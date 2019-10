Stiri pe aceeasi tema

AHC Potaissa Turda organizeaza selecție pentru copii (baieți și fete) pe data de 5 octombrie, la sala „George Barițiu".

Primaria Municipiului Campia Turzii continua demersurile in vederea creerii de facilitați moderne, pentru cetațenii de toate varstele. Astfel, astazi s-au dotat cu echipamente doua locuri de...

Echipele de juniori ale AHC Potaissa Turda au evoluat saptamana trecuta, in campionatele rezervate grupelor lor de varsta.

Clubul de handbal AHC Potaissa Turda a anunțat ca pe data de 5 octombrie va avea loc o selecție pentru copii nascuți intre 2006 și 2013 (baieți și fete).

- Joi dimineața, un al doilea roman și-a pierdut viața, in urma violențelor din Kabul. Este vorba despre Ciprian Ștefan Polschi, un militar in varsta de 38 de ani, care a fost prins in mijlocul unui atac terorist teribil, petrecut in capitala Afganistanului.

- Barbatul care a salvat doi copii de la inec, in statiunea Olimp, apoi nu a mai reușit sa iasa din apa, a fost gasit duminica dimineața. Medicii au declarat decesul acestuia.Cautarile barbatului, membru al Pro Romania, au fost reluate duminica dimineața de catre 13 scafandrii și un echipaj…

- Alt accident rutier grav a avut loc azi dimineața pe drumurile din județul Salaj. Sambata dimineata, in jurul orei 11.00, pe Drumul European E81 a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme si sase persoane, a notat sportulsalajean.ro. La fata locului au ajuns mai multe…

Asociația Lions Transilvania Turda -Campia Turzii doneaza produse BEBIVTA - HIPP pentru 150 de copii cu varsta de la 6 luni la 3 ani din Municipiul Campia Turzii.