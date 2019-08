Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al Frontierei Petea au descoperit la controlul de frontiera un autoturism marca Seat, care figura in bazele de date ca fiind furat din Austria. In ultimele 48 de ore, in același punct de trecere a frontierei au mai fost reținute doua autoturisme,…

- Polițiștii din țara au depistat 244 de autovehicule folosite pentru transport ilegal de persoane, contra-cost. Intr-o acțiune derulata in primele patru zile din luna august, au fost confiscate 201 de mașini folosite de „pirați”. In perioada 1-4 august, in cadrul acțiunii pentru depistarea celor care…

- Aproximativ 3,5 kilograme de mercur au fost confiscate de politistii constanteni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 26 iulie a.c., politisti din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul I.P.J. Constanta au efectuat o perchezitie la domiciliul unui barbat, in varsta de…

- Politistii locali din municipiul Giurgiu patruleaza pedestru si se deplaseaza la interventii cu mijloace de transport in comun, dupa ce, printr-o decizie judecatoreasca, a fost pus sechestru pe masinile de interventii si poprire pe conturi. "In urma unei reorganizari a activitatii in cadrul…

- Autobuze, microbuze, precum si alte autovehicule de transport persoane sau marfuri vor fi oprite pentru control, in aceste zile, de politistii rutieri. Activitatile sunt desfașurate simultan in toate statele membre ale U.E. Pe parcursul saptamanii 22 – 28 iulie a.c., Directia Rutiera a Politiei…

- Poliția Locala Timișoara informeaza ca patrularea cu ajutorul segway-urilor din dotare se dovedește o activitate extrem de utila pe perioada de vara, cand sunt folosite in special pentru prinderea șoferilor care-și lasa mașinile pe pistele de biciclete. Astfel, in ultimele doua luni, polițiștii locali…

- Pentru a preveni incidentele de timpul suprataxarii cursei de taxi care apar, de obicei, in timpul sezonului estival sau la marile evenimente care au loc in Constanta, cum ar fi, in aceasta perioada, Neversea, politistii ofera cateva sfaturi cetatenilor. Politia Locala se va afla in permanenta in strada,…

- Politistii din Abrud, impreuna cu RAR –ul, au organizat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere provocate de starea tehnica necorespunzatoare a autovehiculelor. Au fost depistate 7 autovehicule cu defectiuni tehnice. La data de 19 iunie 2019, politisti din cadrul Politiei Orasului Abrud, impreuna…