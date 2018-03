Stiri pe aceeasi tema

- La Liceul de Arte „Margareta Sterian” din Buzau luna martie debuteaza in acordurile sublime ale muzicii clasice si culorile pastelate ale primaverii, toate datorate Concursului Na tional de Interpretare Instrumental a si Arte Vizuale „Margareta Sterian”. Manifestarile prilejuite de acest eveniment se…

- Primaria si Consiliul Local Negresti-Oas, prin Casa Oraseneasca de Cultura, in colaborare cu institutiile de invatamant, Muzeul Țarii Oașului și ONG-urile din oras au organizat cea de-a sasea ediție a Targului Martisorului Traditional. Targul si-a deschis portile marți, 27 februarie, de la ora 10:00,…

- Artiștii populari din Timiș, cu varste intre 6 și 80 de ani, se vor intrece, in aceasta primavara, la o noua ediție a Festivalului-Concurs „Lada cu Zestre”. Premiile puse in joc insumeaza 21.000 de lei.

- Au inceput pregatirile pentru festivalul intitulat „Sarbatoarea oualor roșii”. Evenimentul, organizat de Primaria Intorsura Buzaului, impreuna cu Centrul de Cultura al județului Covasna și Casa de Cultura a orașului Intorsura Buzaului și va avea loc in a treia zi de Paște, la Caminul Cultural din Bradet.…

- Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș organizeaza ediția a XII-a a Festivalului – Concurs ”Lada cu Zestre” (03 martie- 17 iunie 2018), eveniment care coaguleaza in jurul sau peste 1500 de artiști cu varste cuprinse intre 6 și 80 de ani. Festivalul este structurat pe urmatoarele secțiuni: coregrafie,…

- In perioada februarie – mai 2018, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog (CPECA) Gorj, structura teritoriala a Agenției Naționale Antidrog, lanseaza faza judeteana a concursului “Mesajul meu antidrog”, editia a XV-a, avand motto-ul “Pot altfel !”. Intrucat consumul de ...

- Pe 1 Martie, intre orele 16.00 – 18.00, se va aprinde Flacara Centenarului la Topoloveni, in centrul orașului, la Monumentul Eroilor. La manifestarile dedicate evenimentului, in piața Casei de Cultura ”Pr. Ion Ionescu”, vor participa Fanfara ”Argeșul” și Grupul vocal ”Haiducii Vladicii”. De asemenea,…

- O inedita sezatoare in care vor fi cusute martisoare cu simboluri traditionale va fi organizata joi, la Centrul de Cultura si Arta Salaj, intreaga suma obtinuta ulterior din vanzarea martisoarelor urmand a fi folosita pentru acordarea unor burse pentru educatie. "Am pus la cale o sezatoare de lucru…

- Centrul de Cultura și Arta Timiș invita timișorenii la un dublu eveniment care face parte din programul ”Celebram Romania 100”, marți, 20 februarie 2018, la ora 14. Este vorba despre vernisajul expoziției etnografice semnata Marius Matei – „Tezaur etnografic. Costumul național romanesc din Banat” și…

- Primaria comunei Meteș organizeaza sarbatoarea „Dragobetele saruta fetele!”. Evenimentul, aflat la prima editie, va avea loc sambata 17 februarie 2018, la Caminul Cultural din localitatea Ampoita. Tinerii din comuna Meteș care vor participa la sarbatoare se vor imbraca in haine populare romanești și…

- O expozitie de grafica si pictura a elevilor sectiei de arta a Liceului Teoretic “Apaczai Csere Janos” din Cluj-Napoca va fi gazduita de Centrul de Cultura si Arta al Judetului Salaj incepand din 21 februarie. Proiectul “Peregrinari salajene” initiat de artistul plastic Szekely Geza, profesorul de desen…

- Ce-a de a doua ediție TEDxAlbaIulia va avea loc in data de 24 martie, la Casa de Cultura a Sindicatelor. Entuziasmul cu care a fost primita prima ediție i-a motivat pe organizatori sa continue cu o a doua ediție. Tema evenimentului de anul acesta – Mind the gap – va aduce sub lumina reflectoarelor idei...…

- Astazi mi-am propus sa vorbesc despre porumbei, recte pasarile, ca despre perlele pe care le scot politicienii nostri pe gura, cu alt prilej.Nu mai e nici un secret pentru nimeni ca zona centrala a municipiului Suceava, in special esplanada din fata magazinului Profi, peste drum de Casa de Cultura,…

- Peste trei sute de militari din Bulgaria, Ucraina, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii si Romania participa, incepand de luni, la exercitiul multinational PLATINUM EAGLE 18.1 care are loc la Centrul secundar de instruire pentru lupta al Fortelor Terestre Romane din Babadag, judetul Tulcea.

- Un contingent de militari ai armatei Republicii Moldova va participa, in perioada 11-17 februarie, la exercitiul multinational “Platinum Eagle 18.1”, organizat la Centrul de Instruire Babadag din Romania, informeaza Mediafax. Contingentul, constituit din 60 de ofiteri, subofiteri, sergenti si soldati…

- Cea de-a 68-a editie a Festivalului cantecului italian de la San Remo a inceput marti seara cu interpretarile celor douazeci de artisti consacrati care vor concura pana sambata la acest eveniment muzical pentru a castiga marele premiu, relateaza EFE. Concursul, care se desfasoara in fiecare…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la in aceasta dimineata, la ora 7.00 ora pe DN68A Faget Deva, in comuna Cosevita, judetul Timis, a avut loc un eveniment rutier, in care au fost implicate un autoturism si un autotren. Cauza producerii a fost depasirea neregulamentara.…

- Centrul de Cultura „Bratianu” va organiza pe 1 februarie, incepand cu ora 1100, la Conacul Bratienilor, un simpozion dedicat Piei Bratianu, la care vor participa elevi de la Școala Gimnaziala “Constantin Brancoveanu” din Ștefanești. Anul acesta, in luna februarie, se implinesc 98 de ani de la dispariția…

- Potrivit reprezentanților IPJ Timiș, in 10 ianuarie tanarul a observat borseta in mașina, a spart geamul acesteia și a furat-o. In urma investigațiilor, polițiștii au reușit sa il depisteze pe hoț, iar acesta a fost dus la audieri. In urma acestora, tanarul a fost reținut pentru 24 de ore…

- Primaria Municipiului Zalau a luat decizia blocarii circulației, miercuri, 24 ianuarie, incepand cu ora 12, in Piața 1 Decembrie 1918 (Platoul de marmura) și pe Strada 9 Mai (sector cuprins de la intersecția cu Bulevardul Mihai Viteazul, pana la Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj). In aceasta…

- USR Maramures organizeaza sambata, 20 ianuarie, o intalnire cu mediul de afaceri din Maramures, la care vor participa parlamentarii Silvia Dinica, Cristina Pruna si Claudiu Nasui (foto). La eveniment vor participa si presedintele filialei Maramures, Dan Ivan, precum si deputatul Vlad Durus. Intalnirea…

- Stefan Munteanu aduce in fata instantei criticii lui Eminescu Cu o intarziere de aproape o ora, reprezentantii Editurii EIKON, impreuna cu autorii a trei carti, din cele patru anuntate a fi lansate in Bacau, au sosit, venind de la Buzau, la Centrul de Cultura „George Apostu”. Valentin Ajder, directorul…

- Poezie, muzica si o expozitie de arta sunt manifestarile prin care va fi marcata in acest an, in Salaj, Ziua Culturii Maghiare. Evenimentele vor avea loc luni, 22 ianuarie, de la ora 18, la Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, publicul fiind invitat sa participe la o seara literar-muzicala…

- La Școala Gimnaziala nr. 1 Horoatu Crasnei va avea loc, in 18 și 19 ianuarie, a șasea ediție a Concursului interjudețean de recitare și compoziție literara, creație plastica și interpretare vocala pentru elevi “Sub steaua lui Eminescu”. Evenimentul este organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului…

- Alexandru Moldovan Imbracati in port popular, mai multi iubitori ai traditiilor din Salaj s-au reunit luni la Zalau pentru a marca Ziua Culturii Nationale printr-o asa-numita “haba”, o sezatoare traditionala locala in care femeile din sat se strangeau pentru a toarce, a coase sau a tese impreuna, in…

- Polițiștii Biroului de Investigații Criminale Timișoara au identificat un barbat, de 34 de ani, banuit aa a furat bunuri in valoare de aproximativ 3000 de euro dintr-o locuința. Barbatul a fost arestat preventiv pe o perioada de 30 de zile și introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din…

- A aparut ediția on-line a nr. 156 (ianuarie 2018) al revistei Caiete Silvane, publicație editata de Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din Romania, a Consiliului Județean Salaj, a Primariei și a Consiliului Local al municipiului Zalau. Detalii, ca de obicei,…

- La Casa de Cultura "Geo Bogza" a avut loc sambata vernisajul celei de-a II-a ediții a Salonului Internațional de Fotografie, eveniment organizat de tanarul campinean Razvan Baleanu. 562 de artiști fotografi din 62 de țari s-au inscris la International Exhibition of Photography Campina - Romania 2017, fiind…

- Primul eveniment la care vor participa reprezentantii editurii si ai revistei va avea loc sambata, pe 13 ianuarie, de la ora 11.30, la Centrul „Mihai Eminescu" Barlad. Cu aceasta ocazie, Simona Modreanu si Livia Iacob vor prezenta colectia „Eminesciana" din care fac parte volumele „Arc poetic transatlantic:…

- Meteorologii au emis, miercuri, o avertizare cod galben de vant puternic, valabila incepand de miercuri noapte, pentru judetele Caras-Severin, Timis si Arad, dar si pentru zonele montane din alte unsprezece judete. Rafalele de vant in zonele joase vor ajunge la 75 de kilometri la ora, in timp ce la…

- DevWeek este unul dintre cele mai asteptate evenimente tehnice pentru programatori, organizat de catre profesionistii Endava din departamentul Dezvoltare. Este o saptamana in care participantii au parte zilnic de prezentari, workshop-uri si concursuri, unde pot face schimb de experienta cu colegii implicati…

- a fost lansat oficial albumul „Impresionismul. Fascinație și culoare”, realizat de maximafiliștii bacauani Vasile și Claudiu Doroș, considerat „un muzeu de imagini timbrate” Centrul de Cultura „George Apostu” a fost, miercuri, 20 decembrie, gazda unui eveniment editorial de nivel european: lansarea…

- Ca in fiecare an, Protoieria Sectorului 6 și Asociația Diaconia nu au uitat de persoanele singure aflate in ingrijirea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului Sector 6. Insoțit de Corul Cantareților Protoieriei, parintele Costel Burlacu a vizitat Centrul pentru Persoane Varstnice…

- Un concert extraordinar de colinde s-a desfasurat duminica, 17 decembrie, incepand cu ora 18,30, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia. Evenimentul a cuprins un program bogat cu colinde traditionale, in interpretarea a zeci de artisti, intr-un aranjament muzical special gandit de profesorul…

- Consiliul Județean Suceava, Muzeul Bucovinei și Centrul Cultural Bucovina au organizat a XIV-a editie a Salonului International de Arta Fotografica, sub inaltul patronaj FIAP si AAFR, competiție la care s-au inscris 433 de artisti fotografi, din 47 de tari. Sectiunile din acest an au fost ...

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba va invita la sfarsitul acestei saptamani la un concert extraordinar de colinde. Evenimentul se va desfasura duminica, 17 decembrie, incepand cu ora 18:30, la Casa de Cultura a Sindicatelor din Alba Iulia, si va cuprinde un program bogat cu colinde traditionale.…

- Centrul Judetean de Cultura si Creatie Calarasi va asteapta joi, 21 decembrie, la concertul de colinde si cantece de iarna, sustinut de Grupul Vocifera, finalisti ai concursului „X Factor” sub numele de „Art Bravissimo”, care vor interpreta piese cunoscute din repertoriu clasic, pop-opera, pop si colinde…

- Dupa prezentarea a numeroase apariții editoriale la targul de carte Gaudeamus, Editura EIKON incepe un maraton editorial in țara, poposind și la Bacau, miercuri, 13 decembrie 2017, ora 17.00, la Centrul de Cultura „George Apostu”. Aici vor fi lansate volumele: Ștefan Munteanu – „O istorie a opiniilor…

- Centrul pentru Cultura și Arte “Carmen Saeculare” si Academia de Muzica “Gheorghe Dima” Cluj-Napoca Extensia Piatra-Neamt invita publicul amator de colinde la concertul “Noi umblam a colinda”. Programul artistic este sustinut de Ansamblul folcloric “Floricica de la munte” al Centrului pentru Cultura…

- Aflat intr-un turneu de promovare a volumului sau „600.000 – Fenomenul #Rezist. Povestea celei mai ample rezistențe civice din istoria Romaniei“, autorul a ajuns duminica in județ, dupa lansarea de la Reșița el intalnindu-se cu publicul din municipiul de pe Timiș și Sebeș. Evenimentul a avut…

- Cea de-a treia editie a evenimentului „Live in the City” – manifestare organizata de Casa de Cultura a Municipiului Lugoj, cu sprijinul financiar al Consiliului Judetean Timis, Consiliul Local si Primaria Lugoj – va aduce in fata melomanilor o serie de recitaluri interesante alaturi de nume cunoscute…

- Centrul de Cultura și Arta a Județului Timiș (CCAJT) va organiza in ziua de 8 decembrie, de la ora 12,00, o dubla lansare editoriala: Antologia literaturii dialectale banațene și revista Timisiensis. Antologia este un volum aparut sub egida Editurii de Vest și este coordonat de Ioan Viorel Boldureanu,…