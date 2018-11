Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ o cincime din cheltuielile din domeniul sanatatii din tarile membre ale Uniunii Europene sunt inutile si ar putea fi realocate pentru o mai buna utilizare, se arata intr-un raport publicat joi de Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), care precizeaza numeroasele modalitati…

- Italia incearca sa dea dovada de forța pentru a pune capat crizei din Libia in incercarea de a stopa migrația și de a promova stabilitatea in Africa de Nord. Este prima data cand facțiunile rivale din Libia și puterile internaționale au purtat discuții din luna mai a acestui an, informeaza DW .

- Deputatul Liviu Pleșoianu a prezentat, pe Facebook, o rezoluție impotriva ipocriziei Uniunii Europene, in care susține, printre altele, ca Romania nu exporta corupție in nicio țara europeana, menționand ca anumite companii vest-europene ofera mita miliarde de euro in state precum Romania."Rezoluție…

- Cel mai bogat om al secolului nostru este considerat Muammar al Gaddafi dictatorul libian care a fost ucis in urma cu sapte ani. Cei de la LA Times arata ca Muammar al Gaddafi avea o avere de 200 de miliarde de dolari, de doua ori mai mult decat cel mai bogat om din lume desemnat de clasamente cunoscute.…

- UPDATE: Decizia Comisiei Europene de a respinge proiectul de buget al Italiei pentru anul 2019 'nu schimba nimic', a asigurat marti vicepremierul italian Matteo Salvini, intr-o declaratie data la Bucuresti in fata jurnalistilor italieni, transmite AFP.'Aceasta nu schimba nimic, sa o stiu…

- 'Este un succes absolut si evident al premierului (polonez) Mateusz Morawiecki si al prim-ministrilor din Grupul de la Vișegrad (Polonia, Ungaria, Republica Ceha si Slovacia), precum si meritul urias al presedintiei austriece a Uniunii Europene faptul ca in iunie am inchis definitiv chestiunea relocarii…

- Franta, Germania, Portugalia si Spania s-au pus de acord in privinta repartizarii celor 58 de migranti salvati de nava umanitara Aquarius, a anuntat marti biroul premierului francez, citat de AFP.In virtutea acestui acord, Franta va primi 18 migranti, Germania si Spania - fiecare cate 15,…

- THE GUARDIAN: Cei doi suspecți veniți pentru a-i ucide pe Serghei și Yulia Skripal erau ofițeri GRU ● LES ECHOS: Taxarea giganților Internetului- de ce s-a blocat Europa. ● HURRIYET: La Idlib, aveti in vedere experiența Turciei! Trump si Putin vorbesc alta limba ● HANDELSBLATT: Firmele iși fac planuri…