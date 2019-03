Stiri pe aceeasi tema

- Doar 1% dintre romani cunosc faptul ca pot primi compensații pentru zborurile intarziate, anulate sau pentru refuzul la imbarcare. Conform unei Directive Europene din 2004 care are efecte la nivelul Uniunii Europene, Regulamentul CE 261/2004, pasagerii pot cere despagubiri atat pentru zboruri care au…

- Trimisul special al AGERPRES, Daniel Florea, transmite: Temele privind combaterea antisemitismului, a negationismului si cea a pastrarii memoriei Holocaustului sunt prioritare pentru presedintia romana a Consiliului UE, fiind incadrate in pilonul IV al prioritatilor: Europa valorilor comune, a declarat…

- Agentia pentru controlul traficului aerian (DFS) din Germania a anuntat luni ca dronele au provocat un numar record de perturbari ale curselor aeriene in 2018, relateaza dpa. DFS, care se ocupa de traficul aerian militar si civil, a afirmat ca anul trecut a inregistrat 158 de perturbari, in…

- Grupul german Lufthansa si-a pastrat si in 2018 titlul de cel mai mare operator aerian european, cu un numar record de pasageri - 142,3 milioane, in crestere cu 10% fata de 2017, informeaza publicatia germana Handelsblatt. Creşterea s-a datorat şi evoluţiei foarte bune a subsidiarelor…

- Operatorul aerian national al Romaniei, TAROM, a lansat marti o oferta promotionala pentru biletele de avion cumparate in perioada 8 – 11 ianuarie 2019 si calatorii efectuate intre 15 ianuarie – 28 februarie 2019, informeaza compania, informeaza AGERPRES . Bilete cu 99 euro dus-intors, pot fi cumparate…

- Europa este un continent predispus la destramare. Și iata dovada: Brexit reprezinta unul dintre momentele cheie ale anului viitor. Situația va deveni și mai interesanta daca se va produce dizolvarea parlamentului britanic și vor fi convocate noi alegeri, scriu experții americani ai institutului Stratfor,…

- Targul de Craciun din Cluj-Napoca a fost nominalizat printre cele mai frumoase din Europa. Performanța este foarte importanta deoarece Clujul a candidat alaturi de alte 20 de orașe din Europa precum: Viena, Praga sau Koln. Este singurul eveniment de acest gen din Romania care ajunge in top Este singurul…