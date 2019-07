Peste 150 de pensionari din Cluj vor invata, cu bani de la primarie, sa intre pe Facebook si sa plateasca facturile online

Iohannis solicita CSAT sa intervina in cazul uciderilor din Caracal

Presedintele Klaus Iohannis a reactionat in urma cazului grav inregistrat la Caracal si va solicita in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, care va avea loc marti, 30 iulie a.c., o ancheta completa privind modul in care a actionat in acest... [citeste mai departe]