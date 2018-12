Stiri pe aceeasi tema

- Peste 20 de persoane cu dizabilitati si-au gasit un loc de munca in ultimele luni prin intermediul Centrului de Informare, Consiliere si Mediere a Locului de Munca din cadrul Fundatiei Crestine Diakonia din Sfantu Gheorghe. Directorul executiv al fundatiei, Makkai Peter, a declarat luni, pentru AGERPRES,…

- Covasnenii inscriși in programul guvernamental de susținere a producatorilor de tomate au valorificat deja producția necesara in vederea acordarii subvenției. Conform conducerii Direcției pentru Agricultura a județului Covasna, in acest an, prin program au fost cultivate peste 21.000 de kilograme de…

- „Fiecare copil merita o poveste” – program pilot de lectura in gradinițe, implementat de Asociația OvidiuRo, va aduce, pana la finele anului, unui numar de 800 de copii din mediul rural din județ, „Prima carte”. Prin același program, in gradinițele din cele mai defavorizate comunitați din județ vor…

- Volumul „Sisifa, ediția a II- a, revizuita și adaugita, volum semnat de poeta Mihaela Aionesei, din Targu Secuiesc, va fi lansat joi, 15 noiembrie, la București. „Sisifa” a primit aprecieri inca din vremea in care se afla in stadiul de manuscris. Mai exact, cartea a fost premiata cu premiul „Mircea…

- 211 ambulanțe pentru județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu, vor fi achiziționate cu fonduri REGIO. Peste 20 de autospeciale ar urma sa fie achiziționate pentru județul Covasna. Intr-un comunicat transmis de reprezentanții Agenției de Dezvoltare Regionala (ADR) Centru se arata ca ieri…

- Consiliul pentru Protecția Mediului din județul Covasna, format din tineri – elevi și studenți covasneni, intenționeaza sa deschida o filiala in orașul Targu Secuiesc. Prima acțiune planificata acolo va fi o campanie de plantare de copaci, au anunțat reprezentanții Consiliului. „Pregatim documentația…

- La Casa Orașeneasca de Cultura din orașul Covasna a avut loc joi, 11 octombrie, evenimentul de lansare a carții POVESTE DIN VOINEȘTII COVASNEI, aparuta la Editura Eurocarpatica din Sfantu Gheorghe, scrisa de covasneanca Florentina Teaca și ilustrata de Alexandrina Elena Cașunean-Vlad. Evenimentul a…

- Un numar de 117 locuri de munca, in diverse domenii, au fost anunțate la bursa pentru absolvenți, organizata saptamana viitoare, la Sfantu Gheorghe. Bursa este adresata, in special, absolvenților unei forme de invațamant, promoția 2018, care inca nu și-au gasit un loc de munca, dar și tuturor celor…