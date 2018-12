Peste 1400 de proiecte au fost depuse in aplicatia Start-Up Nation 2018 in mai putin de 3 ore

Stiri pe aceeasi tema

- "Am lansat astazi la ora 10:00 aplicatia Start-Up Nation 2018 si la ora 10:00 si doua secunde deja primul user se inscrisese pe site", a spus Oprea, potrivit agerpres.ro. Potrivit acestuia, inscrierea in aplicatie, cu user si parola, este primul pas. Aplicantii isi vor crea un cont cu un e-mail…

- Aplicatia pentru inscrierea in Programul Start-Up Nation 2018 se deschide joi, 27 decembrie 2018, ora 10:00, iar suma maxima nerambursabila pe care o poate primi un beneficiar este de 200.000 lei, anunta Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). "Procedura de implementare…

- Aplicatia pentru inscrierea in Programul Start-Up Nation 2018 se deschide joi, 27 decembrie 2018, ora 10:00, iar suma maxima nerambursabila pe care o poate primi un beneficiar este de 200.000 lei, anunta Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). "Procedura de implementare…

- Aplicatia pentru inscrierea in Programul Start-Up Nation 2018 se deschide joi, 27 decembrie 2018, ora 10:00, iar suma maxima nerambursabila pe care o poate primi un beneficiar este de 200.000 lei, anunta Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA). "Procedura de implementare…

- Aplicația pentru inscrierea in Programul Start-Up Nation 2018 se va deschide in data de 27 decembrie 2018, ora 10.00, anunța vineri Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. ”Procedura de implementare a ediției 2018 a Programului Start-Up Nation a fost publicata joi in Monitorul…

- "Procedura de implementare a editiei 2018 a Programului Start-Up Nation a fost publicata joi in Monitorul Oficial, ultimul pas important inainte de deschiderea aplicatiei, programata pe 27 decembrie, la ora 10:00. Documentul prevede ca, pentru platile efectuate in valuta, conversia se face la cursul…

- Procedura de implementare a ediției 2018 a Programului Start-Up Nation a fost publicata joi in Monitorul Oficial, ultimul pas important inainte de deschiderea aplicației, programata pe 27 decembrie, la ora 10.00, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.Documentul ...

- Procedura de implementare a ediției 2018 a Programului Start-Up Nation a fost publicata joi in Monitorul Oficial, ultimul pas important inainte de deschiderea aplicației, programata pe 27 decembrie, la ora 10.00, informeaza Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, conform Mediafax.Documentul…