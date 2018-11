Stiri pe aceeasi tema

- Radu Tudor a vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire” despre prețul carburanților care a crescut alarmant. Postul de televiziune francez BFM TV anunța pentru prima oara ca litrul de carburant in Franța a ajuns la aproape 2 euro.

- Muzeul Județean Argeș a fost dotat, din luna august a acestui an, cu un nou Planetariu, la aceasta ora fiind cel mai modern din Romania, dupa cum a declarat in prezentarea oficiala Elena Stilpeanu – Director de Marketing al muzeului. Noul sistem de proiecție pentru planetariu are o rezoluție de 4K UHD…

- Ministrul de Finante spune ca se gandeste la o formula legala prin care preturile sa fie fixe la pompa timp de un an, dupa ce se va elimina supraacciza, tocmai pentru ca romanii sa simta scaderea tarifelor. "Romania este printre tarile cu nivel ridicat de taxare- de 50%, daca nu ma insel,…

- Vesti bune pentru soferi! De la anul, preturile la pompa ar putea scadea. Ministrul finantelor propune eliminarea supraaccizei de aproape 40 de bani, dar si plafonarea tarifelor pe litrul de carburant.

- Oficialii Consiliului Concurentei desfasoara o analiza complexa a pietei de carburanti din Romania. Unul dintre principalele obiective ale investigatiei este de a afla cum se formeaza pretul la pompa al benzinei si motorinei.

- Pretul de productie al energiei termice in sistem centralizat in municipiul Suceava va creste din data de 9 noiembrie de la 116 lei la 196,51 de lei, fara TVA, insa populatia nu va fi afectata. Decizia a fost luata de deliberativul local in sedinta extraordinara de luni, 15 octombrie, cu 12 voturi „pentru”…

- Pretul benzinei a ajuns aproape de pragul psihologic de sase lei pe litrul, la mai multe statii de carburanti din tara. Pe alocuri, carburantii premium au depasit deja acest prag. In curand la fel vor sta lucrurile si cu sortimentele standard tinand cont de ritmul scumpirilor aplicat in Romania,…

- Guvernul german va lansa un program special de sprijin in valoare de pana la 340 milioane de euro pentru a-i ajuta pe fermierii ale caror recolte au fost afectate de seceta din acest an, a declarat miercuri ministrul Agriculturii, Julia Kloeckner, transmite Reuters. In mod normal, in Germania,…