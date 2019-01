Peste 1.500 de locuri de munca sunt disponibile pentru romani in tarile Europene

Stiri pe aceeasi tema

- „Oferta cuprinde 807 de locuri in Spania, 135 de locuri in Germania, 11 in Olanda, 6 in Norvegia, 10 in Finlanda, 2 in Irlanda, 12 in Slovacia, 1 in Danemarca, 17 in Malta, 1 in Slovenia si 46 in Suedia", a mai transmis Adriana Sirghie, purtatorul de cuvant al AJOFM. La celalalt pol, numarul ofertelor…

- Aproape jumatate (48%) dintre liber profesionistii Uniunii Europene se declarau, in 2017, "foarte satisfacuti" de locul lor de munca, insa acest grad de satisfactie variaza foarte mult intre statele membre de la un varf de 83% in Suedia pana la un minim de 19% in Romania, arata datele publicate luni…

- Angajatorii din Spatiul Economic European (SEE) ofera, prin intermediul retelei Eures Romania, 1.981 locuri de munca vacante, majoritatea in Spania, Germania si Marea Britanie, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Datele centralizate relevă că,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.981 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania - 804 locuri de munca: 800 muncitor necalificat in agricultura - cules capsuni, 4 tehnician turbine eoliene; Germania - 486 locuri de munca: 120 curier, 80…

- Topul celor mai bune scoli europene de afaceri a ramas aproape neschimbat fata de anul trecut, London Business School (LSB) fiind numarul unu pentru al cincilea an consecutiv, conform clasamentului realizat de publicatia britanica The Financial Times (FT). LBS continua sa beneficieze de gama…

- Peste 2.100 de locuri de munca sunt vacante pentru lucratorii romani la firme din Spatiul Economic European (SEE), prin intermediul retelei Eures Romania, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Potrivit sursei citate, din totalul celor 2.127 locuri de…

- Peste 2.100 de locuri de munca sunt vacante pentru lucratorii romani la firme din Spatiul Economic European (SEE), prin intermediul retelei Eures Romania, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), transmis miercuri AGERPRES. Potrivit sursei citate,…

- Peste o treime (35,7%) din populatia Romaniei era expusa in 2017 riscului de saracie si excluziune sociala, o situatie mai grava in Uniunea Europeana fiind inregistrata doar in Bulgaria, unde 38,9% din populatie era expusa acestui risc, potrivit datelor publicate marti de Eurostat. Cu toate…