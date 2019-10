Peste 150 de specialisti si experti in arheologie si istorie participa la Sesiunea stiintifica Pontica 52 (galerie foto+document)

Stiri pe aceeasi tema

- "Versurile lui Ovidius reprezinta pentru posteritate un document pretios: in ele aflam poezie si istorie a evenimentelor si a oamenilor , geografie si literatura, mitologie, cultura si civilizatie. Poezia din exil a lui Publius Ovidius Naso ramane in continuare o opera deschisa cunoasterii, interpretarilor…

- De peste un sfert de veac, județele Covasna și Harghita au devenit gazde primitoare ale unei manifestari științifice de larg ecou in spațiul romanesc: Sesiunea naționala de comunicari stiintifice Romanii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultura. Civilizatie. Evenimente de inalta ținuta științifica,…

- Potrivit Agendei Presedintelui, maine, 24.09.2019, Klaus Iohannis va participa la segmentul de nivel inalt al celei de a 74 a sesiuni a Adunarii Generale a ONU, New York, Statele Unite ale Americii. Astfel, incepand cu ora 09.00, ora locala, 16.00 ora Romaniei, presedintele va participa la deschiderea…

- Absolventii clasei a XII-a sustin, luni, ultima proba scrisa a Bacalaureatului, cea la alegere a profilului si specializarii, respectiv, geografie, biologice, fizica, sociologie etc, in cadrul sesiunii de toamna a BAC-ului, potrivit datelor calendarului elaborat de Ministerul Educatiei. Absolventii…

- Pe data de 16 august se implinesc 87 de ani de la nasterea istoricului Adrian Radulescu, una dintre cele mai importante personalitati ale Dobrogei postbelice. Nascut la 16 august 1932 in comuna Dorobantu, judetul Calarasi, Adrian Radulescu s a identificat cu arheologia dobrogeana a fost cel care a infiintat…

- Sensei Daniel Fusaru, antrenorul secției de karate SKDUN a CSM Focșani 2007, este un impatimit al pregatirii. Se antreneaza mereu pentru a putea fi un exemplu pentru sportivii sai, dar și pentru a participa la competițiile naționale, europene și mondiale unde este printre protagoniști. Participa, insa…

- O absolventa a Liceului de Arte ”Regina Maria” din Alba Iulia, eliminata din examenul de Bacalaureat, la sesiunea din iunie 2019, dupa ce i-a sunat telefonul pe care il avea asupra ei, a obtinut la Tribunalul Alba anularea actului administrativ prin care a fost sanctionata. Decizia instantei este executorie…

- Zilele acestea, la etajul II al Tomis Mall, in cea mai mare galerie particulara a Constantei au loc ultimele pregatiri pentru vernisajul de luni, 22 iulie, al expozitiei cu lucrari plastice semnate de Nicu Covaci si Valeriu Sepi, fondatorii celei mai indragite formatii ce lua fiinta in Romania in anul…