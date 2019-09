Stiri pe aceeasi tema

- Tot in cea de-a treia ediție a emisiunii Chefi la cuțite din sezonul 7, cei trie chefi au intrat in bucatarie pentru o super confruntare culinara, cu o miza importanta: caștigarea unei amulete!

- Chefi la cuțite. Premiera sezonului 7. Sezonul cu numarul 7 al show-ului culinar, Chefi la cutite, a luat startul! Printre concurentii de la auditiile pe nevazute s-a aflat si Sorana Darclee, fosta componenta a trupei ASIA.

- Cel mai iubit show culinar, Chefi la cuțite, revine la Antena 1 pe 9 și 10 septembrie, de la 20:00. Noul sezon al emisiunii va debuta cu foarte multe surprize pentru telespectatori, surprize de care au avut parte și cei ce s-au aflat pe platourile de filmare.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, afirma, dupa nominalizarea Danei Garbovan pentru postul de ministru al Justitiei, ca, actionand in total dispret fata de votul cetatenilor la referendumul pe teme de justitie, PSD ramane ”Ciuma rosie”, asa cum il considera milioane de romani

- Dupa ce i-a susprins pe colegii sai cu o rețeta speciala de placinta cu branza sarata și sos de vanilie, dupa ce a condimentat mancarea cu sare cu foița de aur și a inventat șnițelul de foie gras, chef Catalin Scarlatescu trece in noul sezon Chefi la cuțite la un alt nivel. De data aceasta, juratul…

- "Ha! Tocmai am aflat de la televizor ca, de acum inainte, nici nu mai are rost sa merg la vreun vot. Vor avea grija de viitorul meu in țara in care traiesc cele (cica) 9,7 milioane de romani care nu traiesc in ea!!!! Ma rog, atația zice guvernul ca i-ar fi spus ambasadele ca sunt! Ca sa nu…

- Dupa ce a caștigat „Chefi la cuțite”, Munti a jurat ca iși va schimba total viața, incepand cu silueta lui. Zis și facut. Bucatarul, pe numele adevarat Mihai Munteanu, și-a taiat stomacul și a intrat la o dieta drastica. De atunci și pana acum, a slabit 25 de kilograme, iar rezultatele se vad deja.

- Rezultatele alegerilor europarlamentare au resetat complet scena politica. Daca pana pe 26 mai tabloul alegerilor prezidentiale era in mare masura previzibil, dupa aceasta data imprevizibilul a devenit noua stare de fapt.