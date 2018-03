Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de balene pilot cu inotatoarea scurta a esuat pe plaja Golfului Hamelin, in apropierea orasului Augusta, la 315 kilometri sud de Perth, a indicat ministerul amintit intr-o declaratie.Potrivit The Guardian, 135 de balene au murit, iar o operatiune pentru salvarea celor ramase in viata…

- Peste 150 de balene au esuat vineri in statul Australia de Vest, a informat Ministerul pentru Pescuit din Australia, citat de DPA. Grupul de balene pilot cu inotatoarea scurta a esuat pe plaja Golfului Hamelin, in apropierea orasului Augusta, la 315 kilometri sud de Perth, a indicat ministerul…

- Femeile diagnosticate cu cancer la san din Grupul de Suport "Violeta" din Timisoara confectioneaza jucarii sub indrumarea unui artist plastic. Inainte de Paste, le vor darui copiilor internati la sectia de Oncologie de la Spitalul "Louis Turcanu".

- A gasit pe plaja obiectul asta ciudat, care semana cu o scoica, si a decis sa-l ia acasa ca sa vada ce e în el. E incredibil ce a iesit din interior când l-a taiat cu foarfeca.

- Evenimentul are drept scop promovarea spiritului francofon si a farmecului muzicii culte, spatiul de concert fiind ales, de asemenea, pentru a promova valorile fracofone. Corala „UNIVERSITAS" este o formatie muzicala mixta, fiind format din studenti selectati de la cele 15 facultati ale UAIC. Grupul…

- Medicamentul natural al dacilor. Protejeaza stomacul, gatul si plamanii, trateaza infectiile intestinale si bolile de rinichi Folosita inca din vremea dacilor, efectele miraculoase ale acestei plante au ajuns sa fie cunoscute pana in zilele noastre datorita consemnarii lor de catre Dioscoride, celebrul…

- Chiar daca ai impresia ca ești bine pus la punct cu setarile de securitate, in momentul in care publici ceva, nu mai ai control asupra materialului respectiv. Potențialii angajatori, parteneri de afaceri sau, in general, oamenii in fața carora ar fi dezirabil sa iți pastrezi o anumita imagine, pot…

- Cadavrul unui monstru marin urias aparut pe o plaja din Australia a uimit localnicii si a ingrozit turistii. John si Riley Lindholm, un cuplu care se afla in vacanta, au descoperit cadavrul monstrului si nu si-au putut crede ochilor.

- Serena Williams, banuita de dopaj. Jucatoarea americana de tenis a justificat joi seara recurgerea la o Autorizatie de utilizare in scop terapeutic (AUT) in timpul turneului de la Roland Garros din 2015, explicand, cu ocazia turneului WTA de la Indian Wells, ca ea a recurs deseori la o astfel de autorizatie,…

- Liviu Dragnea a facut declarații la Palatul Victoriei, in legatura cu informații aparute recent in spațiul media in care președintele PSD ar fi suspect intr-un caz de spalare de bani in...

- O tanara din Perth, in Australia, a trecut prin socul vietii sale si credea ca are apendicita. Dupa ce a inceput sa aiba dureri groaznice, femeia si-a rugat sotul sa o duca la spital. Speriat, acesta a actionat imediat, pentru ca ea abia mai putea sa se mai miste din cauza contractiilor abdominale puternice.…

- Unul dintre cele mai vechi mesaje gasite intr-o sticla, scris in limba germana, a fost descoperit pe o plaja australiana la 132 de ani dupa ce sticla care il continea fusese aruncata peste bord in Oceanul Indian. Descoperirea a fost facuta de o australianca, Tonya Illman, in timp se plimba pe dunele…

- Prima statie electrica de incarcare auto din Resita a fost inaugurata, marti, de Grupul CEZ, instalatia fiind dotata cu trei tipuri de mufe ce permit alimentarea a trei vehicule in acelasi timp, a anuntat compania, intr-un comunicat de presa, transmis AGERPRES. Initiativa a beneficiat…

- O sticla de gin in interiorul careia se afla o foaie de hartie pe care era notat un mesaj a fost descoperita recent pe o plaja din Australia. Sticla fusese aruncata dintr-un vapor in urma cu 132 de ani.

- Grupul auto Geely, detinut de miliardarul chinez Li Shufu, a devenit cel mai mare investitor in celebrul producator auto german, achizitionand o participatie de 7,5 miliarde de euro. Daimler, firma mama a Mercedes, a confirmat ca Geely a cumparat o participatie de 9,69% la grupul german, in conditiile…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Adina Cristian a fost invinsa de britanica Gabriella Taylor, cu 6-2, 7-5, sambata, in semifinalele turneului ITF de la Perth (Australia), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari. Taylor (19 ani, 240 WTA) a trecut de Cristian (19 ani, 211 WTA) dupa…

- Grupul informatic american Apple Inc. poarta pentru prima data discutii cu companiile miniere pentru a cumpara cobalt direct de la ele, in ideea de se asigura ca va avea suficiente cantitati din acest ingredient cheie pentru productia de baterii, pe fondul ingrijorarilor ca explozia vanzarilor de vehicule…

- MULTI NERVI… Saptamana trecuta, in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local Husi, a fost supus aprobarii si dezbaterii cel mai important proiect pentru comunitatea locala, adica proiectul bugetului local pe anul 2018, cel care cuprinde prognoza veniturilor si cheltuielilor pentru anul curent.…

- Grupul Carrefour a deschis astazi un supermarket Market in comuna Șiria, județul Arad, Market Șiria, ajungand la un numar de 233 de supermarketuri la nivel de rețea. Noul supermarket iși așteapta clienții cu o gama de peste 11.000 de produse, iar oferta include peste 1.000 de articole Carrefour cu minimum…

- Reteaua privata de sanatate Sanador, unul din cei mai mari jucatori de pe piata, a raportat anul trecut o cifra de afaceri de circa 64 milioane euro, in crestere cu 22% fata de anul anterior, a declarat marti pentru News.ro Doris Carmen Andronescu, director general Sanador. Grupul, prezent numai…

- Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia (UAB) a primit, in 16 ianuarie, o diploma de excelența din partea Universitații Edith Cowan din Perth, fiind prima universitate din Romania care incheie un acord de colaborare/ memorandum de ințelegere cu o instituție de invațamant din Australia, dupa…

- In Monitorul Oficial al Romaniei au fost publicate deciziile Adunarii Generale a Asociatilor Westhouse Invest SRL din data de 29.06.2017. Westhouse Group SRL, reprezentata prin Kjetil Gronskag, presedinte si director executiv al Romreal LTD, in calitate de asociat, detinand 67.320 de parti sociale,…

- Grupul financiar austriac Immofinanz, unul dintre cei mai mari investitori imobiliari din Romania, ar putea vinde in acest an cel mai mare teren pe care il detine in Romania, dupa ce a decis sa se concentreze doar pe proprietatile de retail si birouri.

- Zeci de viermi au fost gasiți pe picioarele unui cuplu candian dupa ce au plecat într-o vacanța în Republica Dominicana și s-au plimbat desculți pe plaja. Doi tineri dde 25, respectiv 22 de ani, din Winsdor, s-au întors acasa cu mâncarimi uriașe pe picioare, care…

- Grupul de Investigații Politice publica lista finanțarilor primite de Asociația Rise Project in perioada ianuarie 2016 – aprilie 2017 . Potrivit acestei liste, care face parte din Raportul ANAF privind verificarile efectuate la Rise Project , principalii finanțatori ai Rise Project au fost Ministerul…

- Primaria Capitalei organizeaza Hora Unirii in Piața Universitații, pe 24 ianuarie , de Ziua Unirii Principatelor. Evenimentul, organizat prin creart – Centrul de Creație, Arta și Tradiție al Municipiului București, a costat 150.000 de lei. Hora Unirii din Piața Universitații va avea loc intre orele…

- Actorul Heath Andrew Ledger s a nascut pe 4 aprilie 1979, la Perth, Australia si a decedat pe 22 ianuarie 2008, la New York City, SUA. Heath Ledger a fost un actor de televiziune si film nominalizat la BAFTA, Globul de Aur si Premiile SAG si laureat, post mortem, al Premiilor Academiei Americane de…

- Grupul insurgent kurd Unitatile Populare de Protectie (YPG) a transmis ca armata turca a lansat aproximativ 70 de obuze de artilerie spre localitati kurde din regiunea Afrin. Administratia Recep Tayyip Erdogan a confirmat inceperea operatiunii militare asupra regiunii siriene Afrin. "Operatiunea…

- Zi bogata in evenimente politice. Klaus Iohannis este asteptat sa anunnte premierul desemnat dupa negocieri cu partidele politice, in timp ce premierul interimar Mihai Fifor a programat prima sedinta de guvern in care sunt asteptate si primele masuri la MAI dupa scandalul care a generat conflictul…

- Locuitorii orașului Perth au avut parte de un spectacol pe cer, in urma incendiilor de vegetație. Peste 1.200 de hectare au fost distruse in urma incendiilor care au avut loc in ultima perioada, noteaza BBC News. Peste 150 de pompieri se lupta cu incendiile de vegetație care au cuprins mai multe zone…

- Fabrica de zahar de la Oradea se inchide, dupa ce compania germana, care o deține, nu a reușit sa o faca profitabila. Investitorii pleaca și cu marca, așa ca vor produce zahar „Diamant” in Ucraina și in Polonia. Peste 200 de angajați vor fi dați afara prin inchiderea fabricii de zahar din Oradea, informeaza…

- Cea mai mare companie IT din Cluj fuzioneaza cu o firma din America Latina Endava, grup de servicii IT cu 4.000 de angajați, dintre care jumatate la Cluj, a anunțat fuziunea cu Velocity Partners, o companie de dezvoltare software cu prezența in America Latina. "Endava și Velocity Partners își…

- Romanian tennis player Mihaela Buzarnescu qualified on Tuesday for the quarterfinal of the WTA tournament in Hobart (Australia), with prizes worth 226,750 US dollars, while Monica Niculescu qualified for the round of sixteen. Buzarnescu (aged 29, WTA's 57th) advanced to the round of sixteen…

- Forma foarte buna a Mihalei Buzarnescu continua. Romanca a invins-o pe franțuzoaica Alize Cornet, calificandu-se in optimile de finala ale turneului de la Hobart (Australia). Mihaela Buzarnescu (56 WTA) s-a impus in fața mai bine clasatei Alize Cornet (38 WTA) in doua seturi: 6-2, 6-4. Meciul a durat…

- Elvetia si Germania sunt la egalitate, 1-1, in finala Cupei Hopman, competitie de tenis pe echipe mixte ce se disputa la Perth (Australia), dupa ce jucatoarea germana Angelique Kerber a invins-o pe Belinda Bencic, 6-4, 6-1. Kerber, fostul lider mondial al tenisului feminin, este acum locul…

- Elvetia conduce Germania cu 1-0 in finala Cupei Hopman, competitie de tenis pe echipe mixte ce se disputa la Perth (Australia), dupa ce Roger Federer l-a invins sambata pe Alexander Zverev cu 6-7 (4), 6-0, 6-2. Federer, 36 de ani si 19 victorii in turnee de Mare Slem, fusese invins anul…

- Bavaria intentioneaza sa stabileasca o alianta cu tarile din Europa Centrala, a declarat seful executivului landului situat in sud-estul Germaniei, Horst Seehofer - care este si liderul Uniunii Crestin-Sociale (CSU) -, dupa convorbirile avute vineri, in localitatea bavareza Seeon, cu premierul ungar…

- Germania se alatura Elvetiei in finala Cupei Hopman, competitie de tenis pe echipe mixte ce se desfasoara la Perth (Australia), dupa ce a invins vineri Australia cu scorul general de 2-1. Calificarea in finala a fost obtinuta gratie victoriei in proba de dublu, Angelique Kerber si Alexander…

- Echipa Elvetiei, avandu-i in componenta pe Roger Federer si Belinda Bencic, a invins cu scorul general de 3-0 formatia Statelor Unite si s-a calificat astfel in finala celei de-a 30-a editii a Cupei Hopman la tenis, joi la Perth (Australia). In primul meci al zilei, Federer a dispus cu…

- Marea Britanie a initiat discutii informale in vederea eventualei aderari, dupa iesirea din Uniunea Europeana, la Tratatul de Parteneriat Trans-Pacific (TPP), desi natiunea nu este situata in aceasta regiune, informeaza cotidianul Financial Times. Propunerea apartine Departamentului britanic…

- Un grup de neozeelandezi și-au construit o insula pentru a putea bea alcool de Anul Nou in public, dupa ce autoritațile au interzis consumul de bauturi alcoolice, scrie ABC Australia. Un grup de prieteni a venit cu un plan creativ pentru a evita interzicerea consumului de alcool de la Anul Nou, construind…

- Roger Federer, locul 2 ATP, a obtinut, marti, a doua sa victorie la simplu in cadrul Cupei Hopman (editia din 2018), acesta invingandu-l in doua seturi, scor 6-3, 7-6(8), pe rusul Karen Khachanov (45 ATP), intr-o partida disputata la Perth, Australia. Disputa a tinut o ora si 19 minute.

- Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, a obtinut a doua sa victorie la simplu in Cupa Hopman 2018, invingandu-l in doua seturi, 6-3, 7-6 (8/6), pe rusul Karen Hacianov, intr-o partida disputata marti la Perth (Australia). Federer obtinuse sambata primul succes la aceasta…

- Compania de armament Raytheon a primit din partea Fortelor Aeriene din SUA doua contracte, in valoare totala de 659,9 milioane de dolari, pentru livrarea in Romania si in alte tari a unor sisteme de rachete aer-aer si a unor echipamente de testare, anunta Pentagonul. "Compania Raytheon (...) a primit…

- A fost comparata destul de des cu Ducesa de Cambridge, ba chiar s-a zvonit ca garderoba ei ar fi inspirata din stilul lui Kate. Mereu eleganta și silfida, Prințesa Mary este un etalon al casei regale daneze prin grația, dar și bunul gust vestimentar. Așa arata la 45 de ani Un punct forte al aparițiilor…