Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Recuperare și Agrement prin calarie Leorinț a organizat sambata, 20 octombrie evenimentul sub aceasta denumire , la acest concurs de calarie și hipoterapie au participat 50 de copii, 18 elevi ai Colegiului Național Bethlen Gabor din Aiud și spectatori , parinții copiilor , fiind in total peste…

- Copiii se confrunta uneori cu probleme de vorbire, sau cu alte tipuri de tulburari. Parinții se sperie, sau, din contra, ignora problem. Alba24 a discutat cu un specialist din Alba Iulia despre problemele care apar, despre cum ne putem da seama de timpuriu de ele și, mai ales despre soluții. Carmen…

- Scoala Gimnaziala numarul 23 Constantin Branoveanu , cu sediul in Constanta, strada Dezrobirii numarul 82, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea functiei contractuale vacante, de: Ingrijitor un post , conform H.G, numarul 286 23.03.2011.Concursul se va desfasura stfel : proba scrisa…

- Copiii ai caror parinți au vechime în Cluj-Napoca primesc loc în creșa, cu prioritate, se arata în regulamentul de înscriere în creșe, adoptat pe fondul lipsei locurilor. Sunt favorizați parinții cu o vechime a domiciliului de la doi ani…

- Filarmonica Pitești organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioada determinata a funcției contractuale de execuție, temporar vacante de casier in cadrul Compartimentului Financiar Contabil. Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii funcției contractuale…

- Joi, 24 august 2018 au inceput lucrarile științifice pentru cea de-a doua ediție a conferinței internaționale despre alienarea parentala, intitulata “To reject a parent – when is it reasonable and when is it not?”, manifestare organizata de Grupul de Studiu privind Alienarea Parentala (PASG) și PASG…

- Numarul total de locuri scoase la concurs de Academia de Poliție, pentru anul 2018, studii de licența, sunt 855, inclusiv pentru invațamant la distanța- drept, administrație publica și arhivistica, locuri la buget și taxa. Probele eliminatorii au inceput in data de 3 august cu proba contravizitei medicale…

- Concurența acerba la Spitalul Municipal Ramnicu Sarat. Aproape 100 de candidați s-au inscris pentru ocuparea a 14 posturi vacante. Unitatea medicala a scos la concurs 3 posturi de asistent medical generalist, 7 posturi de infirmiera, 3 de ingrjitoare și unul de asistent de farmacie debutant. Proba scrisa…