- Ministerul roman al Afacerilor Externe a anuntat, vineri, ca trei dintre cele sase persoane decedate in urma exploziei produse la o uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, potrivit datelor obtinute de catre reprezentantii ambasadei Romaniei in Cehia. Presedintele Klaus…

- Garantia pentru ambalajele reutilizabile, in principal sticla, este ultima gaselnita a autoritatilor pentru gestionarea deseurilor. Ministerul mediul vine cu propunerea unei garantii de 50-60 de bani pe ambalaj, de vreo patru ori mai jos decat prima propunere, de 2 lei, dar tot e mult. Dincolo de intentie,…

- Un barbat in varsta de peste 80 de ani din Australia este cea de-a cincea persoana care si-a pierdut viata dupa ce a consumat pepene galben contaminat cu bacteria listeria, potrivit presei locale.

- Mai multe persoane au murit in urma prabusirii podului, in zona Universitatii Internationale din Florida, a comunicat un purtator de cuvant al Politiei. Numeroase echipaje au intervenit pentru scoaterea victimelor de sub placile de beton. Podul pietonal fusese instalat sambata, in cadrul unui proiect…

- Luni dimineata, explozia unui colet a ucis un tanar de 17 ani si a ranit o femeie, intr-o locuinta din acelasi oras texan. Primul pachet capcana, lasat la intrarea intr-o casa din Austin, a explodat pe 2 martie si a omorat un barbat in varsta de 39 de ani.Politia nu a incadrat deocamdata…

- Ultima persoana decedata din cauza gripei este o adolescenta in varsta de 17 ani din judetul Covasna, care era insarcinata. Astfel, numarul persoanelor care si au pierdut viata in urma infectarii cu virusul gripal a ajuns la 90. Medicii de familie admit ca numarul cazurilor de gripa ar fi mult mai mare.…

- Cadavrul unui monstru marin urias aparut pe o plaja din Australia a uimit localnicii si a ingrozit turistii. John si Riley Lindholm, un cuplu care se afla in vacanta, au descoperit cadavrul monstrului si nu si-au putut crede ochilor.

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata in urma unui cutremur cu magnitudinea 6,7 care s-a produs la primele ore ale zilei de miercuri in regiunea montana Southern Highlands din Papua Noua Guinee, cifra amplificand bilantul deceselor in urma seismului de saptamana trecuta, relateaza Reuters. …

- UPDATE | Avion militar al Rusiei, prabușit in Siria. Bilanțul a ajuns la 39 de morți. Un avion militar al Rusiei s-a prabușit in Siria, in timpul procedurii de aterizare la baza aeriana din Khmeimim. Toți cei pasagerii cei 6 membri ai echipajului și-au pierdut viața. UPDATE: Dupa prabușirea avionului…

- Autoritatile au estimat ca un milion de contribuabili ar trebui sa depuna Declaratia unica. Ministerul de Finante pregateste simplificarea obligatiilor declarative prin depunerea unei singure declaratii, "Declaratia unica" privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice.…

- Autoritatile din regiunea franceza Hautes-Pyrenees au comunicat ca victimele faceau parte dintr-un grup de patru turisti spanioli si un ghid care schiau in afara partiei in zona comunei Aragnouet, aproape de frontiera spaniola. Ceilalti membri ai grupului au reusit sa scape de avalanse si…

- O mama a fost arestata dupa ce și-a lasat doi dintre copii sa doarma și sa se joace timp de doua zile in camera in care se afla sora lor moarta. Serina Madden, in varsta de 31 de ani, a ajuns pe mana autoritaților dupa ce și-a expus copiii de noua, respectiv zece ani, la o asemenea situație. …

- Accident rutier grav in sud-vestul Poloniei. Patru cetateni ucraineni au murit dupa ce automobilul in care se aflau a fost lovit in plin de un tren.Autoritatile poloneze nu cunosc din ce motiv masina, care se deplasa pe autostrada, a virat brusc in directia caii ferate.

- S-a convocat Comandamentul de iarna la Ministerul de Interne pentru ora 14,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Romania TV. La sedinta ar urma sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- Doua automobile cu bombe au explodat vineri în Mogadishu, capitala Somaliei, incidente în urma carora cel putin 18 persoane si alte zeci au fost ranite, informeaza BBC. Prima explozie a avut loc la intrarea palatului prezidential si a fost urmata de focuri de arma, în…

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Autoritațile din SUA investigheaza grupul german Daimler, proprietarul marcilor Mercedes și Smart, in privința unui software care ar fi ajutat compania sa treaca testele de emisii, scrie Reuters , care citeaza ziarul german Bild am Sonntag. Investigația vine dupa ce grupul german Volkswagen au recunoscut…

- Doi oameni au murit dupa ce un avion militar s-a prabusit in vestul Turciei, a anuntat, vineri, Armata turca, informeaza Le Figaro. Potrivit unui comunicat emis de Armata turca, un avion militar de antrenament de tipul SF-260D s-a prabusit, vineri, la scurt timp dupa ce a decolat de la…

- Deputatul PNL Gorj, Dan Valceanu a criticat astazi autoritațile județene pentru slaba implicare pe care au avut-o in gestionarea situației de la Motru, unde saptamana trecuta un copil de patru ani a murit de meningita. Valceanu i-a acuzat atat pe reprezentanții DSP Gorj, dar și pe prefectul Ciprian…

- Cel putin doi oameni au murit dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabusit in Belgia. Tragedia s-a produs dupa ce un avion privat de mici dimensiuni s-a prabusit in estul Belgiei, au anuntat, luni, autoritatile locale, potrivit site-ul agentiei de presa Reuters. Avionul s-a prabusit in apropierea…

- Avionul de pasageri care s-a prabusit duminica in Rusia nu avea nicio problema tehnica, iar pilotii nu au solicitat o aterizare de urgenta, a anuntat compania aeriana Saratov Airlines, relateaza site-ul agentiei Tass. "Echipajul era experimentat, avionul era de incredere. Nu a fost semnalata…

- O femeie din Bangkok a murit in timp ce incerca sa-și faca un selfie pe calea ferata. Un prieten al victimei spune ca aceasta consumase alcool, nu a vazut ca de pe cealalta linie venea un tren, scrie BBC News. Femeii, in varsta de 24 de ani, i-a fost taiat un picior și apoi a murit la spital…

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters. Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic…

- Brooklyn-Marie Barker, o tanara din Liverpool, Marea Britanie, in varsta de 23 de ani, a facut stop cardiac in casa ei, dupa ce a luat un medicament antidiareic. Autoritațile au declarat ca moartea ei a fost un accident, insa medicii au dezvaluit ca aceasta a murit dupa ce a luat o cantitate mare de…

- Cel putin 11 oameni au murit intr-un incendiu de amploare care a mistuit un bloc de locuinte din nordul Japoniei. Autoritatile se tem ca numarul victimelor ar putea creste, intrucat mai multe persoane au fost date disparute.Cladirea cuprinsa de flacari are trei etaje.

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana, comis sambata in centrul Kabulului, a crescut la 103 morti si 235 de raniti, printre care se numara si multi politisti, a anuntat duminica ministrul de interne Wais Barmak, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Din nefericire, multi dintre cei raniti…

- Se supecteaza ca incendiul, care a inceput in jurul orei 7,30 dimineata (ora locala), a izbucnit la camera de urgente de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong din oras, situat la 280 km de Seul, potrivit autoritatilor. Focul a fost stins dupa o ora si 40 de minute. Se crede ca, la…

- Cel puțin 33 de persoane au murit și alte peste 40 au fost ranite, in urma unui incendiu care a izbucnit la un spital din Coreea de Sud, in orașul Miryang, relateaza BBC News. Incendiul a izbucnit in camera de urgențe de la primul etaj al cladirii principale a spitalului Sejong. Aproximativ 200 de pacienți…

- Trei romani au crezut ca au dat lovitura vitii lor, dupa ce au golit de peste un lac din Italia. Insa, ce sa vezi? Autoritatile au intrat pe fir. Barbatii au fost reținuți, dupa ce au pescuit intr-o zona protejata, folosind mai multe cabluri de curent, potrivit vocedimantova.it.

- Cetateanul roman ranit in incidentul produs la New York , ca urmare a unei altercatii stradale cu focuri de arma, a fost transportat in regim de urgenta la un spital din proximitate, unde i-au fost acordate ingrijiri medicale, starea sa de sanatate fiind stabila, anunta Ministerul de Externe, la solicitarea…

- In ultima saptamana s-au insumat zece noi decese de minori la cele 20 de victime, de la debutul in octombrie anul trecut al actualului sezon de gripa, care afecteaza mai ales California si Carolina de Nord, noteaza CDC. Expertii se tem ca actualul sezon va fi la fel de letal precum cel din…

- Cel puțin 15 persoane au fost ranite dupa ce o mașina a intrat in mulțimea aflata pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro in Brazilia. Autoritațile braziliene au anunțat ca nu a fost vorba de un atac terorist. Din primele informații, șoferul mașinii, care a fost și reținut, a suferit o criza de epilepsie,…

- Cel putin 52 de persoane au murit, joi, dupa ce un autobuz cu care calatoreau a luat foc in regiunea Aktobe, aflata in partea de nord-vest a Kazahstanului, a anuntat Ministerul de Interne, relateaza site-ul agentiei Reuters si cel al BBC.

- Accident aviatic in Columbia. Zece oameni au murit dupa ce un elicopter militar in care se aflau s-a prabusit. Potrivit armatei columbiene, victimele sunt opt soldati si doi civili. Autoritatile exclud versiunea ca aparatul de zbor ar fi fost atacat.

- Autoritatile turce au reincadrat printr-un decret-lege peste 1.800 de functionari care au fost destituiti in cadrul epurarilor lansate dupa puciul esuat din iulie 2016, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu, preluata de AFP. Aceste 1.823 de persoane au fost initial destituite dupa…

- Demisia ministrului Apelor și Padurilor este semnul apropiatei reforme (probabil și remaniere) a Guvernului. Doina Pana a prins de veste ca ministerul sau era pe lista portofoliilor ce urmeaza a fi comasate și a preferat sa aibe inițiativa STOP Mai mulți lideri al Alianței au dat de ințeles ca va…

- Echipa Elvetiei, avandu-i in componenta pe Roger Federer si Belinda Bencic, a invins cu scorul general de 3-0 formatia Statelor Unite si s-a calificat astfel in finala celei de-a 30-a editii a Cupei Hopman la tenis, joi la Perth (Australia). In primul meci al zilei, Federer a dispus cu…

- Zece persoane au fost ucise într-un incendiu declansat de o explozie într-o fabrica de încalțaminte din regiunea Novosibirsk. Conform datelor preliminare, victimele erau angajații care lucrau in depozit scrie paginaderusia.ro În același timp, agenția „Interfax“,…

- Autoritațile au precizat ca șase oameni au supraviețuit in urma accidentului. ”Inca din primul moment am acordat tot sprijinul pentru a salva oamenii prinși in aceasta situație de urgența”, a scris pe Twitter Pedro Pablo Kuczynski, președintele statului Peru. Accidentele rutiere se produc…

- Un grup de neozeelandezi și-au construit o insula pentru a putea bea alcool de Anul Nou in public, dupa ce autoritațile au interzis consumul de bauturi alcoolice, scrie ABC Australia. Un grup de prieteni a venit cu un plan creativ pentru a evita interzicerea consumului de alcool de la Anul Nou, construind…

- Atentat TERORIST de ultima ORA. Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite Cel putin 40 de persoane au murit, iar alte 30 au fost ranite, joi, in urma unui atentat sinucigas comis cu o bomba la un centru religios si cultural al siitilor, aflat in capitala afgana Kabul. Ministerul…

- "Mie nu mi se par foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran si are aceleasi drepturi pe care le avem si noi. In Israel ambasadele sunt in Tel Aviv, ambasadorii si personalul, institutiile centrale ale statului israelian sunt in Ierusalim. In…

- O femeie cu sindromul neuron motor periferic care a strans mai mult de 40.000 de lire sterline pentru a-și aduce copiii sa locuiasca alaturi de sora ei in Australia, a murit. Sam Kyme, avea 34 de ani și locuia in Banbury. Femeia nu mai putea merge sau vorbi, dar a reușit sa faca un site de strangere…

- Dezastru natural in sudul Filipinelor. Cel putin 130 de oameni au murit in urma unor inundatii severe si a alunecarilor de teren provocate de furtuna tropicala Tembin. Autoritatile au anuntat disparuti zeci de localnici.