetul instanței supreme au demarat cercetarile intr-o cauza avand ca obiect fapte de spalare de bani și complicitate la furt calificat in forma continuata. Dosarul privește bunuri arheologice aparținand patrimoniului cultural național roman: tezaure de brațari spiralice, monede,…

- Patronul firmei UTI Tiberiu Urdareanu a declarat luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, ca in anul 2013 s-a intalnit cu fostul ministru al Energiei Constantin Nita intr-un restaurant din Bucuresti si i-a dat acestuia un plic cu 30.000 de euro, reprezentand o parte dintr-un comision cerut pentru…

- „Curg” sentintele in dosarul „Diplome de licenta fara studii”, un dosar amplu, instrumentat de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Ultima persoana ajunsa pe lista celor condamnate este Ramona Gligor, profesor universitar la Universitatea de Vest „Vasile Goldis” Arad,…

- Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a afirmat miercuri, la prezentarea bilantului Ministerului Public pe anul 2017, ca se roaga ca dosarul "Hexi Pharma" sa nu...

- Barbatul grec care și-a rapit copiii din Prahova și complicele sau au fost plasați sub control judiciar. Georgios Micheloudachis, in varsta de 44 de ani, a fost prins de jandarmi, marți, in București, la nici 24 de ore dupa ce și-a luat cu forța fetița și baiețelul, fara acordul mamei acestora. Intre…

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a respins, joi, candidatura judecatoarei Mirela Sorina Popescu pentru functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). "Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat…

- Procesul prin care Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) „Gr.T. Popa" din Iasi vrea sa scape de o sanctiune primita pentru discriminare a ajuns la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei. Dosarul a ajuns la Curtea Suprema dupa ce prima instanta, Curtea de Apel Iasi, a respins solicitarea…

- Vicepremierul Paul Stanescu a reafirmat, joi, ca va demisiona din funcția de ministru al Dezvoltarii Regionale daca va fi inculpat. Judecatorii Inaltei Curți de Casație și Justiție urmeaza sa decida in 26 februarie daca dosarul in care Paul Stanescu este vizat, alaturi de alte persoane, va fi redeschis,…

- Un procuror de la DNA a solicitat miercuri judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea tuturor inculpatilor din dosarul retrocedarilor ilegale de paduri la pedepse cu executare, orientate spre maximul prevazut de legea penala.

- Ioan Becali a fost condamnat definitiv marti de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 7 ani si 4 luni inchisoare, iar fratele sau Victor Becali a primit 5 ani si 8 luni inchisoare cu executare, in dosarul in care sunt acuzati ca au mituit o pe fosta judecatoare Geanina Terceanu, informeaza Agerpres.ro.…

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul „Transferurilor de jucatori”. Procurorii au cerut la…

- Magistratii ICCJ sunt asteptati sa se pronunte in dosarul in care Geanina Terceanu e acuzata ca a luat in transe 220.000 de euro mita ca sa-i achite pe Cristian Borcea si Ioan si Victor Becali in dosarul Transferurilor. Procurorii au cerut la ultimul termen pedeapsa maxima pentru fosta judecatoare,…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va pronunta pe 5 martie sentinta definitiva in dosarul in care presedintele PNL, Ludovic Orban, a fost judecat pentru savarsirea infractiunii de folosire a influentei in scopul obtinerii unor foloase necuvenite. La ultimul termen al procesului, Orban a declarat in…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și fiul sau, Vlad Cosma, condamnați in prima instanța la opt, respectiv cinci ani de inchisoare, și-ar putea afla astazi sentința in cadrul apelului de pe masa Completului de 5 judecatori al Inaltei Curți de Casație și Justiție.

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au respins definitiv, vineri, contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunuri si conturi. "Respinge, ca nefondata, contestatia declarata de suspecta persoana juridica SC Tel Drum…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea companiei Tel Drum de ridicare a sechestrului intr-un dosar DNA, insa a admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la articolul 249 alin. 5 din Codul de procedura penala.MINUTA: 159/1/2018 - I. Respinge, ca nefondata,…

- La Inalta Curte de Casatie si Justitie continua joi audierile in dosarul in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu. Primarul sectorului 3, Robert Negoita, a fost audiat in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Directia Generala de Asistenta…

- Contestatia depusa de Tel Drum, prin care societatea cere ridicarea sechestrului pus de DNA pe bunurile si conturile companiei, va fi discutata astazi de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit Agerpres.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta joi sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de...

- Procurorul general al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, referindu-se la dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii pentru ca faptele s-au prescris, ca, dincolo de faptul ca in acest dosar procurorii au facut patru rechizitorii si au trimis in judecata mai multe…

- Procurorul general al Romaniei anunța ca verifica daca sunt indeplinite condițiile pentru introducerea unui recurs in interesul legii la instanța suprema ce sa aiba ca tema principala momentul de la care incepe calcularea termenului de prescripție raportat la legislația aflata in prezent in vigoare.…

- Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie a anuntat, luni, ca analizeaza posibilitatea de a face recurs in interesul legii privind prescriptia raspunderii penale in dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapad de raspunderea penala dupa ce faptele s-au prescris.

- "Da, probabil ca a fost cea mai simpla metoda de a explica esecul acestui dosar. Eu merg in continuare pe ideea ca poate a fost o interpretare gresita sau o necunoastere a legii, pentru ca este clar ca momentul consumarii infractiunii este corect determinat si in functie de un moment al consumarii infractiunii…

- DNA trebuie sa finalizeze in 3 luni dosarul mortii politistului B. Gigina Groapa de pe strada Știrbei Voda din București în care cazut polițistul Bogdan Gigina, a doua zi dupa accident. Foto: Atena Teognoste. Directia Nationala Anticoruptie are termen pâna la 1 mai sa finalizeze…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis marti citarea fostului premier Victor Ponta in calitate de martor, pe 15 februarie, in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului. La termenul de marti…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, la acest termen fiind citati jurnalistul Dan Andronic si Paul al Romaniei.Calin…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie continua marti audierile de martori in dosarul in care presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, este judecat pentru marturie mincinoasa si favorizarea infractorului, la acest termen fiind citati jurnalistul Dan Andronic si Paul al Romaniei.…

- Fostul premier Victor Ponta urmeaza sa se prezinte in fața judecatorilor de la Inalta Curte de Casație și Justiție pe 26 februarie pentru a da declarații in dosarul lui Sebastian Ghița. La vremea respectiva era cunoscuta relația de prietenie dintre cei doi, iar procurorii susțin ca Ghița ar fi apelat…

- Inalta Curte de Casație și Justiție a stabilit, pentru data de 12 martie 2018, primul termen de judecare a apelului in dosarul Traian Berbeceanu. Direcția Naționala Anticorupție a motivat in cateva zile apelul in timp ce DIICOT a avut nevoie de aproape 10 luni pentru a face același demers. „Dosarul…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a amanat, joi, pentru 8 februarie, discutarea cererii DNA de confirmare a redeschiderii urmaririi penale intr-un dosar in care este vizat si vicepremierul Paul Stanescu. Motivul a fost ca persoanele implicate in dosar nu au avut avocat. Potrivit unor surse…

- Ieri, la Inalta Curte de Casație și Justiție s-au judecat cererile lui Mircia Muntean in dosarele in care a primit la final 6 ani de inchisoare cu executare: un recurs in casație, o contestație in anulare și un apel. Judecatorii ICCJ au decis in privința celor trei cereri astfel: In dosarul…

- Secția pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii ia, marți, o decizie in privința revocarii lui Eugen Stoina, procurorul DNA care a condus baut și a provocat un accident. Cererea de revocare a fost inaintata de Laura Codruța Kovesi, procurorul șef al DNA. Parchetul de pe langa Inalta…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au anuntat ca au extins cercetarile in dosarul politistului violator sub aspectul savarsirii infractiunii de favorizare a faptuitorului. Practic, procurorii vor sa vada daca politistii de la Sectia 18 l-au favorizat in…

- Veste proasta pentru Radu Stefan Mazare Ieri, trei judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au admis cererea formulata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie privind emiterea unui mandat de arestare in lipsa pe numele fostului primar. Decizia ICCJ nu este definitiva, aceasta…

- Fostul primar al municipiului Constanta Radu Mazare a fost dat in urmarire nationala si internationala, dupa ce mandatul emis miercuri de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a ajuns la Inspectoratul General al Politiei Romane, potrivit unor surse judiciare. ICCJ a admis miercuri…

- Urmare a concluziilor preliminare rezultate in urma verificarilor dispuse de șeful Poliției Romane la Brigada Rutiera București s-au dispus urmatoarele: 1.Eliberarea din funcție a comisarului șef de poliție Vornicu Emanuel Rene, sef Serviciu Supraveghere Rutiera Sectoarele 1,2,6 din cadrul…

- Urmare a concluziilor preliminare rezultate in urma verificarilor dispuse de seful Politiei Romane la Brigada Rutiera Bucuresti s au dispus urmatoarele: Eliberarea din functie a comisarului sef de politie Vornicu Emanuel Rene, sef Serviciu Supraveghere Rutiera Sectoarele 1,2,6 din cadrul Brigazii Rutiere,…

- Victor Becali, condamnat in 2014 la patru ani si opt luni de inchisoare in dosarul ”Transferurilor”, a fost eliberat conditionat, transmite News.ro . UPDATE 1: Victor Becali a parasit Penitenciarul Jilava, joi seara, dupa ora 22.30, si a fost asteptat de o masina pentru a-l duce acasa. ”A fost o perioada…

- Potrivit reprezentantilor Politiei Romane, sambata, in jurul orei 12.00, politistii Biroului Supravegherii Judiciare din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Constanta s-au sesizat cu privire la faptul ca Radu Mazare, aflat sub control judiciar in baza unei decizii a Inaltei Curti de Casatie si…

- Florin Ghiulbenghian a facut o serie de dezvaluiri pe pagina sa de Faceboo, dupa ce Daniel Dragomir a publicat un document despre dosarul Microsoft. Din acest document reiese ca un judecator de la Sectia penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie ar fi autorizat supravegherea video, audio sau…

- Alina Gorghiu este avocata și se afla la al treilea mandat in Parlamentul Romaniei. Este prima femeie care a ajuns președinte al Partidului Național Liberal, intr-un moment delicat, dupa retragerea lui Vasile Blaga, și și-a dus mandatul in fruntea liberalilor pana dupa alegerile parlamentare din 2016,…