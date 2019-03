Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 1,26 miliarde euro in primele 11 luni din 2018, in timp ce valoarea exporturilor a fost de 213,9 milioane euro, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor a scazut in perioada mentionata la 17%, in timp ce,…

- FOTO – Arhiva Cinci curse aeriene operate de pe Aeroportul International „Avram Iancu” Cluj au avut sau au, luni dimineata, intarzieri din cauza cetii. Reprezentantii aeroportului clujean au declarat, pentru Agerpres, ca unele zboruri au intarzieri chiar de doua ore. Sursele citate au mai spus ca erau…

- Administratiile locale vor avea venituri cel putin la nivelul celor din anul precedent, a declarat miercuri, dupa o intrevedere cu reprezentantii Asociatiilor Municipiilor din Romania, presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, fondurile alocate la nivel…

- Mai multe trenuri au plecat cu intarziere, joi seara, din Gara de Nord și Gara Basarab din Capitala din cauza unor intreruperi de curent. Reprezentanții CFR au anunțat, in jurului orei 20:00, ca sunt probleme de alimentare cu energie electrica de la sistemul național. Astfel, trenurile au inregistrat…

- Șase ani intr-un an. Atat au au avut intarzieri trenurile din Romania in anul 2018. Statistica vine chiar de la Ministerul Transporturilor. Si in timp ce la noii oficiali se multumesc sa constate dezastrul, in Japonia, seful cailor ferate a demisionat, iar ministrul Transporturilor si-a cerut public…

- Unele curse aeriene au inregistrat intarzieri de pana la 50 de minute pe aeroportul Henri Coanda de langa Bucuresti, in cursul diminetii de vineri, din cauza operatiunilor de degivrare, fara a exista probleme deosebite, informeaza Digi24.

- Laura Codruța Kovesi a atacat la CEDO decizia prin care a fost revocata din funcția de procuror-șef al DNA, plangerea fiind depusa in luna decembrie a acestui an. In plangere se arata ca au fost atacate drepturile omului. Augustin Lazar, procurorul general, a contestat in instanța revocarea sa, iar…

- Zeci de zboruri au fost anulate sau au inregistrat intarzieri masive la aeroporturi din Austria și sudul Germaniei din cauza viscolului și ninsorii, iar mai multe șosele din Austria au fost inchise din cauza riscului producerii de avalanșe, informeaza agenția de știri Dpa preluata de mediafax.…